練馬区で住みたい地域ランキングTOP５【アンケート結果発表】

株式会社フィリアコーポレーション

株式会社フィリアコーポレーション（東京都板橋区 代表取締役：越川直之）が運営する訳あり不動産の再生支援サイトではアンケート調査を実施

詳細はコラムにて公開 ▶ https://philia-co.com/media/other/questionnaire-nerima/(https://philia-co.com/media/other/questionnaire-nerima/)

((調査結果の引用・転載についてのお願い))

１.本調査結果・画像をご利用いただく際は情報の出典元として、

「再建築不可・長屋・連棟・共有持分の買取ならフィリアコーポレーション」を明記してください。

２.webサイトで使用する場合は、出典元として、下記URLを設置してください。

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弊社への掲載許可は不要です。

【調査概要】

調査対象： 全国の男女

調査期間： 2026年6月3~4日

調査機関： 自社調査

調査方法： Internetによる任意回答

有効回答数： 200人（女性101人／男性99人）

【調査結果サマリー】

・練馬区を代表する人気エリア「練馬」が圧倒的な票数を集めて1位

・トップ2は区内屈指の高級住宅街

・中位～下位はカルチャーと落ち着いた環境が共存する街とコスパ重視の学生街が評価される結果に

練馬区で住みたい地域ランキング

23区内でもトップクラスの緑視率を誇り、閑静な住宅街と豊かな自然が調和する街としてファミリー層や単身者から絶大な支持を集める「練馬区」。近年は西武池袋線や東京メトロ副都心線・有楽町線、都営大江戸線などの相互直通運転がさらに進化し、池袋・新宿・渋谷だけでなく、有楽町や横浜方面へもダイレクトにアクセスできる抜群の利便性を誇っています。

今回、自社調査として「練馬区で住みたい地域」に関するアンケート調査を実施しました。多くの人が「ここに住みたい！」と太鼓判を押す上位エリアについて、不動産プロの視点から、その人気の理由と高い資産価値の背景を客観的に解説します。

板橋区で住みたい地域ランキングTOP5

第1位：練馬（56票）

【その街を選んだ人のリアルな口コミ・投票理由】

- 「西武池袋線、有楽町線、副都心線、都営大江戸線の4路線が使えて、どこに行くにも本当に便利。池袋まですぐだし、新宿や六本木へも一本で行けるのが強すぎます。」（30代・男性）- 「駅前に区役所や大きな図書館、商業施設（ココネリ）が集まっていて手続きや日々の買いものが一瞬で終わる。飲食店も豊富で外食派には最高です。」（20代・女性）- 「駅周辺は賑やかですが、少し歩くと静かな住宅街。治安も良くてバランスが完璧な街だと思います。」（40代・女性）

【プロの見解】練馬区の中枢である「練馬」駅が圧倒的な支持を集めて1位に輝きました。最大の強みは4路線利用可能な卓越した交通利便性で、都心各主要駅へ抜群の機動力を誇ります。駅周辺には行政機関、大規模商業施設、24時間営業のスーパーなどが集積しており、生活動線がコンパクトに完結します。利便性を最重視しつつ、落ち着いた暮らしも手に入れたいビジネスパーソンやファミリー層から高い資産価値を認められているエリアです。

第2位：石神井公園（44票）

【その街を選んだ人のリアルな口コミ・投票理由】

- 「駅名の通り『石神井公園』が近くて、休日にボートに乗ったり散歩したりするのが癒やし。23区内とは思えないほど自然が豊かで贅沢な環境です。」（30代・女性）- 「西武池袋線の急行や特急が止まるので、池袋までノンストップ（約10分）で行ける。駅高架下の商業施設（エミオ）も綺麗で買いものがしやすいです。」（40代・男性）

【プロの見解】2位の「石神井公園」は、広大な敷地と美しい池を持つ石神井公園を擁する、区内屈指の高級住宅街です。西武池袋線の急行停車駅であり、副都心線や有楽町線の直通列車も多く運行しているため、都心への通勤も快適そのもの。駅周辺の高架化にともなう再開発で街並みが洗練され、豊かな自然環境と高い都市利便性を最高水準で両立させたいアッパーファミリー層から絶大な人気を集めています。

第3位：光が丘（34票）

【その街を選んだ人のリアルな口コミ・投票理由】

- 「都営大江戸線の始発駅なので、朝の通勤ラッシュでも必ず座って通勤できるのが最大のメリット。新宿や六本木まで一本で行けるのもありがたいです。」（30代・男性）- 「駅直結の巨大ショッピングモール（光が丘IMA）が便利すぎて、区外に出る必要がない。公園も広く、車と歩行者の道路が完全に分離されているので子どもを安心して育てられます。」（40代・女性）

【プロの見解】3位は、広大な「光が丘公園」と計画的に美しく整備された電線類地中化の街並みが美しい「光が丘」。都営大江戸線の始発駅という運行上の優位性があり、座って快適に都心へアクセスできます。駅前の大型商業施設「光が丘IMA」には多数の専門店やスーパーが揃い、日常の買いものはエリア内で完結。治安の良さ、医療・教育環境の充実度から、ファミリー層にとってこれ以上ない安心感を持つ街です。

第4位：大泉学園（26票）

【その街を選んだ人のリアルな口コミ・投票理由】

- 「アニメの街として有名で、駅前のキャラクター像を見るだけで楽しい。東映の映画館や大型商業施設（グランエミオ）があって、駅前で休日は十分楽しめます。」（20代・女性）- 「駅から少し離れると学園都市らしい静かで品のある住宅街が広がっている。関越自動車道のインターも近いので、週末に車で旅行やレジャーに出かけやすいです。」（50代・男性）

【プロの見解】4位の「大泉学園」は、かつて大学の誘致を目指して開発された学園都市としての歴史を持ち、今なお閑静で良好な地合いを持つ住宅街です。「日本の生んだアニメーション発祥の地」としても名高く、カルチャー色が豊かな点も特徴。西武池袋線の準急や通勤急行が利用でき、池袋方面へのアクセスも良好。バス便も非常に充実しており、中央線（吉祥寺・三鷹方面）への移動もスムーズなため、広域な利便性を持つベッドタウンとして根強いファンを抱えています。

第5位：江古田（18票）

【その街を選んだ人のリアルな口コミ・投票理由】

- 「武蔵大学、日本大学芸術学部、武蔵野音楽大学が集まる学生街なので、安くて美味しい定食屋さんやおしゃれな個人カフェ、居酒屋がとにかく多くて飽きません。」（20代・男性）- 「どこか懐かしい商店街が残っていて、お惣菜や物価が安い。西武池袋線だけでなく、少し歩けば新桜台駅（有楽町線・副都心線）や江古田駅（大江戸線）も使えて交通の便が良いです。」（30代・女性）

【プロの見解】5位は、3つの大学を擁する有数の文教・学生街である「江古田」。駅周辺には活気ある昔ながらの商店街が広がり、若者向けのリーズナブルで個性的な飲食店や物販店が軒を連ねています。西武池袋線で池袋まで3駅（約7分）という好立地に加え、徒歩圏内に新桜台駅や小竹向原駅、新江古田駅があるため実質3路線が利用可能。生活コストを賢く抑えつつ、都会らしい刺激や下町の温かさを求める単身者に一押しの穴場エリアです。

※その他（上記5駅以外への投票）：22票（総計200票）

まとめ

練馬区の「住みたい街（駅）ランキングTOP5」、いかがでしたでしょうか。

結果を振り返ると、第1位の練馬のように「複数路線が使える圧倒的な交通アクセスと利便性」を持つターミナル駅が首位に立ちました。一方で、第2位の石神井公園や第3位の光が丘のように、23区内とは思えない広大な緑や公園に隣接し、子育てやゆとりある暮らしを最重視した計画都市・高級住宅街がすぐ後ろを追う展開となっています。

また、カルチャーと落ち着いた環境が共存する第4位の大泉学園、学生街ならではの活気とコスパが魅力の第5位の江古田など、駅ごとに全く異なるライフスタイルを提案してくれるのが練馬区の最大の魅力です。

都心直結の機動力をキープしながら、心豊かな住環境を求める方は、ぜひ今回のランキングを参考に自分にぴったりの街を探してみてください！

▶株式会社フィリアコーポレーションについて

フィリアコーポレーションは、東京・埼玉・千葉・神奈川エリアを中心に、再建築不可物件や共有持分、長屋・連棟式建物といった、一般的に売却が困難とされる「空き家」「訳あり不動産」の買取・再販を専門とする不動産会社です。

1,000件以上の相談実績と「空き家相談士」の資格を持つ代表自らが、複雑な権利関係や法的制約を丁寧に紐解き、他社で断られた物件にも新たな価値を見出します。

▶会社概要

代表者：代表取締役 越川 直之

事業内容：不動産売買・再生業

所在地：〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町1-25-17 メゾンNOWROAD 1階

URL：https://philia-co.com/

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広報 勝野

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