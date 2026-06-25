メタバース空間での新たな出会いの創出を目指し、青山商事が「バーチャルマーケット」に初出展！

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYが2026年7月11日(土)～26日(日)にかけて開催する、ギネス世界記録(TM)を4つ取得した世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（通称：Vket）」の通算16回目となる『バーチャルマーケット2026 Summer』に、青山商事株式会社（以下、青山商事）の初出展が決定いたしました。

劇場をモチーフにした格式高い装いのブースにて、スーツを着たヒーローたちによる“没入型アクションヒーローショー”や、青山商事社員によるアバター接客などを展開。ビジネスウエアの老舗としての信頼感はそのままに、バーチャルならではの演出でブランドへの新しさや親近感を醸成します。

【本出展の背景】

人口減少や働き方の多様化が進む昨今、従来のテレビCM等の広告だけではアプローチが難しかった20～30代の若い世代との「双方向のコミュニケーション」を模索してきた青山商事は、新しいライフスタイルの場へと変化しているメタバース空間に着目し、メインユーザー層が合致するバーチャルマーケットへの初出展を決定いただきました。

今回の出展は、これからの時代を担う若い世代との「新たな顧客接点の獲得」と「ブランドイメージの刷新」に向けた最初のステップとなります。今回はあえて「空間内での直接販売」は行わず、これらの展示に対してユーザーの皆さまがどのような反応（手ごたえ）を示されるかという「リアルな声の収集・検証」に特化し、ここで得られた知見を、今後の新しいお買い物体験の提供へと生かしていただきます。

【出展内容詳細】

◆ スーツ姿のヒーローたちによる迫力の『VRスーツヒーローショー』を展開、モーションは元仮面ライダー俳優・井上正大氏が担当！

企業出展会場の1つ「パラリアルブロードウェイ」に展開する劇場型のブース内では、青山商事の「みんなのスーツ」を着用した“光のヒーロー”と、「ドレススーツ」を着用した“闇のヒーロー”によるVRならではの没入型アクションショーを観劇できます。ヒーローは光・闇共に男女から選択でき、全4パターンの中から戦う組み合わせを選ぶことが可能です。

「ストレッチ性」や「ウォッシャブル」など、2つのスーツの良いところを競い合うヒーローたちのド派手な演出の必殺技は必見です。ユーザーは指定の位置に立ってスタートボタンを押すだけで、ご自身が参加者としてショーの中に入り込む没入体験も提供します。

また、本ショーのモーションアクター※には元仮面ライダー主演俳優の井上正大氏を起用！特撮ファンも唸る本格的なアクションエンターテインメントをお届けします。

※体にセンサーを付けて演技やダンスを行い、その動きをデジタルデータに変換して3DCGキャラクターに反映させる俳優・パフォーマーのこと

【井上正大氏コメント】

今回、青山商事さんとご一緒させていただき、ただ商品やサービスを紹介するだけではない、一つの物語として楽しめるヒーローショーを制作しました。

ヒーローとヴィラン（悪役）の戦いは、昔から多くの人を惹きつけてきたテーマです。しかし本当に世界を動かすのは、ヒーローでも悪でもなく、それを見ている一人ひとりの選択なのかもしれません。

正義が勝つのか、悪が勝つのか。その結末は、ぜひ会場で見届けてください。

リアルとバーチャルが交差するこの舞台で、皆さんが物語の目撃者となり、そして未来を選ぶ存在になっていただけたら嬉しいです。

井上正大（いのうえまさひろ）

1989年生まれ、神奈川県出身。’08年、ミュージカル『テニスの王子様』で俳優デビュー。’09年に平成仮面ライダー10作記念作品『仮面ライダーディケイド』にて門矢士／仮面ライダーディケイド役で連続テレビドラマ初出演・初主演を飾り、以降、数々のドラマ、映画、舞台に出演。’23年にはアニメ制作会社AICライツの代表取締役に就任。同年、同社制作のYouTube特撮ドラマ『華衛士F8ABA6ジサリス』でプロデューサーと主演を務めた。

現在は、VRChatの複数インスタンスでの同時ライブに挑戦するなど、VRChatを中心に新規企画の立ち上げやイベント出演などにも活動の幅を広げており、今後の更なる展開が期待される。

◆人気アバターで「みんなのスーツ」を試着！ アンケート回答で3Dモデルを無料プレゼント

ブースの一角には、青山商事の全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』の3Dモデルを着た人気アバター「しなの」と「楽」を展示。来場者は各アバターに着替えて、バーチャル空間でのスーツの着こなしを疑似体験することができます。

さらにブース内のアンケートにご回答いただいた方全員に、「みんなのスーツ3Dモデル（メンズ・レディース）」を無料でプレゼントいたします。ご自身のお気に入りのアバターに自由に着せ替えて、バーチャル空間でのスーツスタイルをお楽しみください。

◆遊びながらスーツの知識が身につくクイズコーナーを設置、SNS投稿でプレゼントも！

ブース内の一角では、バーチャルマーケットの公式キャラクター・大人Vketさんが「みんなのスーツ」を着用した姿で“バーチャル店員”としてお出迎え。Vketさんに近づくと、ビジネスやスーツに関する様々な知識が学べる「ミニ青山クイズ」に挑戦することができます。

「ネクタイの結び目のくぼみは？」「ジャケットの正しい着用方法は？」といった、就活生や新社会人だけでなく全ビジネスパーソンが明日からすぐに使える、実用的なビジネスマナーや知識の問題を用意。現実生活・VR生活両方で役に立つ、スーツの美しいシルエットやマナーを楽しく学ぶことができます。

クイズの結果やブース内で撮影した思い出を「#Vket_洋服の青山」を付けてSNSでシェアしていただくことで、闇のヒーロー着用のドレススーツ３Dモデル（抽選で50名）や井上正大氏サイン色紙（抽選で５名）が当たるプレゼントキャンペーンにご参加いただけます。

◆バーチャル体験をリアルな購買へ。シームレスな送客導線を設計

ブース内各所には、オンラインストアへ直接遷移できるポスターを設置。VRでの没入体験やアバター試着を通して実際の製品やブランドに興味を持ったユーザーを、スムーズに現実のサービスやリアルな購買体験へとつなげるOMO施策を検証します。

◆青山商事社員によるバーチャル接客＆座談会を開催！

青山商事のリアル社員によるバーチャル接客＆座談会イベントが開催決定！社員アバターが来場者と一緒にブースのコンテンツを回りながら、みんなのスーツの商品説明を行います。その後、社員に直接質問できる座談会を実施します。ぜひこの機会にご参加ください！

開催日：7月24日（金）20時～21時

参加方法の詳細については、後日バーチャルマーケット公式X（https://x.com/Virtual_Market_ ）等でお知らせいたします。

■ 青山商事ご担当者様コメント

メタバース領域への参入は、お客様との新しい関係を構築する第一歩であり、当社にとって大きなチャレンジです。世界最大級の本イベントを通じ、「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」をより身近に感じていただき、新たな価値を提示したいと考えています。さらに、我々自身がメタバース住人の皆様と一緒に楽しみながら、その熱量やデジタル文化を深く学び、ここで得た新たな共創関係を、リアルとデジタルが融合する次世代コマース体験の実現へ繋げてまいります。

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindowsPCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Discord :https://discord.com/invite/6xprPV95cm

【メディア向け先行取材・体験会のお知らせ】

メディアの皆様に向けて、バーチャルマーケット2026 Summerの先行体験・取材会を実施いたします。実際にVR機器を用いてバーチャルマーケットをご体験、ご取材いただけます。各出展企業へのご取材も可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

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開催期間：2026年7月8日(水)～10日(金)

※詳細な日時はお問い合わせ後に決定させていただきます

開催場所：HIKKY本社（最寄り：恵比寿駅）

参加申し込み方法：下記フォームよりお問い合わせください。

https://hikky.co.jp/contact/company/media(https://hikky.co.jp/contact/company/media)

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