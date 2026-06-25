五感で楽しむ英国古城のラベンダーフェスティバル　群馬県高山村・ロックハート城で期間限定開催

株式会社サンポウ

株式会社サンポウ(取締役社長：平井秀明／本社：群馬県沼田市)が運営する英国古城ロックハート城（群馬県高山村）は、2026年6月から8月31日までの期間限定で「ロックハート城 ラベンダーフェスティバル2026」を開催いたします。

期間中は城内をラベンダーカラーで彩り、花や香り、光、スイーツ、体験イベントなどを通じて、五感で楽しむ特別な空間をご提供いたします。

英国の古城とラベンダーの世界観が融合する、この季節だけのロマンティックなひとときをお届けします。

ラベンダースカイ *展示内容は変更となる場合がございます

英国古城が紫色の幻想空間へ

イベント期間中、城内各所にラベンダーをテーマとした装飾を展開します。

ウェルカムトゥロックハートやスプリングベル周辺では人気のアンブレラスカイを拡張し、紫色の花々をあしらった「ラベンダースカイ」や「シャボン玉演出」を実施。

さらに、「パープルカラーを基調とした花手水」など、写真映えするフォトスポットが城内に広がります。

ラベンダーの香りに包まれる特別なひととき

ラベンダー香る入り口でお出迎えロックハート城ベアもラベンダーに包まれています場内のあちこちでラベンダーカラーを楽しめます

イベント期間中は入場口やショップ周辺にラベンダーのサシェを設置。

また、各店舗ではラベンダーを基調としたアロマを使用し、城内全体がやさしい香りに包まれます。

視覚だけでなく、香りからも季節を感じていただける演出を予定しています。

限定ドリンクやスイーツも登場

お城一階のイングリッシュティールームでは、「ラベンダーアールグレイミルクティー」を販売。英国の古城で味わう優雅なティータイムをお楽しみいただけます。

入り口側の森の中の喫茶店パトリシアでは、レモンを加えることで色が変化する不思議な「魔法の紫ドリンク（バタフライピー）」をご用意。

お城を眺めながらゆったりと食事を楽しめるレストラン「ビッグハート」では、人気のアフタヌーンティーがこの時期限定でラベンダーゼリーをセットにした「ラベンダーアフタヌーンティー」に！さっぱりとした「ラベンダーソーダ」も梅雨の時期にぴったりです。

ラベンダーをテーマにした体験コンテンツ

ラベンダーアールグレイミルクティー＠イングリッシュティールーム魔法の紫ドリンク（バタフライピー）＠パトリシアラベンダーアフタヌーンティーセット@レストランビッグハートラベンダーソーダ＠レストランビッグハート

◆ストーンショップでは、アメジストなどの天然石を使った「ラベンダーカラーの手作りブレスレット体験」（ゴム代400円＋パーツ代 (手首のサイズ、使用パーツにより金額が異なります)）を開催。

ストーンショップは駐車場直結の出入り口側に位置するお店なので、入場前に体験をして、仕上げや包装等をスタッフに任せている間に城内を散策するのもおすすめです。

手作りブレスレット体験＠ストーンショップラベンダーカラーの石を多数揃えました

また、中庭ではラベンダーやホワイトセージの香りに包まれながら楽しめる「SU-HA浄化体験」（無料）でリフレッシュしていただけます。

日常に、深呼吸（SU-HA）のひとときを。@ストーンショップ前広場

◆お城2階の「ギャラリーショップ」では、ラベンダー精油を使用した特別レシピでのアロマ体験（3,000円）も実施いたします。

アロマ体験＠ギャラリーショップ お城2階

◆オリジナルグッズや輸入菓子などを扱う坂の途中の店「ハートバザールショップ」では、スタッフ厳選のラベンダーグッズを多数取り揃えています。

ラベンダーグッズ＠ハートバザールショップ

また人気のスノードーム体験（2,800円＋パーツ代）では、お城をモチーフにしたパーツなどを使用し、ロックハート城での思い出を世界にひとつだけのスノードームとして形に残していただけます。

プリンセス気分で楽しむラベンダーフォトスポット

スノードーム体験＠ハートバザールショップ

ロックハート城といえばプリンセスドレス体験！（90分小物レンタル含む 大人3,500円・カップル6,000円・子ども2,500円）ドレスルームではラベンダーカラーのドレスやブーケを多数ご用意しました。

プリンセス体験＠お城3階受付

さらに、お城1階フォトスタジオにはラベンダーコーナーを設置し、英国古城ならではのフォトジェニックな撮影をお楽しみいただけます。

SNSフォトコンテスト・雨の日限定企画も

イベント期間中は、「パープル」をテーマにしたSNSフォトコンテストを開催。

また、雨の日限定で楽しめる「ラベンダーの恋みくじ」を実施し、天候に関わらず思い出に残る体験をご提供いたします。

【内容】

・ラベンダースカイ（アンブレラスカイ特別演出）

・ラベンダー限定ドリンク・スイーツ

・天然石ブレスレット制作体験

・SU-HA浄化体験

・アロマ体験

・SNSフォトコンテスト

【ロックハート城とは】

「ロックハート城」は1829年スコットランドエディンバラの南西約50kmのローズバンク村に建てられた本物のお城（マナーハウス）です。1988年ソビエト・ゴルバチョフ元書記長の承諾を得て、30個のコンテナでシベリア鉄道を経由して日本に到着し、延べ15,000人の建設スタッフにより、1993年4月6日(城の日)群馬県高山村に復元されました。

■施設アクセス・情報

▶車利用

関越自動車道 練馬ICより約100分。新潟ICより約150分 沼田IC下車約20分

▶電車利用

JR上越新幹線「上毛高原駅」よりタクシーで約20分

JR 上越線「沼田駅」よりタクシーで約15分

▶入場料 大人\1300、中高生\1,100小人（4才～小学生）\600

▶施設URL https://lockheart.info/

■報道関係者様のお問い合わせ先

ロックハート城 担当：三輪、板山

E-mail castle@lockheart.info