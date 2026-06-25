【サンシャインシティプリンスホテル】アニメ『天官賜福 貮』とのコラボレーションステイプラン第2弾を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人: 小田 麻夕美）では、2024年11月に実施し、ご好評をいただいたアニメ『天官賜福 貮』とのコラボレーションステイプランの第2弾を2026年7月25日(土)から10月24日(土)まで販売いたします。

本プランでは作品の世界観をより深く体感いただける2種類のコンセプトルームに加え、描き下ろしイラストやコラボレーションメニューを通して、アニメ『天官賜福 貮』の物語に浸る特別な滞在体験をお届けします。

アニメ『天官賜福 貮』の世界観を体感する滞在ポイント

１.二人が暮らす「菩薺観」と、人気につき復刻した「極楽坊」をテーマにした2種類のコンセプトルーム

２.コンセプトルームにあわせ、謝憐（シエ・リェン）と花城（ホワチョン）が共に描かれた2テーマの描き下ろしイラスト

３.ホテル内レストラン「中国料理 古稀殿」にて、前後半で内容を入れ替える延べ8種類のコラボレーションメニュー

「菩薺観」コンセプトルーム「極楽坊」コンセプトルームオリジナルアメニティ（菩薺観コンセプトルーム／極楽坊コンセプトルーム）

動画改編自晋江文学城作家墨香銅臭同名小説(C)天官賜福製作委員会

コンセプトルームステイプラン実施概要

【販売期間】

2026年7月25日(土)～10月24日(土)

【料金】

朝食なし 1名さま \25,620より （1室2名さまご利用時）

※上記料金には、1名さまの1泊室料、オリジナルアメニティ、消費税、サービス料が含まれております。

朝食付き 1名さま \28,370より （1室2名さまご利用時）

※上記料金には、1名さまの1泊室料、オリジナルアメニティ、朝食、朝食特典、消費税、サービス料が含まれております。

※朝食は通常のブッフェとメニューとなります。（コラボレーションメニューではございません）

【ご 予 約】ホテル公式Webサイト内専用ページにて2026年6月29日（月）12:00NOONより受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/tgcf-anime/

【お問合せ】 宿泊予約 TEL：03-5954-2238 (受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.)

※ホテルカードキーはご宿泊者さま特典として、ご使用後はお持ち帰りいただけます。

※上記料金は、ご宿泊日、ご利用人数により異なります。詳細は特設Webサイト(https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/tgcf-anime/)を参照ください。

特典付きコラボレーションメニュー実施概要

朝食付きのプラン特典（A3ランチョンマット）洋食と和食のブッフェスタイル朝食

【販売期間】

2026年7月25日(土)～10月25日(日)

【お問合せ】

中国料理 古稀殿（Ｂ１） TEL：03-5954-2257 (受付時間:10:30A.M.～6:00P.M.)

※提供時間や料金、前後半でメニューを入れ替える日程などの詳細は、ホテル公式Webサイト(https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/tgcf-anime/)よりご確認ください。

※コラボレーションメニューに準じた特典をご注文ごとに1点お渡しいたします。（ランダムではございません）

※食物アレルギーへの対応につきましてはこちら(https://www.princehotels.co.jp/chain/files/food_allergy.pdf)をご確認ください。

※コンセプトルームステイプランでご宿泊されていないお客さまもご利用いただけます。

（コラボレーションメニューのみでもご利用いただけます）

※コラボレーションドリンクのご利用はご予約制ではございません。

※料金には消費税、サービス料（13％）が含まれております。

※本コラボレーションメニューは各種割引対象外となります。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

【前半】コラボレーションフード特典（チケット風キャラカード）【後半】コラボレーションフード特典（チケット風キャラカード）コラボレーションドリンク特典（オリジナルコースター）

※本プランのオリジナルアメニティおよび各種特典を第三者に転売する行為は理由を問わず一切禁止となります。

また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は一切禁止となります。

※上記内容はリリース時点での情報であり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。