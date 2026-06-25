「防衛装備の海外展開最新動向と展望」と題して、防衛装備庁 装備政策部 国際装備課 課長 洲桃 紗矢子氏によるセミナーを2026年7月30日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26420

[原財団セミナー]

防衛装備の海外展開最新動向と展望

-防衛装備移転三原則運用指針の改正を踏まえて-

新社会システム総合研究所は

公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)

との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。

[講 師]

防衛装備庁 装備政策部 国際装備課 課長 洲桃 紗矢子 氏

[日 時]

２０２６年７月３０日（木） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、我が国とって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段として、政府は防衛装備移転を推進しています。

防衛装備移転の推進は、特にインド太平洋地域の平和と安定のために、地域の抑止力・対処力を向上させるのみならず、販路拡大や、サプライチェーン協力の拡大を通じて、我が国の防衛生産・技術基盤の強化にも資するとともに、防衛産業やデュアルユース技術を有する他の産業が発展することにより、日本経済が成長することにもつながり得るものです。

本講演では、今般の装備移転制度の改正も踏まえ、防衛装備移転の最近の動向についてご説明します。

１．我が国の防衛政策

２．装備移転の意義と制度

（１）装備移転の意義

（２）防衛装備移転三原則及び運用指針

３．装備移転の最近の動向

（１）装備移転が成功したケース

（２）豪州海軍向けの次期汎用フリゲートについて

（３）防衛装備移転制度の見直しを踏まえた今後の装備移転の展望

４．官側の取り組み

（１）防衛生産基盤強化法

（２）防衛装備移転円滑化基金

（３）国際防衛装備品展示会等への対応

５．質疑応答／名刺交換

【事務局】

新社会システム総合研究所

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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