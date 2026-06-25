「BLアワード2026授賞式」を開催。作家・編集者・出版社関係者・協賛ストアなど300名以上が来場

株式会社サンディアスBLアワード2026授賞式

株式会社サンディアス(https://sandias.co.jp/)（代表取締役社長 井出洋）が運営するBL情報サイト「ちるちる」は、2026年6月23日「BLアワード2026授賞式」を開催いたしました。

「BLアワード(https://www.chil-chil.net/blAwardRank/y/2026/)」は、前年に発売・更新された商業BL作品の中から、BLファンの投票をもとに各部門の受賞作品を選出する、年に一度の商業BLランキング企画です。第17回目を迎えた今年の授賞式には、受賞作家、編集者、出版社関係者、協賛ストアの皆様など、BL業界を支える300名以上が来場。商業BLの一年を振り返り、作品と作家を祝福する場となりました。

受賞式の歓談タイム

当日の司会は、声優の井上和彦さんと石黒笙陽さんが担当。代表挨拶と乾杯ののち、「BLアワード2026授賞式」が開幕しました。

司会は声優の石黒笙陽さん（左）と井上和彦さん（右）

授賞式では、BLアワード全10部門のうち、「小説部門」「webtoon部門」「ラブコメ部門」「エモーショナル部門」「ディープ部門」「フェチ部門」「次に来る部門」「シリーズ部門」「総合コミック部門」の計9部門を発表。各部門の上位3作品に加え、総合コミック部門では特別賞7作品も紹介されました。

webtoon部門第1位『JINX：ジンクス』Mingwa先生

小説部門第1位『天官賜福 4』墨香銅臭先生（4年連続1位受賞）

ラブコメ部門第1位『40までにしたい10のこと 2』マミタ先生

エモーショナル部門第1位『愛の温度を教えてよ』Hiカロリー先生

ディープ部門第1位『サイレントノイズ 2』いちかわ壱先生

フェチ部門第1位『コワモテの隣人がΩだった時の対処法 2』ニクヤ乾先生

シリーズ部門第1位『ギヴン 10th mix』キヅナツキ先生

次に来る部門第1位『お憑かれさま、黒瀬くん 上』たこまっちょ先生

総合コミック部門第1位『太郎DON’T ESCAPE！』mememe先生



各部門で第1位を獲得した先生方からこの日のために寄せられたコメントが代読されました。

mememe先生、マミタ先生、ニクヤ乾先生の3名にはステージに登壇いただき、スピーチを行いました。mememe先生のスピーチは、全文がnoteで公開(https://note.com/manga_mememe/n/n01ff02cb3ec7?sub_rt=share_b)されています。

スマートフォンをつかってのクイズ大会

授賞式後には、来場者がスマートフォンを使って参加する「BLクイズ大会」も実施。オメガバース、ちるちるで検索された人気属性、BLアワードの歴史など、BLファンに親しみのあるテーマから出題されました。最終問題では、2026年6月22日のちるちるの総レビュー数を予想する数字当てクイズが行われ、上位入賞者には景品が贈呈されました。

クロージングでは、株式会社サンディアス代表・井出洋より挨拶が行われ、盛況のうちに閉会いたしました。

閉会の言葉 井出洋代表

「ちるちる」は今後も、BL作品、作家、出版社、書店・電子ストア、そして読者をつなぐ場として、商業BL文化のさらなる発展に貢献してまいります。