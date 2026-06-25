ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせ全国の上映劇場にて劇場オリジナルグッズ、パンフレットの発売が決定！TOHO theater STORE限定の「アロハシャツ」も同時発売！

東宝株式会社

時が流れても、変わらないもの。――その答えが、ここに。

シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の7月3日(金)公開に合わせ、全国の上映劇場にて劇場オリジナルグッズ、パンフレットの発売が決定いたしました。ストラップやバッグ、ステーショナリー、アクセサリーなど50種類以上の多彩なアイテムが全国の上映劇場にてお買い求めいただけます。（※劇場により一部取り扱いのない商品がございます）上映劇場では公開日7月3日のオープン時から、また、オンラインストア TOHO theater STORE(https://tohoentertainmentonline.com/shop/r/r300420/?brand=TtS) では午前11時から発売を開始いたします。

そしてTOHO theater STORE 限定商品としてアロハシャツの発売が決定。ウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシー、『トイ・ストーリー5』に登場する“ハイテクおもちゃ”たちをあしらったアロハシャツはここでしか手に入らない限定アイテムです！

また、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載した『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレットの発売が決定いたしました。合わせて2010年、2019年公開時に劇場で販売していた『トイ・ストーリー3』『トイ・ストーリー4』のパンフレットを復刻版として発売します。

■TOHO theater STORE限定商品【アロハシャツ】

最新作のキャラクターをふんだんにあしらった、心躍る総柄デザインのアロハシャツが登場です。

本商品は、ファンの方に特別な体験をお届けしたいという想いを込めた「TOHO theater STORE限定」のスペシャルアイテムです。ウッディやバズなどのおなじみのキャラクターから、今作注目の新しい仲間までが賑やかに描かれたデザインは、日常に映画のワクワク感をプラスしてくれます。

【アロハシャツ】イエロー【アロハシャツ】レッド

【アロハシャツ】 11,000円（税込）

カラー：イエロー、レッド

素材：レーヨン製

サイズ：M、L

Mサイズ： 【着丈】 約73cm／【身幅】 約58cm／【肩幅】 約56cm／【袖丈】 約25cm

Lサイズ： 【着丈】 約75cm／【身幅】 約61cm／【肩幅】 約58cm／【袖丈】 約26cm

■劇場オリジナルグッズ ラインナップ一例

【コンパクトミラー】1,320円（税込）／ピクサーボールデザインのミラー。鏡面にはキャラクターたちがプリントされ、裏面にはボニーの名前が…【ランチトート】2,500円（税込）／思わず目を引くブルズアイのランチトート。足部分はぬいぐるみ風のパーツになっていて、歩くたびにゆらゆら揺れるのがポイント。【ステンレスタンブラー】3,500円（税込）／テイクアウトカップをそのまま入れられます 保温保冷タイプの優れモノ【マスコットビーズストラップ】ウッディ 1,760円（税込）【マスコットビーズストラップ】バズ 1,760円（税込）【マスコットビーズストラップ】エイリアン 2,200円（税込）

カラフルなビーズと、ぶら下がったマスコットがとても可愛いストラップ。ポーチやバッグに付けると存在感抜群で、持ち歩くたびに気分が上がりそう♪

【ミニタオルコレクション】 各770円（税込） キャラクターを色鮮やかにプリントした、持ち歩きに便利なサイズのミニタオル。全8種※ランダム商品

※画像は実際の商品とは異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の数量には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

劇場オリジナルグッズは、2026年7月3日(金)午前11時より、TOHO theater STOREでも通信販売開始！

■劇場パンフレット

■『トイ・ストーリー5』作品概要

TOHO theater STORE :https://tohoentertainmentonline.com/shop/r/r300420/?brand=TtS「トイ・ストーリー5」1,100円（税込） ウッディやバズをはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版の声優陣のコメントを掲載。(C)2026 Disney/Pixar.「トイ・ストーリー３」（復刻版）990円（税込）2010年に販売していたパンフレットの復刻版（一部改訂あり）(C)2010 Disney/Pixar.「トイ・ストーリー４」（復刻版）990円（税込） 2019年に販売していたパンフレットの復刻版（一部改訂あり）(C)2019 Disney/Pixar.

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―。おもちゃの時代は...もう終わり？

子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?



公開日：2026年7月3日(木)

監督：アンドリュー・スタントン (「トイ・ストーリー」シリーズ)

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

日本版声優：唐沢寿明 (ウッディ), 所ジョージ (バズ), 日下由美 (ジェシー),佐野勇斗 (スマーティー・パンツ),竜星涼 (フォーキー)

コピーライト：

(C)2026 Disney/Pixar.

(C) Disney/Pixar TOHO

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