株式会社汐文社が第28回学校図書館出版賞を受賞！

株式会社KADOKAWA

株式会社汐文社（代表取締役社長 三谷光、本社 東京都千代田区）は、『みんなで「できる」をめざすくふう学校の合理的配慮（全３巻）』（監修：羽生裕子）の刊行により、第28回「学校図書館出版賞」（主催：全国学校図書館協議会）を受賞いたしました。

授賞式は、7月2日（木）に行われる予定です。

現在、教育現場で重要視されている「合理的配慮」。何十人もの子どもがいっしょに学ぶ教室では、一人ひとりの特性や困りごとに応じたサポート（合理的配慮）が欠かせません。

本書は、「子どもたち自身」が合理的配慮について学べるように作られている点が特長です。

「どうしてタブレットを使うの？」「どうして特別なルールがあるの？」といった教室での疑問に「みんなが安心してすごせるための工夫なんだよ」とイラストを交えてわかりやすく解説しています。

「できない」と決めつけるのではなく、みんなで「どうすればできる？」を考える。これからの時代に必須の視点を育む一冊として、ぜひご覧ください。







●みんなで「できる」をめざすくふう 学校の合理的配慮（全３巻） 羽生裕子／監修

何十人の子がいっしょに学ぶクラスでは、合理的配慮が必要な場合があります。授業中に歩き回ってしまう子、読み書きが苦手な子、給食に時間がかかってしまう子......、みんなが安心してすごせるように、学校で必要とされる合理的配慮の例をイラストで紹介します。

発売：2026年3月

ISBN：978-4-8113-1461-7

判型・ページ数：AB判 各32ページ

主な対象年齢：小学校中学年から中学生

セット定価：定価9240円（本体価格8,400円）

セット内容：(1)「できない」から「どうすればできる？」へ／(2)「がんばれ」よりも「いっしょにやろう」／(3)教室のユニバーサルデザイン

発行：株式会社汐文社

作品情報ページ

https://www.choubunsha.com/book/9784811314617.php



◆監修者プロフィール

羽生裕子（はにゅう・ひろこ）

社会福祉法人コロロ学舎 児童支援部部長。筑波大学卒業、（株）コロロ発達療育センターにて幼児～高校生までの発達障がい・自閉症児への療育に携わる。２０１３年より現職。発達障がい児者への療育を行いながら、支援者向けの療育講座での講演や、発達障がい児者向けの教材開発に日々取り組む



◆学校図書館出版賞とは

学校図書館出版賞は、学校図書館向け図書の優良な出版企画に対して出版社を顕彰し、学校図書館向きの優良な図書の出版を充実させることを目的としているものです。

この出版賞は、全国学校図書館協議会の選定図書のうち、当該年の前年の5月から当該年の4月末日までに発行された図書を対象にしています。 選考は学校図書館出版賞選考委員会が「学校図書館出版賞選考基準」をもとに行い、特に優れた企画には出版賞大賞を1点、優れた企画には3点以内に出版賞を授与します。

※上記情報は公益社団法人 全国学校図書館協議会のWEBサイト等より引用。

https://www.j-sla.or.jp/awards/publication/

※選考委員：「学校図書館出版賞」選考委員会



◆株式会社 汐文社

1976年に創業した出版社。

主に児童向けの本を扱っており、学校、公共図書館向けのセット商品を数多く出版しています。

ベストセラー「はだしのゲン」シリーズを中心に、子どもたちに命の大切さや平和を訴える本の出版を目指しています。

2013年12月よりKADOKAWAグループ入りし、グループ唯一の児童向け書籍出版社となりました。

日本児童図書出版協会会員社。