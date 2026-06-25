シリーズ最新作『ツクールシリーズ　Arcanion: The Mekanos Invasion』Nintendo Switch(TM)にて6/25(木)発売

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）より、2026年6月25日(木)に、『ツクールシリーズ Arcanion: The Mekanos Invasion』をニンテンドーeショップにて発売させていただきましたこと、及び発売記念セールを開催することをお知らせいたします。

本タイトルは、株式会社Gotcha Gotcha Gamesで販売している『アクションゲームツクールMV』を使用して制作されました。

メカノス軍の侵攻から島を守るのだ！

アルカニオンの戦士マギは仲間と共に立ち向かう！

≪オーラ≫を駆使してステージを攻略しよう

-STORY-

アルカニオンの戦士たちが暮らす島に、メカノス帝国の軍勢が迫る。

島は本来メカノス帝国の領土だと主張する彼らに対し、戦士たちは故郷を守るため立ち上がる。

マギと仲間たちを率いてメカノス軍との戦いに挑み、物語の核心へと迫れ。

戦いの果てに明かされる、マギの知られざる過去とは――。

■特徴

・ステージ選択機能搭載

・オーラ属性の力を獲得し、有利な攻略法を見つけよう

・スキルやパッシブ能力を習得してキャラクターを強化可能

・装備したオーラ属性に応じてスキルが変化するぞ

・全20ステージのボリューム・仲間たちと交流できる拠点エリア

オーラはショットとソードがあるので、使い分けていこう攻略する順番で、難易度が変わる事も……ストーリーを追い、マギたちと共感して戦いを終わらせよう有利属性のオーラを取得し、どんどん敵をやっつけよう！

■『発売記念セール』も実施中！

発売を記念し、発売日6/25(木)より一週間、セール価格でご購入いただけます。この機会にぜひともお買い求めください。

■『アクションゲームツクールMV』とは？

Steam、DL Site、RPG MAKER Official Storeで販売中のMakerシリーズタイトルの1本です。

「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。

ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にサイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。

最大4人までのマルチプレイ（ローカル）や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19604_1_a5479c52cfc735cfe4324d0c783e6d5c.jpg?v=202606250151 ]

■関連サイトURL、公式Xアカウント

●ツクール開発部公式Xアカウント： https://x.com/tkool_dev/

●アクツク情報局X公式アカウント： https://x.com/PGMMV_jp

●RPG MAKER Official： https://rpgmakerofficial.com/

●『Makerシリーズ』公式サイト： https://rpgmakerofficial.com/act_game/