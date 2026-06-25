シリーズ最新作『ツクールシリーズ Arcanion: The Mekanos Invasion』Nintendo Switch(TM)にて6/25(木)発売
このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）より、2026年6月25日(木)に、『ツクールシリーズ Arcanion: The Mekanos Invasion』をニンテンドーeショップにて発売させていただきましたこと、及び発売記念セールを開催することをお知らせいたします。
本タイトルは、株式会社Gotcha Gotcha Gamesで販売している『アクションゲームツクールMV』を使用して制作されました。
メカノス軍の侵攻から島を守るのだ！
アルカニオンの戦士マギは仲間と共に立ち向かう！
≪オーラ≫を駆使してステージを攻略しよう
-STORY-
アルカニオンの戦士たちが暮らす島に、メカノス帝国の軍勢が迫る。
島は本来メカノス帝国の領土だと主張する彼らに対し、戦士たちは故郷を守るため立ち上がる。
マギと仲間たちを率いてメカノス軍との戦いに挑み、物語の核心へと迫れ。
戦いの果てに明かされる、マギの知られざる過去とは――。
■特徴
・ステージ選択機能搭載
・オーラ属性の力を獲得し、有利な攻略法を見つけよう
・スキルやパッシブ能力を習得してキャラクターを強化可能
・装備したオーラ属性に応じてスキルが変化するぞ
・全20ステージのボリューム・仲間たちと交流できる拠点エリア
オーラはショットとソードがあるので、使い分けていこう
攻略する順番で、難易度が変わる事も……
ストーリーを追い、マギたちと共感して戦いを終わらせよう
有利属性のオーラを取得し、どんどん敵をやっつけよう！
■『発売記念セール』も実施中！
発売を記念し、発売日6/25(木)より一週間、セール価格でご購入いただけます。この機会にぜひともお買い求めください。
■『アクションゲームツクールMV』とは？
Steam、DL Site、RPG MAKER Official Storeで販売中のMakerシリーズタイトルの1本です。
「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。
ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にサイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。
最大4人までのマルチプレイ（ローカル）や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19604_1_a5479c52cfc735cfe4324d0c783e6d5c.jpg?v=202606250151 ]
■関連サイトURL、公式Xアカウント
●ツクール開発部公式Xアカウント： https://x.com/tkool_dev/
●アクツク情報局X公式アカウント： https://x.com/PGMMV_jp
●RPG MAKER Official： https://rpgmakerofficial.com/
●『Makerシリーズ』公式サイト： https://rpgmakerofficial.com/act_game/