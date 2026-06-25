辻美優、谷口めぐほか全キャスト女性で上演！　ヤマタノオロチ神話を歌劇で描く『斬舞踊』6/24(水)チケット販売開始

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ロングランプランニング株式会社



歌劇版『斬舞踊』が2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）に劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケット購入はこちら :
http://confetti-web.com/@/kageki-zanbuyou


古事記の世界を「音楽」「歌」「パフォーマンス＆アクション」で立体的に魅せる構成舞台


現存する最古の歴史書と言われる「古事記」の中でヤマタノオロチ神話を描いた古事記projectの「斬舞踊」。


朗読劇・演劇・時代劇として上演されてきたこの作品を、音楽・ボイスドラマ・漫画などクロスメディアの舞台化シリーズとして歌劇化し、様々な個性あるキャラクターを全キャスト女性で上演します。



あらすじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高天原で事件を起こし、その償いとして中つ国へと追放されたスサノオ。


あてもなくさまよっていた彼は、偶然たどり着いた村でヤマタノオロチという怪物にまつわる


過酷な運命を背負った少女と出会う。


スサノオは、ヤマタノオロチを倒し、クシナダと名乗るその少女を守り抜くと誓う。


彼女を救うため、そして自身の過去と向き合うため、クシナダと幼馴染みのヒスイとシュサ


両親のアシナヅチとテナヅチ、村長と、不思議な少年クスヒ。


スサノオは仲間たちと共にヤマタノオロチ討伐へと立ち上がる！


冒険と戦いの末に、スサノオが掴み取ったものとは―――。



公演概要

歌劇版『斬舞踊』


公演期間：2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）


会場：劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）



■出演者


スサノオ（須佐之男命）：辻美優（elfin'）


クシナダ（櫛名田比売）：谷口めぐ


シュサ：望月りの（22/7）


ヒスイ：青木萌


クマノクスヒ：土光瑠璃子


オオゲツヒメ（大気津比売神）：高橋風香


カムムスビ（神産巣日神）：柚月恵


アマテラス（天照大御神）：四宮由佳



【ヤマタノオロチ（八俣遠呂智）】


オロイチ：美羽


オロジ：加藤亜季


オロミ：清水真由


オロヨ：片山しおり


オロゴ：加藤沙彩


オロロク：岩城風羽


オロシチ：かっさいなな


オロヤ：奥田萌々



アシナヅチ（足名椎命）：近藤奈保希


テナヅチ（手名椎命）：畦地日菜子


トウゴ：森ノたまみ



村長：フラワー・メグ



【村人】


アヤメ：田中桃羽


ツバキ：庄司友菜


フジ：松丸優奈


ミツバ：真野夢実


カヤ：飯田莉加


コハク：おおのえみり



【ミュージシャン】


ボーカル：まみよ



■スタッフ
構成・演出：高橋征男（グループ虎）


脚本：土屋涼子（古事記project）


空間演出：武内塁（歌踊朗読一座漣）


音楽監督：マミヨ（古事記project）


アクション監督：翁長卓


ダンス振付：永田浩司／高橋風香


舞台監督：塩澤剛史（士言堂）


演出助手：石橋狂太郎（歌踊朗読一座漣）


舞台美術：寺岡崇


照明：南条真沙代（Light Goleiro）


音響：鎌田達弥


BGM協力：Carimelo club


編曲：根岸一和


衣装プラン・製作：市原昌顕（アンルセット）


ヘアメイク：藍野律子


キャラクターデザイン・イラスト：あず紗（古事記project）


撮影・宣伝デザイン：中塚健仁


ＷＥＢ：イシイアヤ


運営：鈴木郁海／岡橋京子（縁劇人）


企画協力・監修：村上良之（古事記project）


プロデューサー：竹内忠宜（縁劇人）


制作協力：アンルセット／歌踊朗読一座漣／グループ虎／


古事記project／劇場 東京・両国シアターＸ


士言堂／LightGoleiro／ロングランプランニング



企画協力：古事記project


主催：縁劇人



■公演スケジュール
2026年


８月7日（金）18：30


８月8日（土）14：30 ／ 18：30


８月9日（日）14：30 ／ 18：30


８月10日（月）14：30 ／ 18：30


８月11日（火・祝）14：30


※開演の45分前ロビー開場、30分前客席開場



■チケット料金
前売り・当日（全席指定席）


S席10,000円（2列目まで＋オリジナルカラーチケット＋オリジナル絵馬＋全員集合写真付き）


A席　7,000円（3列目より正面席）


B席　6,000円（3列目よりサイド席）



チケットサイト「カンフェティ」
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