辻美優、谷口めぐほか全キャスト女性で上演！　ヤマタノオロチ神話を歌劇で描く『斬舞踊』6/24(水)チケット販売開始

ロングランプランニング株式会社

歌劇版『斬舞踊』が2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）に劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/kageki-zanbuyou

古事記の世界を「音楽」「歌」「パフォーマンス＆アクション」で立体的に魅せる構成舞台

現存する最古の歴史書と言われる「古事記」の中でヤマタノオロチ神話を描いた古事記projectの「斬舞踊」。

朗読劇・演劇・時代劇として上演されてきたこの作品を、音楽・ボイスドラマ・漫画などクロスメディアの舞台化シリーズとして歌劇化し、様々な個性あるキャラクターを全キャスト女性で上演します。

あらすじ

高天原で事件を起こし、その償いとして中つ国へと追放されたスサノオ。

あてもなくさまよっていた彼は、偶然たどり着いた村でヤマタノオロチという怪物にまつわる

過酷な運命を背負った少女と出会う。

スサノオは、ヤマタノオロチを倒し、クシナダと名乗るその少女を守り抜くと誓う。

彼女を救うため、そして自身の過去と向き合うため、クシナダと幼馴染みのヒスイとシュサ

両親のアシナヅチとテナヅチ、村長と、不思議な少年クスヒ。

スサノオは仲間たちと共にヤマタノオロチ討伐へと立ち上がる！

冒険と戦いの末に、スサノオが掴み取ったものとは―――。

公演概要

歌劇版『斬舞踊』

公演期間：2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）

会場：劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）

■出演者

スサノオ（須佐之男命）：辻美優（elfin'）

クシナダ（櫛名田比売）：谷口めぐ

シュサ：望月りの（22/7）

ヒスイ：青木萌

クマノクスヒ：土光瑠璃子

オオゲツヒメ（大気津比売神）：高橋風香

カムムスビ（神産巣日神）：柚月恵

アマテラス（天照大御神）：四宮由佳

【ヤマタノオロチ（八俣遠呂智）】

オロイチ：美羽

オロジ：加藤亜季

オロミ：清水真由

オロヨ：片山しおり

オロゴ：加藤沙彩

オロロク：岩城風羽

オロシチ：かっさいなな

オロヤ：奥田萌々

アシナヅチ（足名椎命）：近藤奈保希

テナヅチ（手名椎命）：畦地日菜子

トウゴ：森ノたまみ

村長：フラワー・メグ

【村人】

アヤメ：田中桃羽

ツバキ：庄司友菜

フジ：松丸優奈

ミツバ：真野夢実

カヤ：飯田莉加

コハク：おおのえみり

【ミュージシャン】

ボーカル：まみよ

■スタッフ

構成・演出：高橋征男（グループ虎）

脚本：土屋涼子（古事記project）

空間演出：武内塁（歌踊朗読一座漣）

音楽監督：マミヨ（古事記project）

アクション監督：翁長卓

ダンス振付：永田浩司／高橋風香

舞台監督：塩澤剛史（士言堂）

演出助手：石橋狂太郎（歌踊朗読一座漣）

舞台美術：寺岡崇

照明：南条真沙代（Light Goleiro）

音響：鎌田達弥

BGM協力：Carimelo club

編曲：根岸一和

衣装プラン・製作：市原昌顕（アンルセット）

ヘアメイク：藍野律子

キャラクターデザイン・イラスト：あず紗（古事記project）

撮影・宣伝デザイン：中塚健仁

ＷＥＢ：イシイアヤ

運営：鈴木郁海／岡橋京子（縁劇人）

企画協力・監修：村上良之（古事記project）

プロデューサー：竹内忠宜（縁劇人）

制作協力：アンルセット／歌踊朗読一座漣／グループ虎／

古事記project／劇場 東京・両国シアターＸ

士言堂／LightGoleiro／ロングランプランニング

企画協力：古事記project

主催：縁劇人

■公演スケジュール

2026年

８月7日（金）18：30

８月8日（土）14：30 ／ 18：30

８月9日（日）14：30 ／ 18：30

８月10日（月）14：30 ／ 18：30

８月11日（火・祝）14：30

※開演の45分前ロビー開場、30分前客席開場

■チケット料金

前売り・当日（全席指定席）

S席10,000円（2列目まで＋オリジナルカラーチケット＋オリジナル絵馬＋全員集合写真付き）

A席 7,000円（3列目より正面席）

B席 6,000円（3列目よりサイド席）

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