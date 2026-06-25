辻美優、谷口めぐほか全キャスト女性で上演！ ヤマタノオロチ神話を歌劇で描く『斬舞踊』6/24(水)チケット販売開始
歌劇版『斬舞踊』が2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）に劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
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古事記の世界を「音楽」「歌」「パフォーマンス＆アクション」で立体的に魅せる構成舞台
現存する最古の歴史書と言われる「古事記」の中でヤマタノオロチ神話を描いた古事記projectの「斬舞踊」。
朗読劇・演劇・時代劇として上演されてきたこの作品を、音楽・ボイスドラマ・漫画などクロスメディアの舞台化シリーズとして歌劇化し、様々な個性あるキャラクターを全キャスト女性で上演します。
あらすじ
高天原で事件を起こし、その償いとして中つ国へと追放されたスサノオ。
あてもなくさまよっていた彼は、偶然たどり着いた村でヤマタノオロチという怪物にまつわる
過酷な運命を背負った少女と出会う。
スサノオは、ヤマタノオロチを倒し、クシナダと名乗るその少女を守り抜くと誓う。
彼女を救うため、そして自身の過去と向き合うため、クシナダと幼馴染みのヒスイとシュサ
両親のアシナヅチとテナヅチ、村長と、不思議な少年クスヒ。
スサノオは仲間たちと共にヤマタノオロチ討伐へと立ち上がる！
冒険と戦いの末に、スサノオが掴み取ったものとは―――。
公演概要
歌劇版『斬舞踊』
公演期間：2026年8月7日（金）～8月11日（火・祝）
会場：劇場・東京 両国シアターXｶｲ（東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア内）
■出演者
スサノオ（須佐之男命）：辻美優（elfin'）
クシナダ（櫛名田比売）：谷口めぐ
シュサ：望月りの（22/7）
ヒスイ：青木萌
クマノクスヒ：土光瑠璃子
オオゲツヒメ（大気津比売神）：高橋風香
カムムスビ（神産巣日神）：柚月恵
アマテラス（天照大御神）：四宮由佳
【ヤマタノオロチ（八俣遠呂智）】
オロイチ：美羽
オロジ：加藤亜季
オロミ：清水真由
オロヨ：片山しおり
オロゴ：加藤沙彩
オロロク：岩城風羽
オロシチ：かっさいなな
オロヤ：奥田萌々
アシナヅチ（足名椎命）：近藤奈保希
テナヅチ（手名椎命）：畦地日菜子
トウゴ：森ノたまみ
村長：フラワー・メグ
【村人】
アヤメ：田中桃羽
ツバキ：庄司友菜
フジ：松丸優奈
ミツバ：真野夢実
カヤ：飯田莉加
コハク：おおのえみり
【ミュージシャン】
ボーカル：まみよ
■スタッフ
構成・演出：高橋征男（グループ虎）
脚本：土屋涼子（古事記project）
空間演出：武内塁（歌踊朗読一座漣）
音楽監督：マミヨ（古事記project）
アクション監督：翁長卓
ダンス振付：永田浩司／高橋風香
舞台監督：塩澤剛史（士言堂）
演出助手：石橋狂太郎（歌踊朗読一座漣）
舞台美術：寺岡崇
照明：南条真沙代（Light Goleiro）
音響：鎌田達弥
BGM協力：Carimelo club
編曲：根岸一和
衣装プラン・製作：市原昌顕（アンルセット）
ヘアメイク：藍野律子
キャラクターデザイン・イラスト：あず紗（古事記project）
撮影・宣伝デザイン：中塚健仁
ＷＥＢ：イシイアヤ
運営：鈴木郁海／岡橋京子（縁劇人）
企画協力・監修：村上良之（古事記project）
プロデューサー：竹内忠宜（縁劇人）
制作協力：アンルセット／歌踊朗読一座漣／グループ虎／
古事記project／劇場 東京・両国シアターＸ
士言堂／LightGoleiro／ロングランプランニング
企画協力：古事記project
主催：縁劇人
■公演スケジュール
2026年
８月7日（金）18：30
８月8日（土）14：30 ／ 18：30
８月9日（日）14：30 ／ 18：30
８月10日（月）14：30 ／ 18：30
８月11日（火・祝）14：30
※開演の45分前ロビー開場、30分前客席開場
■チケット料金
前売り・当日（全席指定席）
S席10,000円（2列目まで＋オリジナルカラーチケット＋オリジナル絵馬＋全員集合写真付き）
A席 7,000円（3列目より正面席）
B席 6,000円（3列目よりサイド席）
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