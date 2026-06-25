TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）より、別荘のような開放感とくつろぎを実現する新型エアフレームテント「HANARE」が登場。7月24日（金）より販売開始

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSは、新製品としてエアフレームテント「HANARE（ハナレ）」を2026年7月24日（金）19時より販売開始いたします。また、専用オプションとして「HANARE TPUウィンドウ」も同日発売いたします。

HANAREは、高天井・垂直壁による開放的な居住空間と、独自の可変パネルシステムを備えたエアフレームテントです。クローズ・メッシュ・TPU・軒を自在に切り替えることで、自然とのつながりを感じながらも、自分たちだけの快適な空間をつくることができます。

また、約3.5m×3.5mの広々とした居住空間を備えながら、ロープを含めても約8m×8mに収まる設計を採用。一般的な区画サイトでも使いやすいサイズ感と、高い居住性を両立しています。

自分だけの心地いい“間”をつくる「HANARE」開発の背景

土日のキャンプ場は、多くの人で賑わっています。

本来、自然の中で静かに過ごすための時間だったはずが、周囲の視線や騒音によって、どこか落ち着かない休暇へと変わりつつあります。

「自然を感じながらも、人の目を気にせず過ごしたい。」

HANAREは、そんなキャンパーの自然な欲求に向き合うことから開発が始まりました。

別荘のような静かな佇まいを生み出す高天井・垂直壁の空間設計と、環境に応じて自在に変化する可変パネルシステムにより、自然とのつながりを残しながら、自分たちだけの心地よい“間”をつくります。

TOKYO CRAFTSはHANAREを通じて、「自分たちだけの自然との間」をつくる新しいキャンプスタイルを提案します。

HANARE エアーフレームテント

HANAREは、高天井・垂直壁による圧迫感の少ない居住空間と、クローズ・メッシュ・TPU・軒を組み合わせた可変パネルシステムを備えたエアフレームテントです。

一般的なテントでは難しかった「開放感」と「プライベート性」の両立を目指し、自然を感じながらも落ち着いて過ごせる空間を実現しました。

空気で立ち上がるエアフレーム構造を採用することで、大型シェルターでありながら設営時の負担を軽減。本体重量約19.4kgに抑え、ゆとりある居住空間と扱いやすさの両立しています。

ロープを含めても約8m×8mに収まる設計のため、一般的な区画サイトでも使いやすく、家族やグループでゆったりと過ごすことができます。

【高天井・垂直壁で圧迫感を軽減】

高天井と垂直に近い壁面により、室内で感じやすい窮屈さを軽減。テント内でも立ち上がりやすく、食事や団らん、荷物整理などを快適に行えます。

【本体重量約19.4kg、設営時の負担に配慮】

高天井・垂直壁・全面フロアを備えた大型エアフレームシェルターでありながら、テント本体は約19.4kgに抑えました。

メッシュパネルやペグなどの付属品を含めた総重量は約25kgです。ゆとりある居住空間と、持ち運び・設営時の扱いやすさのバランスに配慮しています。

【全面フロア仕様】

シェルターでありながら全面フロアを採用。靴を脱いでくつろげるリビング空間を実現し、食事や団らん、荷物整理などを快適に行えます。リビングと寝室が一体となったような、おこもりスタイルにも適した設計です。

【エアフレーム構造】

空気で立ち上がるエアフレームを採用。高天井・垂直壁の大型シェルターでありながら設営の負担を軽減します。

また、高天井・垂直壁・全面フロアを備えながら持ち運びにも配慮。大型テントでありながら扱いやすさとの両立を目指しました。

【ポータブルエアコン対応】

ポータブルエアコンのダクトを通せる専用吹き出し口を配置。夏場のおこもりスタイルやフルクローズ時の快適性向上にも配慮し、シーズンを問わず快適なキャンプ空間をサポートします。

【跳ね開き構造】

パネルを外側へ展開することで、周囲の視線を遮りながら開放感を確保。区画サイトでもプライベート感のある空間をつくれます。

【可変パネルシステム】

クローズ・メッシュ・TPU・軒を自由に組み合わせることで、天候や季節、サイト環境に合わせた空間づくりが可能です。

＜商品概要＞

HANARE エアーフレームテント 価格：198,000円（税込）

本体重量：約19.4kg

総重量：約25kg（付属品含む）

付属品：本体×1／クローズ・メッシュパネル×3セット／ペグ×8／ロープ×4／収納ケース×1

※キャノピーポールは付属しておりません

※総重量にはメッシュパネル・ペグ・収納ケースなどの付属品を含みます。

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc376-hanare-air-frame-tent

HANARE インナールーフ 遮光プラス

HANARE専用のインナールーフです。

遮光PU（黒）コーティングを施した210Dポリエステルオックスを採用し、直射日光や照り返しを軽減。室内環境を整え、より快適な居住空間をつくります。

また、本体天井との間に空気層を設けることで、結露の軽減にも配慮。日差しの強い季節や、フルクローズで過ごすシーンなどで快適性を高めます。

【主な特長】

・遮光PUコーティングによる遮光・遮熱性能

・天井との空気層による結露軽減

・ランタンループ搭載

・HANARE専用設計

＜商品概要＞

HANARE インナールーフ 遮光プラス 価格：15,950円（税込）

重量：約1.5kg

付属品：インナールーフシート×1／収納ケース×1

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc473-hanare-inner-roof-blackout-plus

※HANARE エアーフレームテントの先行購入特典として付属します。

HANARE TPUウィンドウ

HANARE専用の透明TPUウィンドウは、雨天時や肌寒い季節でも景色を楽しみながら過ごせるよう開発しました。外の景色を取り込みながら雨風や冷気を軽減し、HANAREの居住性をさらに高めます。

正面・左右サイドの3面に対応しており、使用環境に応じて自由にカスタマイズできます。

【主な特長】

・景色を楽しめる透明TPUパネル

・正面・左右サイドの3面に対応

・装着したままフルクローズ可能

・跳ね上げ、跳ね開きにも対応

＜商品概要＞

HANARE TPUウィンドウ 価格：19,800円（税込）

重量：約2.5kg

付属品：TPUウィンドウ1面分（TPUパネル×2）／収納ケース×1

※本製品は1面分のセットです。HANARE本体は正面・左右サイドの計3面に対応しており、3面すべてに装着する場合は3セット必要となります。

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc474-hanare-tpu-window

販売について

先行購入特典として、「HANARE インナールーフ 遮光プラス」「HANARE TPUウィンドウ（1面分）」「メタルステッカー」を付属。また、一般配送に先駆けた先行配送も実施予定です。

販売開始日：2026年7月24日（金）19時より

TOKYO CRAFTSオンラインストアにて販売開始予定です。

https://tokyocrafts.jp/

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

https://tokyocrafts.jp/

▼修理・アフターサービス「CRAFTS CARE」

https://tokyocrafts.jp/pages/after-support

▼キャンプ用品レンタルサービス「CRAFTS RENTAL」

https://tokyocrafts.jp/pages/rental-top

▼TOKYO CRAFTS会員プログラム「CRAFTS MEMBERSHIP」

https://tokyocrafts.jp/products/membership

▼SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tokyocrafts_jp/

X：https://x.com/tokyocrafts_jp

Facebook：https://www.facebook.com/tokyocrafts.jp

▼素材はこちらから

各商品の画像をダウンロードいただけます。掲載画像のほか、未掲載の画像もございます。

https://drive.google.com/drive/folders/1iwskFYXK2vJ6cGVqac2OhRoynz03hJag?usp=drive_link