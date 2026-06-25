【ニューエラ】ニューエラがスポンサードする読売ジャイアンツ公式戦＜NEW ERA(R) DAY 2026＞を7月22日（水）に開催

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラと読売ジャイアンツは、7月22日（水）に東京ドームで行われる公式戦において、＜NEW ERA(R) DAY 2026（ニューエラデー）＞を開催いたします。読売ジャイアンツとオンフィールドキャップサプライヤー契約を結んでいるニューエラがスポンサードする冠試合で、始球式に特別ゲストを迎えるほか、当日限定の特典や催しをご用意しております。

【NEW ERA(R) DAY 2026 開催概要】

対戦カード：読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ

日時：7月22日（水）18:00プレーボール予定

会場：東京ドーム

＜イベント内容＞

(1) 始球式

読売ジャイアンツの公式練習用キャップでコラボレーションを展開するBASICKS（ベイシックス）と親交のあるMEGUMIさんが、始球式に登場します。

【MEGUMIプロフィール】

1981年生まれ、岡山県出身。俳優・プロデューサー。『台風家族』『ひとよ』（19）への出演でブルーリボン賞助演女優賞を受賞。Netflix「ラヴ上等」、映画「FUJIKO」（26年6月公開）では企画、プロデューサーを担当するなど近年では映像のプロデューサーとしても活躍の場を広げている。

また美容の仕事にも取り組んでおり、リリースする美容本については常に話題となっている。2024年にはプロデュースしたコスメ商品「Aurelie. （オレリー）」をリリース。

(2) 購入者特典

【事前配布：＜NEW ERA(R) DAY 2026＞抽選チケット＋限定デザインステッカー】

7月1日（水）～7月22日（水）の期間中、GIANTS STORE NEW ERA(R)（ジャイアンツストア ニューエラ）を含む東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」にて、ニューエラのキャップをご購入いただいた方に先着で、＜NEW ERA(R) DAY 2026＞当日にニューエラブースで開催される抽選会に参加できる抽選チケットと、限定デザインステッカーを配布いたします。

配布期間：7月1日（水）～7月22日（水）18:30

配布場所：GIANTS STORE NEW ERA(R)を含むGIANTS STORE

※抽選チケットおよび限定デザインステッカーは先着配布となります。数に限りがございますので、予めご了承ください。

抽選チケット限定デザインステッカー

【当日開催：＜NEW ERA(R) DAY 2026＞抽選会＆フォトブース】

＜NEW ERA(R) DAY 2026＞当日である7月22日（水）にニューエラブースにて抽選会を実施いたします。抽選で当選された方には、選手のサイン入りグッズやニューエラアイテムをプレゼントいたします。抽選にはずれた方にも、ニューエラステッカーを進呈いたします。

また、抽選に参加された方限定でお楽しみいただけるフォトブースもご用意しております。

抽選日時：7月22日（水）15:00～19:00

抽選場所：ニューエラブース（東京ドーム22番ゲート前）

※当日は抽選チケットをお忘れのないようご持参ください。

※抽選会は景品がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

(3) ビッグキャップバルーン展示

7月22日（水）限定で、読売ジャイアンツのオーセンティックキャップを模したビッグキャップバルーンが、22番ゲート前広場に登場いたします。

ビッグバルーン設置日時：7月22日（水）15:00～19:00

設置場所：22番ゲート前広場

※画像はイメージです

＜お問合せ先＞

ニューエラジャパン

www.neweracap.jp(https://www.neweracap.jp/)