【VGP 2026 SUMMER 総合金賞受賞】「AIによる自動画面調整機能」搭載の最新モデル『N3シリーズ』が高評価を獲得し、頂点に

株式会社日本ビジネス開発

株式会社日本ビジネス開発（旧：株式会社ビーラボ｜所在地：東京都渋谷区｜代表取締役社長：矢野雅也）は、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP 2026 SUMMER」において、JMGOプロジェクター8製品で特別賞2賞を含む計18賞を受賞いたしました。今回の受賞は、JMGOが追求してきた革新的な技術と使いやすさが、多くの専門家から高く評価された証となります。

特に、最新モデルであるN3シリーズの「N3 Ultimate」および「N3 4K」は、映像音響部会において最高位の栄誉となる特別賞「総合金賞」に輝きました。 優れた光学レンズが引き出す映像美に加え、「設置するだけで画面調整をAIに」任せられる革新的な機能性が高く評価されています。 さらにフラッグシップモデルの「N3 Ultimate」は、プロジェクターの映像投写位置に対する新たなアプローチが評価され、ライフスタイル分科会 特別賞「企画賞」も獲得し、見事ダブル受賞を果たしました。

また、JMGOの人気シリーズである「N1Sシリーズ（N1S Ultimate 4K、N1S Pro 4K、N1S 4K）」や超短焦点プロジェクター「02S Ultra 4K」、手軽に持ち運べるモバイルプロジェクター「PicoFlix」「PicoPlay+」など、各価格帯・ジャンルにおいても多数の金賞および部門賞を受賞しています。

次世代の映像体験を追求するJMGOにとって、最新モデルを含む多数の製品が評価されたことは、当社の絶え間ない技術革新が実を結んだ証といえます。私たちは今後も、進化し続けるテクノロジーとアイデアを通じて、皆様の日常やライフスタイルをより豊かにする製品をお届けしてまいります。

VGP 2026 SUMMER 受賞内容

JMGO N3 Ultimate

・映像音響部会 特別賞 総合金賞

「設置するだけで画面調整をAIにおまかせできる新機能を搭載した、3色レーザー4K対応スマートプロジェクター群に対して」

・ライフスタイル分科会 特別賞 企画賞

「プロジェクターの映像投写位置をかんたんに調整できる、電動ジンバル機構の採用に対して」

・映像音響部会 金賞

・ライフスタイル分科会 金賞

JMGO N3 4K

・映像音響部会 特別賞 総合金賞

「設置するだけで画面調整をAIにおまかせできる新機能を搭載した、3色レーザー4K対応スマートプロジェクター群に対して」

・映像音響部会 金賞

・ライフスタイル分科会 金賞

JMGO O2S Ultra 4K

・映像音響部会 金賞

・ライフスタイル分科会 受賞

JMGO N1S Ultimate 4K

・映像音響部会 金賞

・ライフスタイル分科会 金賞

JMGO N1S Pro 4K

・映像音響部会 金賞

・ライフスタイル分科会 受賞

JMGO N1S 4K

・映像音響部会 受賞

・ライフスタイル分科会 受賞

JMGO PicoPlay+

・映像音響部会 受賞

・ライフスタイル分科会 受賞

JMGO PicoFlix

・映像音響部会 受賞

・ライフスタイル分科会 受賞

受賞製品詳細

N3 Ultimate(https://jmgo.jp/products/jmgo-n3-ultimate)

JMGO N3 Ultimateは、光学システムを搭載したJMGOの最新フラッグシッププロジェクターです。電動ジンバル、光学ズーム、光学レンズシフトを組み合わせることで、本体を動かすことなくリモコン操作だけで映像位置を自在に調整できる優れた設置性を実現。さらに、5800 ISOルーメンの高輝度や、ネイティブコントラスト20,000:1、ΔE≈0.7の高い色精度を実現する独自開発の光学エンジン「MALC(TM) 5.0」を搭載しています。また、業界初（※）のオートロスレス技術や充実したAI機能により、設置から視聴までこれまでにない快適な映像体験を提供します。

N3 4K(https://jmgo.jp/products/jmgo-n3-4k)

JMGO N3 4Kは、高精度な光学レンズと新世代映像エンジン「MALC 3.0」を搭載した4K対応ホームプロジェクターです。13枚の高精度レンズ群による光学ズーム機能を採用し、画質を損なうことなく映像サイズを調整できるほか、設置場所に合わせた柔軟な投影を実現します。さらに、AI自動画面最適化機能により、スクリーンの位置や障害物を自動で認識し、最適な画面位置へ自動調整。1800 ISOルーメンの高輝度と、97％以上のスペックルノイズ除去を実現した鮮明で自然な映像表現を実現しています。機能のバランスを最適化することで、ハイエンドモデルに迫る圧倒的な映像美と優れた使い勝手を、より身近な価格で実現しています。

JMGOについて

O2S Ultra 4K(https://jmgo.jp/collections/product-lineup/products/jmgo-o2s-ultra-4k)N1S Ultimate 4K(https://jmgo.jp/products/jmgo-n1s-ultimate-4k)N1S Pro 4K(https://jmgo.jp/products/jmgo-n1s-pro-4k)N1S 4K(https://jmgo.jp/products/jmgo-n1s-4k)PicoPlay+(https://jmgo.jp/products/jmgo-picoplayplus)PicoFlix(https://jmgo.jp/products/jmgo-picoflix)

2011年の設立以来、JMGOはインテリジェントなプロジェクション技術の革新と開発に取り組んできました。

ビジュアルソリューションのリーディングカンパニーとして、JMGOはDLP光学技術を使用し、Androidインテリジェントシステムを搭載した業界初のLEDスマートホームプロジェクターを発売。伝統を破り、初のラウンド型スマートホームプロジェクターG1を製造し、スマートプロジェクターの新時代を切り開きました。

近年では、独自開発の3色レーザー光学エンジン「MALC」をはじめとする先進的な光学技術の開発を進め、家庭用プロジェクター市場において新たな映像体験を提案し続けています。

現在、JMGOは500人以上の開発チームを持ち、400以上の特許とデザイン賞を獲得しています。さらに、世界140以上の国と地域で事業を展開し、世界中のユーザーから高い評価を得ています。

VGPについて

「VGP」は、1987年にスタートした、国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワードです。

審査には、専門誌などで活躍する評論家10名と、全国の有力販売店が参加。日々製品と向き合うプロフェッショナルによる厳正な評価が行われます。

対象となる製品ジャンルは非常に幅広く、4K有機EL／液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、さらにイヤホン・ヘッドホン、ワイヤレススピーカー、サウンドバー、スマートフォン、PC、ゲーミングデバイス、ウェアラブル製品といった「ライフスタイル製品」にまでおよびます。

その中で受賞の栄誉に輝くのは、“プロが認めた本当に買うべき製品”だけ。確かな信頼性と実力を兼ね備えたアイテムの証として、VGPアワードは毎年注目を集めています。

https://vgp.phileweb.com/

※このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。