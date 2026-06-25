【本日発売】最強人類×最弱ヴァンパイア、運命(!?)の異種族ラブ・コメディ、本日6月25日(木)配信！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社（本社：東京都千代田区、代表取締役：茂木行雄）は、漫画レーベル「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/)より『GLITCH BLOOD』(https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965789332811)1巻（著者：真夜中チョキ）を本日6月25日(木)に配信いたします。

■あらすじ

『GLITCH BLOOD』1巻（著者：真夜中チョキ）

ある事情から最弱へと成り下がった、"元"最強のヴァンパイア・ゥルドラ。 自身を弱体化させた育ての親・ヴェルダを、従者のナナと共に追っていた矢先、絶体絶命の窮地を研究者・大神杏子に救われて--!? 非常識で大雑把、なのに時々王子様ムーブな杏子に振り回されながら、三人の奇妙な旅が始まる。 最強人類×最弱ヴァンパイア、運命(!?)の異種族ラブ・コメディ、ここに開幕！

■見どころ

元・最強ヴァンパイアであるゥルドラが弱体化したことにより、超がつくほど可愛い男の子の見た目に。その上、あらゆることが規格外の女性博士・大神杏子（通称：アンコ）との出会いによって歯車が狂い始めるところからこの物語はスタートします。

ファンタジー要素ふんだんなことは勿論、ゥルドラがアンコに振り回されたりドキドキしたりと、ラブコメ要素もたっぷり(ハート) ゥルドラの従者・ナナも非常に可愛らしく、三人のドタバタ劇に心癒されます。

少年と巨女の組み合わせが大好きなそこのアナタ！ ぜひお楽しみください!!

■コミックス情報

デジタルオンリー配信

https://comic-ogyaaa.com/comics

公式Xアカウントにて最新情報配信中！

https://x.com/comic_ogyaaa

公式サイト「COMIC OGYAAA!!」

https://comic-ogyaaa.com/

■試し読み

続きは「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965789332811)でお楽しみください！

https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965789332811

■会社概要

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp (https://www.homesha.co.jp)

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版