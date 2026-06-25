富山湾の宝石「白えび」がかいものパレット楽天市場店に登場

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（所在地：東京都調布市、代表取締役：山本慎二郎）が運営する楽天市場店「かいものパレット」は、富山湾産の「冷凍白えび（殻付き）」の販売を開始しました。

本商品は、富山県富山市・岩瀬漁港を拠点に鮮魚の仲卸・出荷、水産加工品の製造・販売を手がける五本水産株式会社が厳選した富山湾ならではの希少な海の幸です。

富山湾だけが育む、透き通る希少食材「白えび」

白えびは、富山県を代表する海産物のひとつです。水揚げ直後は淡いピンクを帯びた半透明の姿をしており、きらきらと輝く美しさから「富山湾の宝石」と呼ばれてきました。

その魅力は、見た目の美しさだけではありません。小さな身に凝縮された繊細な甘み、口に入れたときに広がる上品な旨み、そして殻ごと調理したときの香ばしさ。刺身や寿司、昆布締めといった富山らしい食べ方はもちろん、家庭では唐揚げやかき揚げとして親しまれています。

白えびは鮮度が落ちやすく、かつては産地以外でそのおいしさを味わうことが難しい食材でした。しかし冷凍・冷蔵技術の発達により、現在では富山湾の味覚を全国の食卓で楽しめるようになりました。今回販売する冷凍白えびは、富山湾産ならではの豊かな風味を家庭で味わえる、お取り寄せにふさわしい一品です。

富山湾産の希少な白えび白えびのかき揚げ丼

殻付きだからこそ楽しめる、香ばしさと旨み

本商品は、殻付きの冷凍白えびです。白えびは殻が薄く、唐揚げにすると頭から尾まで丸ごと味わえるのが魅力。軽く粉をまとわせて油で揚げるだけで、サクサクとした食感と、白えびならではの甘みが引き立ちます。

玉ねぎやごぼう、三つ葉などの野菜と合わせてかき揚げにすれば、食卓の主役になる一皿に。晩酌のお供としてはもちろん、家族で楽しむ夕食、来客時のおもてなし、季節の贈り物にもおすすめです。

商品概要

商品名：富山湾産 冷凍白えび（殻付き）

産地：富山県

内容量：500g×1袋・500g×2袋

価格：4,800～8,500円（税込・送料無料）

保存方法：要冷凍

賞味期限：製造日より冷凍で1年

アレルゲン：えび

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/earlygetter/gohon-shiroebi/

岩瀬漁港を拠点に、富山湾の恵みを届ける五本水産

五本水産株式会社は、富山県富山市の岩瀬漁港を拠点に、鮮魚の仲卸・出荷、水産加工品の製造・販売を行う水産会社です。

岩瀬漁港は、富山湾沿岸のほぼ中央に位置する水産業の要所のひとつ。白えびの一大産地としても知られるこの地で、五本水産は長年にわたり、富山湾の海の幸と向き合ってきました。

同社が大切にしているのは、「うるおいにあふれた食卓をつくるのは、おいしく食べられる海の幸である」という考え方です。鮮度や品質を守り、安全でおいしい水産物を届けることにこだわりながら、産地の味を全国の家庭へつないでいます。

かいものパレット・スポルアップについて

かいものパレットは、株式会社スポルアップが運営する楽天市場店です。「まだ知られていない良いものとの、新しい出会いをお手伝いする」をコンセプトに、全国の産地と消費者をつなぎ、盛んにEC運営を行っています。

運営者プロフィール

かいものパレット運営元・スポルアップ代表 山本慎二郎は、楽天・Amazon支援230社以上の実績を持つEC専門家です。EC業界20年の経験を活かし、産地と生活者を直接つなぎます。

詳細は公式ページをご覧ください。

https://spollup.jp/cap-yamamoto/

会社概要

会社名：株式会社スポルアップ

所在地：東京都調布市

代表者：山本慎二郎

設立：2017年

事業内容：EC運営、アフィリエイトマーケティング、イベント企画、AIプロダクト開発・運営

URL：https://spollup.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スポルアップ

担当：江戸

Email：info@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/