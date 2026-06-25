1から12まで順番に出すだけの超カンタンルール！世界中で愛されるカードゲーム「スキップ・ボー」が6月下旬より発売！

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三）は、1から12までの数字を順番に出していき、ストックカードを早くなくすことを競う戦略カードゲーム「スキップ・ボー」を6月下旬より発売します。「スキップ・ボー」は、数字を順番に出していくだけというシンプルなルールながら、手札や捨て札の使い方次第で勝敗が変わる、奥深い戦略性が魅力のカードゲームです。世界中で親しまれているカードゲームとして、多くのファンに愛されています。常に先を読みながらどのカードを場に出してストックカードを減らすかを考える面白さは、大人も思わず夢中になるだけでなく、お子さまが遊びながら自然と数字の順序や論理的な思考力を学ぶきっかけにもなります。家族や友人とのコミュニケーションをさらに盛り上げる、はじめての戦略ゲームにもぴったりなカードゲームです。

【Point】

・ 世界中で愛されるカードゲームが登場！

シンプルながら思わず夢中になる面白さで、家族や友人とのコミュニケーションにぴったり。

・ 1から12までの数字を順番に出していくシンプルなルールで

子どもから大人まですぐに遊べる！

・ どの数字の代わりにもなる「スキップ・ボーカード」の使いどころが、駆け引きを生む！

・ 状況に応じて手札や捨て札を管理するプレイを通じて、シンプルながらも

奥深い駆け引きが楽しめ、遊びながら自然と先を読む力が身につく！

【スキップ・ボー 詳細】

「スキップ・ボー」は、1から12までの数字を順番に場に出していき、自分の「ストックカード」を誰よりも早くなくすことを競う戦略カードゲームです。プレイヤーは、手札や自分のストックカード、そしてカードを戦略的に溜めておく「捨て札の山」の3つを管理しながら、場の中央へ順番にカードを出していきます。ゲームの行方を大きく左右する最大の特徴が、どの数字の代わりにもなる「スキップ・ボーカード」です。このカードをいつ、どの数字として使うかによって戦況がガラリと変わり、シンプルながらも奥深いゲーム性を生み出します。遊びながら自然と考える力を育むことができる、何度でも繰り返し遊びたくなるカードゲームです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VevHKq5qbs8 ]

＜商品詳細＞

メーカー希望小売価格 ：1,600円（税込1,760円）

発売日 ：6月下旬発売予定

対象年齢 ：7才以上

サイズ（cm） ：W9.2×D3.8×H14.4

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

公式ホームページ ：https://mattel.co.jp/toys/mattel_games/mattel_games-25974/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/JMM20/dp/B0FKMZRP2P/

楽天ブックス ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18624371/

他、全国の玩具売り場・玩具販売店等にて発売予定。

マテルゲームについて

1971年の誕生以来、不動の人気を誇るカードゲームの定番「ウノ」、子供向け教育コンテンツや社内研修コンテンツとしても取り上げられる戦略ゲーム「ブロックス」、シンプルなルールにはまる人続出の新感覚ゲーム「バウンス・オフ」など、大人から子供まで家族や友達みんなで楽しめるゲームを提供しています。

公式サイト ：https://mattel.co.jp/toys/mattel_games/

X（旧 Twitter） ：https://twitter.com/unogame_japan

YouTube ：https://www.youtube.com/user/mattelgamesjapan

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/