【本日発売】超不運体質女子、感謝しすぎて超能力発動!?「サイキッカーまるこちゃん」本日6月25日(木)配信！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社（本社：東京都千代田区、代表取締役：茂木行雄）は、漫画レーベル「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/)より『サイキッカーまるこちゃん』(https://comic-ogyaaa.com/episode/4856001361334680665)（著者：真夜中チョキ）を本日6月25日(木)に配信いたします。

『サイキッカーまるこちゃん』（著者：真夜中チョキ）

■あらすじ

何をするにもツイてない、超絶不運体質のまるこ。 いつも助けてくれる友人や職場の人に恩返しがしたい--そう強く願った瞬間、まさかの超能力が発動!? 友情と、ちょっぴりのラブ(?)に泣けて笑える、サイキック・コメディ開幕！

■見どころ

あまりにもツイてないOL・まるこ。しかしまるこの周りには沢山の理解者と、支えてくれるお友達が沢山います。

超能力を手にしたまるこが、自分のためではなく周りの人たちへの恩返しとして力を発揮する姿に心温まります。

しかしまるこは、ただいい子なだけではありません！ なんと、ヒーローであるりくろーくんを守ることも出来てしまう、隠れカッコいい女子なのです。

沢山の活き活きとしたキャラが登場し、コミカルな展開で飽きさせることのないハッピーな作品です。

まるこのギャップも光る、あったかラブコメディをお楽しみください(ハート)

■コミックス情報

デジタルオンリー配信

https://comic-ogyaaa.com/comics

公式Xアカウントにて最新情報配信中！

https://x.com/comic_ogyaaa

公式サイト「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/)

https://comic-ogyaaa.com/

■試し読み

続きは「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/episode/4856001361334680665)でお楽しみください！

https://comic-ogyaaa.com/episode/4856001361334680665

■会社概要

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp (https://www.homesha.co.jp)

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版