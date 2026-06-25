奇跡の再来日《真珠の耳飾りの少女》を巻頭特集で紹介！『フェルメール解体新書』6月25日発売

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）はフェルメール全37作品の見方・読み解き方に迫る『フェルメール解体新書』を 2026 年 6 月 25 日（木）に発売いたしました。

今年の夏、奇跡の再来日を果たす《真珠の耳飾りの少女》を巻頭特集に、フェルメールの作品を、その生涯を追いながら徹底解説しました。

《真珠の耳飾りの少女》から「フェルメールの謎」の入り口へ

Amazon販売ページ :https://amzn.asia/d/0d4OgUFP

多くの謎が秘められていると言われるフェルメールの絵画たち。本書では実像も謎であるその生涯と全37作品を、作品一覧と年表を元に解き明かしていきます。

巻頭では、2026年8月21日～9月27日、大阪中之島美術館で開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」でも話題の《真珠の耳飾りの少女》を特集。観る者を惹きつけてやまない、底知れない吸引力の秘密に迫ります。

謎解き仕立ての会話劇で、フェルメールのすべてが「1冊でよくわかる」

本書では、推理作家とその助手による、謎解きのような会話形式でフェルメールの魅力に迫ります。難解に思われがちな美術の歴史や絵画の背景を、二人の掛け合いを通じて、初心者の方でも楽しく読み進められます。

専門書のような堅苦しさを排除しながらも、フェルメールの「謎」と魅力をこの1冊でしっかり網羅。アートをもっと身近に、そして深く楽しめる、全く新しい美術アプローチ本となっています。

名画に隠された仕掛けを見分ける「ビジュアル図説」

二人の会話内に登場する絵画を網羅し、注目すべきポイントを視覚的に分かりやすく図説。

専門知識や時代背景、地理もわかりやすい「重要キーワード解説」

会話に出てくる歴史的背景や美術用語など、物語の鍵となる重要キーワードには、随所に丁寧な解説（注釈）を配置。

一部書店でご購入いただいた方へオリジナルステッカーをプレゼント

一部書店にてご購入いただいた方へ、特典としてオリジナルステッカーをプレゼント！

※数に限りがありますので、配布終了の可能性もございます。予めご了承ください。

※書籍展開日は店舗によって異なる場合がございます。取り扱い状況につきましては、直接書店様へお問い合わせください。

ゴールドに輝く豪華な特典ステッカー

【特典配布書店】

書籍紹介

- ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店- 紀伊國屋書店 新宿本店- 幕張 蔦屋書店- ジュンク堂書店 芦屋店- ジュンク堂書店 大阪本店- ジュンク堂書店 西宮店- ジュンク堂書店 難波店- ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店

『フェルメール解体新書』

Amazon販売ページ :https://amzn.asia/d/0d4OgUFP

著者：西永 裕

定価：2,750円（本体2,500円＋税）

仕様：B5変形（249mm×163mm×12mm）／並製／256頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-096-2

著者紹介

西永 裕（にしなが ゆたか）

1954年、富山市生まれ。クラシック音楽や美術系雑誌・単行本の編集者として活動する一方、企業広報・編集プロダクションの会社を経営。各種企業広報ツールや企業PR誌からアート系デジタルコンテンツ制作等、幅広い活動を行う。2015年頃からライトノベルを執筆する一方、『図説 人体の不思議』（秀和システム新社刊）等の電子顕微鏡写真書籍を執筆編集。

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

公式Instagram：@two_virgins(https://www.instagram.com/two_virgins/)

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)