ミリプロ所属VSinger「音ノ乃のの」ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／CP-TWS01E 『音ノ乃のの』 モデル」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」とミリプロ※1所属VSinger「音ノ乃のの※2」とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353313/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、左右のイヤホンに『音ノ乃のの』のヘアアクセサリーをモチーフに、充電ケースに『音ノ乃のの』をイメージするデザインを採用。『音ノ乃のの』世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）で、パッケージには本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた『音ノ乃のの』のビジュアルを採用しています。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月26日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時にワイヤレス充電器を受注販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月26日（金）15:00より販売開始いたします。
※１ミリプロ
ミリプロ（Million Production）とは、2023年4月1日に甘狼このみを設立メンバー兼0期生兼クリエイターとして設立されたVTuber事務所です。「無数の」という意味もある『Million』という言葉には、無数の可能性を秘めたタレントたちが飛躍するサポートをしたいという想いが込められています。
・ミリプロ公式サイト：https://milpr.com/
・公式X（@Mil_Pro_）：https://x.com/Mil_Pro_
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@Mil_Pro
※2ミリプロ所属VSinger「音ノ乃のの」
ダイヤのように輝きたいっ！
2023年4月より活動開始。
Million Production所属のVSinger。
YouTubeのチャンネル登録者数は2024年4月時点で38万人を突破。
2024年5月にユニバーサル ミュージックからのメジャーデビューを発表し、
初のオリジナル曲「約束」がデジタルリリースされた。
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@_nonono_nono
・公式X（@_nonono_nono）：https://x.com/_nonono_nono
・TikTok：https://www.tiktok.com/@nonononono_0504
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353313/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、左右のイヤホンに『音ノ乃のの』のヘアアクセサリーをモチーフに、充電ケースに『音ノ乃のの』をイメージするデザインを採用。『音ノ乃のの』世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）で、パッケージには本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた『音ノ乃のの』のビジュアルを採用しています。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月26日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時にワイヤレス充電器を受注販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月26日（金）15:00より販売開始いたします。
※１ミリプロ
ミリプロ（Million Production）とは、2023年4月1日に甘狼このみを設立メンバー兼0期生兼クリエイターとして設立されたVTuber事務所です。「無数の」という意味もある『Million』という言葉には、無数の可能性を秘めたタレントたちが飛躍するサポートをしたいという想いが込められています。
・ミリプロ公式サイト：https://milpr.com/
・公式X（@Mil_Pro_）：https://x.com/Mil_Pro_
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@Mil_Pro
※2ミリプロ所属VSinger「音ノ乃のの」
ダイヤのように輝きたいっ！
2023年4月より活動開始。
Million Production所属のVSinger。
YouTubeのチャンネル登録者数は2024年4月時点で38万人を突破。
2024年5月にユニバーサル ミュージックからのメジャーデビューを発表し、
初のオリジナル曲「約束」がデジタルリリースされた。
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@_nonono_nono
・公式X（@_nonono_nono）：https://x.com/_nonono_nono
・TikTok：https://www.tiktok.com/@nonononono_0504