【四谷学院通信講座】療育55段階プログラム（55レッスン）では受講サポート期間が6カ月無料延長になる「夏のまなびキャンペーン」を開始します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352837/images/bodyimage1】
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社 四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する「療育55段階プログラム（55レッスン）」では、令和８年6月25日（木）～7月16日（木）の期間中、【ぐんぐん育つ！夏のまなびキャンペーン】を実施します。
■受講サポート期間が6カ月も延長になるのでゆとりを持って学習ができる！
夏休み前は「苦手な部分を復習しておきたい」「長期休みを有効活用したい」というご相談を多くいただく時期です。
キャンペーン期間中、「療育55段階プログラム（55レッスン）」をお申込みいただくと、通常１年間の受講サポート期間を6カ月延長！受講サポート期間が1年6ヶ月になります。
■ キャンペーンの特長とメリット
・ 学習ペースにゆとりが生まれます
55レッスン1科目の学習目安時間は1日10～15分。本キャンペーンの適用により、通常「週5日」を推奨している学習ペースが「週3日」程度となるため、苦手な分野に時間をかけるなど、お子さまの理解度やペースに合わせた学習が実現します。
・ 延長期間中も充実のサポート
追加となった6カ月間も、学習に関する疑問はいつでもメールで質問できるため、安心して学習を続けられます。
この機会にぜひ、お子さまの可能性を伸ばす「55レッスン」をご検討ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352837/images/bodyimage3】
■２学期を笑顔で迎えるために
発達に特性のある子どもや、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる子どもは、集団生活になじめなかったり、授業のペースが合わなかったりして、園や学校生活に大きなストレスを抱えていることがあります。
そうした状況を改善するには、当事者である子ども自身の戸惑いや困りごとを周囲の大人が理解し、その子に合った支援を施していくことが欠かせません。しかし、実際には「子どものために何かしたいけれど、何をしたらいいかわからない」と、我が子との関わり方に悩みを抱えている保護者も多いものです。
こうした声を受けて、四谷学院では「保護者がお子さまとともに成長のステップを歩んでいけるプログラム」として「療育55段階プログラム（55レッスン）」を開発しました。本講座は、「発達が気になるお子さまのために」つくられた療育の通信講座です。保護者にご家庭で療育を行っていただくための「指導書」や、支援が必要なお子さまが効果的に取り組めるよう様々な工夫を凝らしたプリント教材等をご用意しています。
２学期を親子で前向きに、笑顔で迎えるために。
四谷学院は「療育55段階プログラム（55レッスン）」でお子さまと保護者様の学習をサポートいたします。
ホームページでは資料請求も受付中！
お子さまにぴったりの段階がわかる「判定テスト」も無料でお届けしています。
▼四谷学院通信講座 「療育55段階プログラム（55レッスン）」
https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/lp/
配信元企業：株式会社四谷学院
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社 四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する「療育55段階プログラム（55レッスン）」では、令和８年6月25日（木）～7月16日（木）の期間中、【ぐんぐん育つ！夏のまなびキャンペーン】を実施します。
■受講サポート期間が6カ月も延長になるのでゆとりを持って学習ができる！
夏休み前は「苦手な部分を復習しておきたい」「長期休みを有効活用したい」というご相談を多くいただく時期です。
キャンペーン期間中、「療育55段階プログラム（55レッスン）」をお申込みいただくと、通常１年間の受講サポート期間を6カ月延長！受講サポート期間が1年6ヶ月になります。
■ キャンペーンの特長とメリット
・ 学習ペースにゆとりが生まれます
55レッスン1科目の学習目安時間は1日10～15分。本キャンペーンの適用により、通常「週5日」を推奨している学習ペースが「週3日」程度となるため、苦手な分野に時間をかけるなど、お子さまの理解度やペースに合わせた学習が実現します。
・ 延長期間中も充実のサポート
追加となった6カ月間も、学習に関する疑問はいつでもメールで質問できるため、安心して学習を続けられます。
この機会にぜひ、お子さまの可能性を伸ばす「55レッスン」をご検討ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352837/images/bodyimage3】
■２学期を笑顔で迎えるために
発達に特性のある子どもや、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる子どもは、集団生活になじめなかったり、授業のペースが合わなかったりして、園や学校生活に大きなストレスを抱えていることがあります。
そうした状況を改善するには、当事者である子ども自身の戸惑いや困りごとを周囲の大人が理解し、その子に合った支援を施していくことが欠かせません。しかし、実際には「子どものために何かしたいけれど、何をしたらいいかわからない」と、我が子との関わり方に悩みを抱えている保護者も多いものです。
こうした声を受けて、四谷学院では「保護者がお子さまとともに成長のステップを歩んでいけるプログラム」として「療育55段階プログラム（55レッスン）」を開発しました。本講座は、「発達が気になるお子さまのために」つくられた療育の通信講座です。保護者にご家庭で療育を行っていただくための「指導書」や、支援が必要なお子さまが効果的に取り組めるよう様々な工夫を凝らしたプリント教材等をご用意しています。
２学期を親子で前向きに、笑顔で迎えるために。
四谷学院は「療育55段階プログラム（55レッスン）」でお子さまと保護者様の学習をサポートいたします。
ホームページでは資料請求も受付中！
お子さまにぴったりの段階がわかる「判定テスト」も無料でお届けしています。
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