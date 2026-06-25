卓上型フラックスレス真空リフロー炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一チャンバー型、複数チャンバー型）・分析レポートを発表
2026年6月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型フラックスレス真空リフロー炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型フラックスレス真空リフロー炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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卓上型フラックスレス真空リフロー炉市場は、フラックスを使用せずに高精度なはんだ付けを行う小型専用装置を対象とする市場です。
真空技術と制御された加熱工程により、清浄で信頼性の高いはんだ接合を実現できるため、残留物を避ける必要がある先端電子部品や高信頼性電子実装で重要性が高まっています。
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世界の卓上型フラックスレス真空リフロー炉市場規模は、2024年に1億2200万米ドルと評価され、2031年には1億7800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.6％です。電子機器の高密度化、高信頼性実装への需要拡大、清浄な接合工程を求める産業用途の増加が、市場成長を支えています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、装置部品、制御機器、加熱部材、真空関連部品の調達コストに影響を及ぼす可能性があり、企業の価格戦略や地域別生産体制にとって重要な検討事項となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。さらに、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアも評価対象となっています。
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種類別では、単一チャンバー型と複数チャンバー型に分類されています。単一チャンバー型は、研究開発、小ロット生産、試作工程に適しており、卓上型装置として柔軟な運用が可能です。
複数チャンバー型は、工程分離や処理効率の向上に強みがあり、より高度な実装工程や安定した生産品質が求められる用途で採用が進むと考えられます。
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用途別では、通信、民生用電子機器、自動車、その他に分類されています。通信分野では、高周波部品や高信頼性モジュールの実装に利用されます。民生用電子機器では、小型化や高性能化に対応する精密接合工程が求められています。自動車分野では、電装化や先進運転支援関連部品の増加により、耐久性と信頼性の高いはんだ接合への需要が高まっています。
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主要企業としては、PINK GmbH Thermosysteme、Heller Industries、Rehm Thermal Systems、Yield Engineering Systems、Shinapex、HIRATA Corporation、Origin Co., Ltd.、ATV Technologie GmbH、Palomar Technologies、Chengliankaida Technology、3S Silicon、TORCHなどが挙げられます。これらの企業は、温度制御精度、真空性能、処理安定性、装置の小型化、保守性、用途別対応力を競争力の中心として市場で競っています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型フラックスレス真空リフロー炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型フラックスレス真空リフロー炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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卓上型フラックスレス真空リフロー炉市場は、フラックスを使用せずに高精度なはんだ付けを行う小型専用装置を対象とする市場です。
真空技術と制御された加熱工程により、清浄で信頼性の高いはんだ接合を実現できるため、残留物を避ける必要がある先端電子部品や高信頼性電子実装で重要性が高まっています。
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世界の卓上型フラックスレス真空リフロー炉市場規模は、2024年に1億2200万米ドルと評価され、2031年には1億7800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.6％です。電子機器の高密度化、高信頼性実装への需要拡大、清浄な接合工程を求める産業用途の増加が、市場成長を支えています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、装置部品、制御機器、加熱部材、真空関連部品の調達コストに影響を及ぼす可能性があり、企業の価格戦略や地域別生産体制にとって重要な検討事項となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。さらに、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアも評価対象となっています。
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種類別では、単一チャンバー型と複数チャンバー型に分類されています。単一チャンバー型は、研究開発、小ロット生産、試作工程に適しており、卓上型装置として柔軟な運用が可能です。
複数チャンバー型は、工程分離や処理効率の向上に強みがあり、より高度な実装工程や安定した生産品質が求められる用途で採用が進むと考えられます。
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用途別では、通信、民生用電子機器、自動車、その他に分類されています。通信分野では、高周波部品や高信頼性モジュールの実装に利用されます。民生用電子機器では、小型化や高性能化に対応する精密接合工程が求められています。自動車分野では、電装化や先進運転支援関連部品の増加により、耐久性と信頼性の高いはんだ接合への需要が高まっています。
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主要企業としては、PINK GmbH Thermosysteme、Heller Industries、Rehm Thermal Systems、Yield Engineering Systems、Shinapex、HIRATA Corporation、Origin Co., Ltd.、ATV Technologie GmbH、Palomar Technologies、Chengliankaida Technology、3S Silicon、TORCHなどが挙げられます。これらの企業は、温度制御精度、真空性能、処理安定性、装置の小型化、保守性、用途別対応力を競争力の中心として市場で競っています。
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