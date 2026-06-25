横浜市「よこはま安心ボックス設置支援事業」に、宅配ボックスブランド「ルスネコボックス(R)」2製品が掲載
6月29日申込開始。
再配達削減・非対面受取・置き配の盗難対策に、据え置き型宅配ボックスの導入を後押し
有限会社ドリームチームが展開する宅配ボックスブランド「ルスネコボックス(R)」は、横浜市が実施する「よこはま安心ボックス設置支援事業」において、B「ベーシックタイプ」として「ルスネコボックス スタンダード」、C「ベーシック＋（プラス）タイプ」として「ルスネコボックス ポスト付きPremium」が掲載されたことをお知らせいたします。
本事業は、横浜市内にお住まいの方を対象に、宅配ボックスの設置を支援する取り組みです。申込受付は2026年6月29日（月）午前9時より開始され、対象となる方は、横浜市の案内に沿って申込みを行うことで、宅配ボックスを自己負担額にて導入できます。
近年、インターネット通販の利用拡大により、留守中の荷物受け取りや再配達、玄関前への置き配に不安を感じるご家庭が増えています。宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れるだけでなく、非対面での受け取りや、置き配の盗難リスク低減にもつながる設備です。
ルスネコボックスは、戸建て住宅を中心に、日常的に使いやすい宅配ボックスとして開発されました。今回、横浜市の支援事業を通じて、より多くのご家庭に宅配ボックスを導入いただくきっかけになればと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage1】
掲載対象製品について
B「ベーシックタイプ」
ルスネコボックス スタンダード
「ルスネコボックス スタンダード」は、複数回の投函に対応した据え置き型宅配ボックスです。
外出中はもちろん、在宅中でも手が離せないときや、すぐに玄関に出られないときに、荷物の受け取りをサポートします。
主な特徴は以下のとおりです。
・複数回の投函に対応?
・回すと自動で0に戻るゼロリターンキーを採用?
・据え置き型で、工事不要で設置可能?
・必要に応じてアンカーボルト固定にも対応?
・カラー：ブラック、ホワイト?
・横浜市支援事業での自己負担額：10,000円
※荷物の大きさによっては、追加投函できない場合があります。?
※アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage2】
C「ベーシック＋（プラス）タイプ」
ルスネコボックス ポスト付きPremium
「ルスネコボックス ポスト付きPremium」は、宅配ボックスと郵便ポストを一体化したモデルです。
宅配物だけでなく、郵便物の受け取りにも対応しているため、玄関まわりをすっきりまとめたい方や、宅配ボックスとポストを別々に置きたくない方に適しています。
主な特徴は以下のとおりです。
・ポスト一体型で、郵便物と宅配物の受け取りに対応?
・電子錠による施錠・解錠?・暗証番号は15桁まで設定可能?
・据え置き型で、工事不要で設置可能?
・必要に応じてアンカーボルト固定にも対応?
・カラー：ブラック、チャコール?
・横浜市支援事業での自己負担額：20,000円
※アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage3】
宅配ボックスで解決できる、暮らしの中の“受け取りストレス”
申込みについて
「よこはま安心ボックス設置支援事業」の申込みは、横浜市が案内する専用ウェブサイト、電話、FAX、郵送にて受け付けられます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/anshinbox.html#02basic
受付開始は、2026年6月29日（月）午前9時からです。?申込みは予算額に達し次第終了となります。
本事業はすでに購入した宅配ボックスは対象外となります。申込みを検討される方は、必ず横浜市の公式案内をご確認ください。
対象や申込方法は専用サイトにてご確認ください。
担当者コメント
宅配ボックスは、単に荷物を受け取るための箱ではなく、暮らしの中の小さなストレスを減らす設備だと考えています。
「配達が来るから外出できない」「子どもが寝ているときにインターホンが鳴るのが困る」「置き配は便利だけれど盗難が心配」など、宅配の受け取りには、意外と多くの不便や不安があります。
ルスネコボックス(R)は、そうした日常の困りごとを少しでも減らすために、戸建て住宅で使いやすい宅配ボックスとして開発してきました。
今回、横浜市の支援事業を通じて、宅配ボックスのある暮らしをより多くの方に知っていただき、再配達の削減や安心できる荷物の受け取りにつながれば嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage4】
製品概要
ルスネコボックス スタンダード
・タイプ：B ベーシックタイプ?
・カラー：ブラック、ホワイト?
・サイズ：幅37.5cm×奥行36.5cm×高さ79cm?
・特徴：複数回投函対応、ゼロリターンキー、据え置き型?
・自己負担額：10,000円
ルスネコボックス ポスト付きPremium
・タイプ：C ベーシック＋（プラス）タイプ?
・カラー：ブラック、チャコール?
・サイズ：幅40.5cm×奥行35cm×高さ90cm?
・特徴：ポスト一体型、電子錠（特許取得）、暗証番号設定、据え置き型?
・自己負担額：20,000円
宅配ボックス：
https://www.takuhaiboxes.com/
専用サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/anshinbox.html#02basic
注意事項
・本支援事業の申込み、対象条件、受付状況、自己負担額等の詳細は、横浜市の公式案内をご確認ください。?
・申込みは予算額に達し次第終了となります。?
・すでに購入した宅配ボックスは本事業の対象外です。?
・アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。?
・配送業者の種類や荷物のサイズ等によっては、宅配ボックスを利用できない場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社ドリームチーム
再配達削減・非対面受取・置き配の盗難対策に、据え置き型宅配ボックスの導入を後押し
有限会社ドリームチームが展開する宅配ボックスブランド「ルスネコボックス(R)」は、横浜市が実施する「よこはま安心ボックス設置支援事業」において、B「ベーシックタイプ」として「ルスネコボックス スタンダード」、C「ベーシック＋（プラス）タイプ」として「ルスネコボックス ポスト付きPremium」が掲載されたことをお知らせいたします。
本事業は、横浜市内にお住まいの方を対象に、宅配ボックスの設置を支援する取り組みです。申込受付は2026年6月29日（月）午前9時より開始され、対象となる方は、横浜市の案内に沿って申込みを行うことで、宅配ボックスを自己負担額にて導入できます。
近年、インターネット通販の利用拡大により、留守中の荷物受け取りや再配達、玄関前への置き配に不安を感じるご家庭が増えています。宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れるだけでなく、非対面での受け取りや、置き配の盗難リスク低減にもつながる設備です。
ルスネコボックスは、戸建て住宅を中心に、日常的に使いやすい宅配ボックスとして開発されました。今回、横浜市の支援事業を通じて、より多くのご家庭に宅配ボックスを導入いただくきっかけになればと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage1】
掲載対象製品について
B「ベーシックタイプ」
ルスネコボックス スタンダード
「ルスネコボックス スタンダード」は、複数回の投函に対応した据え置き型宅配ボックスです。
外出中はもちろん、在宅中でも手が離せないときや、すぐに玄関に出られないときに、荷物の受け取りをサポートします。
主な特徴は以下のとおりです。
・複数回の投函に対応?
・回すと自動で0に戻るゼロリターンキーを採用?
・据え置き型で、工事不要で設置可能?
・必要に応じてアンカーボルト固定にも対応?
・カラー：ブラック、ホワイト?
・横浜市支援事業での自己負担額：10,000円
※荷物の大きさによっては、追加投函できない場合があります。?
※アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。
C「ベーシック＋（プラス）タイプ」
ルスネコボックス ポスト付きPremium
「ルスネコボックス ポスト付きPremium」は、宅配ボックスと郵便ポストを一体化したモデルです。
宅配物だけでなく、郵便物の受け取りにも対応しているため、玄関まわりをすっきりまとめたい方や、宅配ボックスとポストを別々に置きたくない方に適しています。
主な特徴は以下のとおりです。
・ポスト一体型で、郵便物と宅配物の受け取りに対応?
・電子錠による施錠・解錠?・暗証番号は15桁まで設定可能?
・据え置き型で、工事不要で設置可能?
・必要に応じてアンカーボルト固定にも対応?
・カラー：ブラック、チャコール?
・横浜市支援事業での自己負担額：20,000円
※アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage3】
宅配ボックスで解決できる、暮らしの中の“受け取りストレス”
申込みについて
「よこはま安心ボックス設置支援事業」の申込みは、横浜市が案内する専用ウェブサイト、電話、FAX、郵送にて受け付けられます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/anshinbox.html#02basic
受付開始は、2026年6月29日（月）午前9時からです。?申込みは予算額に達し次第終了となります。
本事業はすでに購入した宅配ボックスは対象外となります。申込みを検討される方は、必ず横浜市の公式案内をご確認ください。
対象や申込方法は専用サイトにてご確認ください。
担当者コメント
宅配ボックスは、単に荷物を受け取るための箱ではなく、暮らしの中の小さなストレスを減らす設備だと考えています。
「配達が来るから外出できない」「子どもが寝ているときにインターホンが鳴るのが困る」「置き配は便利だけれど盗難が心配」など、宅配の受け取りには、意外と多くの不便や不安があります。
ルスネコボックス(R)は、そうした日常の困りごとを少しでも減らすために、戸建て住宅で使いやすい宅配ボックスとして開発してきました。
今回、横浜市の支援事業を通じて、宅配ボックスのある暮らしをより多くの方に知っていただき、再配達の削減や安心できる荷物の受け取りにつながれば嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage4】
製品概要
ルスネコボックス スタンダード
・タイプ：B ベーシックタイプ?
・カラー：ブラック、ホワイト?
・サイズ：幅37.5cm×奥行36.5cm×高さ79cm?
・特徴：複数回投函対応、ゼロリターンキー、据え置き型?
・自己負担額：10,000円
ルスネコボックス ポスト付きPremium
・タイプ：C ベーシック＋（プラス）タイプ?
・カラー：ブラック、チャコール?
・サイズ：幅40.5cm×奥行35cm×高さ90cm?
・特徴：ポスト一体型、電子錠（特許取得）、暗証番号設定、据え置き型?
・自己負担額：20,000円
宅配ボックス：
https://www.takuhaiboxes.com/
専用サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bohan/anshinbox.html#02basic
注意事項
・本支援事業の申込み、対象条件、受付状況、自己負担額等の詳細は、横浜市の公式案内をご確認ください。?
・申込みは予算額に達し次第終了となります。?
・すでに購入した宅配ボックスは本事業の対象外です。?
・アンカー固定等の設置工事が必要な場合、費用は申込者負担となります。?
・配送業者の種類や荷物のサイズ等によっては、宅配ボックスを利用できない場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352563/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社ドリームチーム
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