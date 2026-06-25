情報処理学会 連続セミナー2026 第3回第4回「AIエージェントの現在地と展望～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」開催のご案内
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■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第3回第4回 7月15日（水） 10:00～16:00
「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program03.html
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【開催概要】
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生成AIの急速な発展と普及を経て、AIは「回答するツール」から自律的に計画・
行動する「エージェント」へと変貌しつつある。これは単なる効率化にとどまら
ず、働き方やビジネスの形態、人間とAIの関係性に大きな変化をもたらし得る。
本セミナーでは、AIエージェントの技術動向と社会的・産業的な価値から、懸念
されるリスクや人間心理・社会受容面の課題まで、多面的に話題を取り上げて論
じる。
【タイムテーブル】
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[10:00-10:05]オープニング
伊藤 孝行（京都大学 情報学研究科 教授）
[10:05-10:50]Session1「AIエージェント研究の過去・現在・未来」
伊藤 孝行（京都大学 情報学研究科 教授）
[10:50-11:35]Session2「AIのフロンティア - エージェントの視点から」
小山田 昌史（日本電気株式会社 ナレッジサイエンス研究所 主席研究員）
[11:35-12:45]休憩
[12:45-13:30]Session3「エージェント経済圏の勃興」
森永 聡（日本電気株式会社 研究開発部門 上席主席研究員）
[13:30-14:15]Session4「AIエージェント時代のAIのリスクと品質管理 」
大岩 寛（産業技術総合研究所 インテリジェントプラットフォーム研究部門 副研究部門長）
[14:15-14:25]休憩
[14:25-15:10]Session5「AI時代の人間関係をどう設計するか」
山下 直美（京都大学大学院 情報学研究科 教授）
[15:10-15:55]パネル討論
モデレータ：福島俊一（科学技術振興機構）
伊藤 孝行（京都大学）
小山田 昌史（日本電気株式会社）
森永 聡（日本電気株式会社）
大岩 寛（産業技術総合研究所）
山下 直美（京都大学）
【ハイブリッド会場】
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会場：科学技術振興機構（JST）東京本部別館（K's五番町）1階ホール
［〒102-0076 東京都千代田区五番町7 Ｋ’ｓ五番町］
会場詳細：https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/access.html
【今後の開催スケジュール】
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第02回06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
第03回第04回07月15日（水）終日ハイブリッド開催「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題～」
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第3回第4回 7月15日（水） 10:00～16:00
「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program03.html
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【開催概要】
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生成AIの急速な発展と普及を経て、AIは「回答するツール」から自律的に計画・
行動する「エージェント」へと変貌しつつある。これは単なる効率化にとどまら
ず、働き方やビジネスの形態、人間とAIの関係性に大きな変化をもたらし得る。
本セミナーでは、AIエージェントの技術動向と社会的・産業的な価値から、懸念
されるリスクや人間心理・社会受容面の課題まで、多面的に話題を取り上げて論
じる。
【タイムテーブル】
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[10:00-10:05]オープニング
伊藤 孝行（京都大学 情報学研究科 教授）
[10:05-10:50]Session1「AIエージェント研究の過去・現在・未来」
伊藤 孝行（京都大学 情報学研究科 教授）
[10:50-11:35]Session2「AIのフロンティア - エージェントの視点から」
小山田 昌史（日本電気株式会社 ナレッジサイエンス研究所 主席研究員）
[11:35-12:45]休憩
[12:45-13:30]Session3「エージェント経済圏の勃興」
森永 聡（日本電気株式会社 研究開発部門 上席主席研究員）
[13:30-14:15]Session4「AIエージェント時代のAIのリスクと品質管理 」
大岩 寛（産業技術総合研究所 インテリジェントプラットフォーム研究部門 副研究部門長）
[14:15-14:25]休憩
[14:25-15:10]Session5「AI時代の人間関係をどう設計するか」
山下 直美（京都大学大学院 情報学研究科 教授）
[15:10-15:55]パネル討論
モデレータ：福島俊一（科学技術振興機構）
伊藤 孝行（京都大学）
小山田 昌史（日本電気株式会社）
森永 聡（日本電気株式会社）
大岩 寛（産業技術総合研究所）
山下 直美（京都大学）
【ハイブリッド会場】
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会場：科学技術振興機構（JST）東京本部別館（K's五番町）1階ホール
［〒102-0076 東京都千代田区五番町7 Ｋ’ｓ五番町］
会場詳細：https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/access.html
【今後の開催スケジュール】
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第02回06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
第03回第04回07月15日（水）終日ハイブリッド開催「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題～」