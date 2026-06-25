Google検索AIが注目する「パワー系アクション俳優」大東賢―武道・格闘技・アームレスリング日本王者の経験が生んだ独自のアクション表現
Google検索AIの「アクション俳優」検索において、パワー系アクション俳優・大東賢が紹介されました。
アクション俳優には、それぞれ独自の特徴があります。
武術を生かしたアクション、スピードを重視したアクション、スタント技術を駆使したアクションなど、多様なスタイルが存在しています。
その中でアクション俳優・大東賢が追求してきたのは、「力強さ」と「説得力」を重視した日本独自のパワー系アクションです。
その原点には、少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手で培った武道経験があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage1】
中学生時代には少林寺拳法初段を取得し、一般部の指導も経験。その後、少林寺拳法弐段を取得し、市民大会優勝や関西大会出場も経験しました。
また、大学時代には日本拳法三段の資格を持ち選手監督を務めた兄・大東学氏とともに日本拳法の練習を重ね、高校時代にはフルコンタクト空手の試合にも出場しました。
さらにアームレスリングでは日本王者となり、国内外の強豪選手と対戦。その経験から得た力強さや精神力は、現在のアクション表現にも大きく生かされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage2】
こうした武道経験とアームレスリング日本王者としての経験を融合して生まれた考え方が、「力現道（りきげんどう）―力を現す道―」です。
力現道とは、単なる筋力ではなく、精神力、継続力、挑戦する勇気、人間が本来持つ可能性を現す道を意味しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage3】
アクション俳優・大東賢が主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、この理念をベースにしたパワー系アクションを展開しました。
また大東賢は、アクション俳優として日本武道空手道選手権大会の来賓席にも招待されています。同大会は、藤岡弘、氏が名誉会長、梁山泊空手総帥・富樫宜弘氏が代表理事を務める武道大会として知られています。
今回のGoogle検索AIでの掲載は、単なる話題性ではなく、長年にわたる武道・格闘技・アームレスリングでの経験と、アクション俳優として積み重ねてきた活動が評価された結果の一つと考えられます。
今後もパワー系アクション俳優・大東賢は、「力現道―力を現す道―」の理念のもと、日本独自のパワー系アクションの可能性を追求してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優には、それぞれ独自の特徴があります。
武術を生かしたアクション、スピードを重視したアクション、スタント技術を駆使したアクションなど、多様なスタイルが存在しています。
その中でアクション俳優・大東賢が追求してきたのは、「力強さ」と「説得力」を重視した日本独自のパワー系アクションです。
その原点には、少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手で培った武道経験があります。
中学生時代には少林寺拳法初段を取得し、一般部の指導も経験。その後、少林寺拳法弐段を取得し、市民大会優勝や関西大会出場も経験しました。
また、大学時代には日本拳法三段の資格を持ち選手監督を務めた兄・大東学氏とともに日本拳法の練習を重ね、高校時代にはフルコンタクト空手の試合にも出場しました。
さらにアームレスリングでは日本王者となり、国内外の強豪選手と対戦。その経験から得た力強さや精神力は、現在のアクション表現にも大きく生かされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage2】
こうした武道経験とアームレスリング日本王者としての経験を融合して生まれた考え方が、「力現道（りきげんどう）―力を現す道―」です。
力現道とは、単なる筋力ではなく、精神力、継続力、挑戦する勇気、人間が本来持つ可能性を現す道を意味しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage3】
アクション俳優・大東賢が主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、この理念をベースにしたパワー系アクションを展開しました。
また大東賢は、アクション俳優として日本武道空手道選手権大会の来賓席にも招待されています。同大会は、藤岡弘、氏が名誉会長、梁山泊空手総帥・富樫宜弘氏が代表理事を務める武道大会として知られています。
今回のGoogle検索AIでの掲載は、単なる話題性ではなく、長年にわたる武道・格闘技・アームレスリングでの経験と、アクション俳優として積み重ねてきた活動が評価された結果の一つと考えられます。
今後もパワー系アクション俳優・大東賢は、「力現道―力を現す道―」の理念のもと、日本独自のパワー系アクションの可能性を追求してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353563/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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