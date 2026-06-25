＜創業50年祭＞ イチオシ商品が100円（税込110円）で続々登場 さらに事前ゲットで一皿無料になる QRクーポンサービス開始 ―6月26日（金）より全国のくら寿司で利用可能―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、「創業50年祭」と銘打ち、豪華商品を特別価格の100円（税込110円）※1でご提供するキャンペーンを6月26日（金）より全国のくら寿司で実施します。併せて、事前にQRクーポンを取得いただくことで期間中の対象商品が一皿無料になるサービスもスタートします。





1977年にお持ち帰り寿司専門店として創業したくら寿司は、2027年5月10日に創業50周年を迎えます。これに先駆け、日頃のお客様のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、第1弾「熟成中とろ（一貫）」、第2弾「北海道サーモン（一貫）」、第3弾「かに身軍艦（一貫）」、第4弾「地中海中とろ（一貫）」の豪華商品が全店において、期間限定で100円（税込110円）とお得な特別価格でお楽しみいただけます。

また、新しく導入するQRクーポンサービス※2利用いただくことで、期間中、対象商品が一皿無料となり、さらにお得にご利用いただけます。

クーポンには2種類あり、対象商品のキャンペーン期間前に店頭で掲示しているQRコードを読み取ると取得できる“予告クーポン”と、キャンペーン期間中にテレビCMやWEB広告※3に表示するQRコードを読み取ると取得できる“期間中クーポン”があります※4。どちらかを取得していただき、クーポンコードが表示された画面をスクリーンショットで保管。それを会計時にレジにてスキャンすることで、対象商品一皿分がお会計金額より割引されるサービスです。

お得な価格でこだわりのネタが堪能できるこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。

※1今後商品によっては価格が変更になる可能性がございます。

※2店頭レジにて1会計税込1,000円以上で1回のみ利用可能。

※3テレビCMやWEB広告が流れる時間や曜日は開示できません。

※4QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

クーポン取得～割引の流れ







①店頭、テレビＣＭ、ＷＥＢ広告に掲出のQRコードにアクセス

②クーポンコードを取得し、画面をスクリーンショットで保管

③レジにてクーポンコードをスキャンいただくと、お会計金額より割引

※店頭レジにて1会計税込1,000円以上で1回のみ利用可能。

QRクーポンサービス概要

実施店舗：全国のくら寿司（「無添蔵」を除く）

割引内容：各対象商品が一皿無料

取得できるQRクーポン：

・予告クーポン：対象商品のキャンペーン期間前に店頭で掲示しているQRコードを読み取ることで取得可能

・期間中クーポン：キャンペーン期間中にテレビCMやWEB広告に表示するQRコードを読み取ることで取得可能

※テレビCMやWEB広告が流れる時間や曜日は開示できません。

＜第1弾＞

・対象商品：「熟成中とろ（一貫）」110円

・キャンペーン実施期間：6月26日（金）～7月5日（日）

・予告クーポンの配布期間（くら寿司店舗にて取得可能）：～6月25日（木）

・期間中クーポンの配布期間（テレビCM、WEB広告にて取得可能）：6月26日（金）～7月5日（日）

＜第2弾＞

・対象商品：「北海道サーモン（一貫）」110円

・キャンペーン実施期間：7月10日（金）～7月20日（月）

・予告クーポンの配布期間（くら寿司店舗にて取得可能）：～7月9日（木）

・期間中クーポンの配布期間（テレビCM、WEB広告にて取得可能）：7月10日（金）～7月20日（月）

＜第3弾＞

・対象商品：「かに身軍艦（一貫）」110円

・キャンペーン実施期間：7月24日（金）～8月5日（水）

・予告クーポンの配布期間（くら寿司店舗にて取得可能）：～7月23日（木）

・期間中クーポンの配布期間（WEB広告にて取得可能）：7月24日（金）～8月5日（水）

＜第4弾＞

・対象商品：「地中海中とろ（一貫）」110円

・キャンペーン実施期間：8月7日（金）～8月11日（火）

・予告クーポンの配布期間（くら寿司店舗にて取得可能）：～8月6日（木）

・期間中クーポンの配布期間（WEB広告にて取得可能）：8月7日（金）～8月11日（火）