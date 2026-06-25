舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』LINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』のLINEスタンプを2026年6月25日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353480/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353480/images/bodyimage2】
舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』のLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34561111
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』
もう一つの “青い監獄”(ルビ：ブルーロック)物語、再ひ?
退屈に生きていた高校2年生・凪 誠士郎は、御影玲王に才能を見いだされる。
“青い監獄”ブルーロックの過酷なセレクションで、全国から集まった潔 世一、蜂楽 廻、糸師 凛ら、全国から集まったストライカーたちとの邂逅。
勝者は未来、敗者は脱落。奪い合いのピッチで、凪は初めて「悔しさ」を知る。
その痛みが「強くなりたい」という欲望を呼び覚まし、眠るエゴが牙をむく。
二次選考セレクション、三対三の奪敵決戦ライバルリー・バトルで“エゴ”と“絆”が試される。
夢への挑戦が、天才をまだ見ぬ世界へと連れて行く・・・。
お前との出会いが夢をくれたんだ――
【OFFICIAL SITE】https://officeendless.com/sp/bluelock_stage/epi-nagi/
【OFFICIAL X】https://x.com/BLUELOCK_STAGE
(C)金城宗幸・三宮宏太・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353480/images/bodyimage2】
舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』のLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34561111
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』
もう一つの “青い監獄”(ルビ：ブルーロック)物語、再ひ?
退屈に生きていた高校2年生・凪 誠士郎は、御影玲王に才能を見いだされる。
“青い監獄”ブルーロックの過酷なセレクションで、全国から集まった潔 世一、蜂楽 廻、糸師 凛ら、全国から集まったストライカーたちとの邂逅。
勝者は未来、敗者は脱落。奪い合いのピッチで、凪は初めて「悔しさ」を知る。
その痛みが「強くなりたい」という欲望を呼び覚まし、眠るエゴが牙をむく。
二次選考セレクション、三対三の奪敵決戦ライバルリー・バトルで“エゴ”と“絆”が試される。
夢への挑戦が、天才をまだ見ぬ世界へと連れて行く・・・。
お前との出会いが夢をくれたんだ――
【OFFICIAL SITE】https://officeendless.com/sp/bluelock_stage/epi-nagi/
【OFFICIAL X】https://x.com/BLUELOCK_STAGE
(C)金城宗幸・三宮宏太・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
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LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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