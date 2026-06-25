株式会社シズオカミート(本社：静岡県静岡市葵区長沼2丁目11-12、代表：青野 博志)が運営する馬レバー専門ブランド「The Liver」は、看板商品である「特選馬レバ刺し」の累計販売数がサイトリニューアル後10,000パックを突破したことを記念し、2026年6月29日(月)より期間・数量限定の特別キャンペーンを開催いたします。

通常価格4,980円(税込・送料込)の「特選馬レバ刺し 150g(50g×3パック)」を、約30％OFFの1,500円引きで3,480円(税込・送料込)にて販売いたします。

※お1人様3セットまでとさせていただきます。





累計1万パック突破 感謝セールを実施





■「もう一度、生レバーを食べたい」





世界的な衛生基準をすべてクリア





牛レバーの生食提供が禁止されて以降も、生レバー特有の食感や濃厚な味わいを求める声は根強く存在しています。

そうした中で注目を集めているのが馬レバーです。

馬レバーは一頭から採れる量が非常に少ない希少部位。

「The Liver」は、この希少な馬レバーを専門に取り扱うブランドとして誕生しました。

「The Liver」ではモンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入。モンゴル国内で買い付けから輸出まで自社によるコールドチェーン一貫管理を実現。

自社グループで所有する馬肉専用工場では生食用馬刺しを製造する専用ライン、厚生労働省のガイドラインに沿った衛生管理に基づいて製造しております。





モンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入





■TikTokで話題となり、累計販売10,000パックを突破





ご購入者からも沢山の口コミをいただいています





SNSを中心に口コミが広がり、特にTikTokでは

「まるで昔の牛レバーのよう」

「臭みがなく食べやすい」

「レバーが苦手だったのに食べられた」

といった投稿が相次ぎ、多くの生レバーファンから支持を獲得してきました。

2026年2月のサイトリニューアル後より販売数が加速し、わずか3か月で累計販売10,000パックを突破するほど注目を頂いています。

今回のキャンペーンは、その感謝を込めて実施する過去最大級の特別企画となります。









■過去最大級の感謝セール





累計1万パック突破 感謝セールを実施





通常価格4,980円(税込・送料込)のところ、約30％OFFの1,500円引きで3,480円(税込・送料込)にて販売いたします。

期間は1週間限定、お1人様3セットまでとさせていただきます。

馬レバーは供給量そのものが限られる希少食材であるため、予定数量に達し次第終了となります。









■商品概要





大人気の馬レバ刺し3パックセット





【The Liver 特選馬レバ刺し】

厳選した馬レバーを急速冷凍し、鮮度を保ったままお届けする人気商品です。

レバー特有の濃厚な旨味と、コリッとした独特の食感が特徴。

初めての方でも食べやすいよう専用タレ付きでお届けします。





内容量 ：150g(約50g×3パック)※専用タレ付き

通常価格 ：4,980円(税込・送料込)

キャンペーン価格：3,480円(税込・送料込)

割引額 ：約30％OFFの1,500円引き

販売期間 ：2026年6月29日(月)～7月7日(火)

賞味期限 ：製造日より冷凍で365日(出荷日より180日以上保障)

保存方法 ：冷凍(-18度以下で保管下さい)※解凍された場合は、お早めにお召し上がり下さい。

解凍方法 ：解凍方法、お召し上がり方は別紙でガイドが付属

販売数量 ：※お1人様3セットまでとさせていただきます。









■キャンペーン実施の背景

「The Liver」は、生レバーを愛する方々に向けて、安心して楽しめる新たな選択肢を提供したいという想いからスタートしました。

今回の10,000パック突破は、多くのお客様の支持によって実現した節目の数字です。

今後も馬レバーの魅力をより多くの方へ届けるとともに、生食文化の新たな価値を提案してまいります。





【キャンペーン販売ページ】

https://store.the-oniku.com/view/item/000000000007









■会社概要

会社名 ： 株式会社シズオカミート

所在地 ： 〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼2丁目11-12

代表者 ： 青野 博志

事業内容： 国産、アメリカ、オーストラリア、その他各国の牛肉・豚肉・鶏肉、

その他の業務用食肉の販売。手作りハム・ソーセージ及び

加工食品の販売。その他食に関する全般的なサービスなど。

URL ： https://store.the-oniku.com/