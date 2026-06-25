3Dプリンターの販売・サポートを手掛けるBrule Inc.(以下、ブルレー)は、超高速・高精度な造形で世界的な人気を誇る「Bambu Lab(バンブーラボ)」製品を直接体験し、購入できる実店舗『Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店 (Brule Inc.)』(以下、『Bambu Lab認定ストア』)を、2026年7月13日(月)に東京都台東区(日比谷線三ノ輪駅徒歩1分)のオフィス内にオープンいたします。





最新3Dプリンターの実機展示と即売を開始。超高速・高精度な造形を直接体験できるショールーム型の店舗が誕生します。





プレスバナー





■ 開店の背景とコンセプト

「最新ラインナップ、その目で見て、手に入れる」

近年、メイカーやクリエイター、教育機関から製造業まで幅広い層から圧倒的な支持を集めているBambu Labの3Dプリンター。しかし、「実際の稼働音や造形スピードを体感したい」「プリントされたサンプルのクオリティを直接確認したい」という声も多く寄せられていました。

今回オープンする『Bambu Lab認定ストア』では、Bambu Labの最新機種から主力製品まで幅広いラインナップの実機を展示。実際に製品が稼働する様子をご覧いただけるだけでなく、専門スタッフへのご相談、そしてその場での製品・消耗品のご購入やお持ち帰りが可能なショールーム型の店舗となっております。









■ 店舗の特長

● 実機を見て、触れて、その場で買える

最新機種を含むBambu Lab製品を展示。スピードや多色プリントの精度を直接ご確認いただき、気に入った機材やフィラメントはその場でお買い求めいただけます。





● アクセス抜群の好立地

東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩1分という非常にアクセスの良い立地(丸嶋ビル8F)で、お気軽にお立ち寄りいただけます。





● 専門スタッフによるサポート

導入に関するご相談や、機種選びの疑問にブルレーのスタッフが直接お答えします。









■ 店舗情報

店舗名 ： Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店 (Brule Inc.)

オープン日： 2026年7月13日(月)

営業時間 ： 10:00～17:00

所在地 ： 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル8F

(Brule Inc. オフィス内)

アクセス ： 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩1分

取扱製品 ： Bambu Lab製3Dプリンター本体(最新機種～主力製品)、

各種フィラメント、アクセサリ類

店舗に関する詳しい情報はこちらから

https://www.brule.co.jp/learn/3d-printing/bambu-lab-authorized-store-brule.html









● Bambu Labについて

Bambu Labは、最先端のロボット技術を用いて3Dプリンティング業界をリードする企業です。2020年の創業以来、僅か数年で、3年連続世界販売台数No.1の偉業を達成し、世界中のクリエイター、エンジニア、教育者、そして企業から圧倒的な支持を得ています。

同社日本法人であるBambu Japanは2023年より国内販売事業を展開しています。現在、よりお客様とのタッチポイントを増やし、日本の消費者の皆様と新しいクリエイティビティを共創することに邁進しております。





Bambu Japan 株式会社

マーケティング

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティW 22階

MAIL： marketing.jp@bambulab.com

TEL ： 03-4360-5630









● Brule Inc.について

Brule Inc.は2006年に設立され、2026年現在、日本国内に様々なデスクトップ・インダストリアル 3Dプリンタの販売を通じて新しいモノづくりのご提案をさせていただいております。また2023年には東京大学大学院工学系研究科と連携して3DPATCを開設し、自社製品販売だけでなく、AM技術の普及を行なっております。詳細は当社ホームページ https://www.brule.co.jp/ をご確認ください。





Brule Inc. マーケティング部 金井英世

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル8F

MAIL： marketing@brule.co.jp

TEL ： 03-6803-0563