株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、魚肉を練り込み、たんぱく質をたっぷり含んだノンフライスナック「おさかなスナックアーモンドミックス」を期間限定で2026年6月30日(火)に新発売いたします。





おさかなスナックアーモンドミックス





「おさかなスナックアーモンドミックス」は、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたサクサク食感のスナックと、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。魚の風味豊かなスナックはお子さまや高齢の方でも食べやすいおいしさで、健康志向の方にも適したノンフライの食べきりサイズ商品です。









【商品概要】

商品名 ： おさかなスナックアーモンドミックス

内容量 ： 21g

発売日 ： 2026年6月30日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 6カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel ：0120-28-5605