Amazon Web Services(以下 AWS)のパートナープログラムであるAWS Partner Network(以下 APN)に加盟する企業の社員の中から、AWSに関する技術力や実ビジネスでの実績などを評価されたエンジニアを表彰する「2026 Japan AWS Top Engineers」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」が発表され、、TDI株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、以下 TDI)より2名の社員がともに両制度の受賞者として選出されました。





選出された2名





■選出社員

コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部

早川 将史(写真左)

米山 和寿(写真右)









■「Japan AWS Top Engineers」※両名選出

「Japan AWS Top Engineers」とは、APNに加入している会社に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。特定のAWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている、または技術力を発揮した重要な活動や成果があるエンジニアが、AWS Japanによる審査を経て選出されます。









■「Japan All AWS Certifications Engineers」※両名選出

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。近年の資格体系の進化の中で、引き続き自己研鑽を重ね、専門性を高め、AWS認定資格取得に成果を出したエンジニアが、AWS Japanによる審査を経て選出されます。





詳細は以下の「AWS JAPAN APN ブログ」(外部サイト)をご覧ください。

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/









■今後の展望

当社では、引き続きAWSを始めとする最新のクラウド技術の獲得および人材育成に積極的に取り組み、お客様のビジネス課題の解決のため、より充実したサービスの提供を行ってまいります。





TDIのクラウドリフト&シフト「クラウド活用支援」

https://www.tdi.co.jp/solution/cloud





なお、当社運営の技術情報ブログ「MISO」にて、エンジニアによるAWS関連記事を複数掲載しております。ぜひご覧ください。

https://miso.tdi.co.jp/category/aws-cloud





※Amazon Web Services、AWS、AWS Partner Networkは、米国その他の国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。









【TDI株式会社概要】

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp