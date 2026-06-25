NRIネットコム株式会社(東京本社：東京都港区、代表取締役社長：大谷 肇、以下「NRIネットコム」)は、お客様におけるAI活用により加速するビジネス変革を支援するため、生成AIとクラウド技術を備える認定技術者を拡大しております。その取り組みにおいてこの度、社員のべ34名が、「2026 Japan AWS Ambassadors・2026 Japan AWS Top Engineers・2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出されました。









■2026 Japan AWS Ambassadors(3名)

佐々木 拓郎、志水 友輔、丹 勇人





■2026 Japan AWS Top Engineers(5名)

浮田 博揮、大林 優斗、小西 秀和、佐々木 拓郎、志水 友輔





■2026 Japan AWS Jr. Champions(2名)

井手 亮太、福井 晃貴





■2026 Japan All AWS Certifications Engineers(24名)

荒木 快斗、浮田 博揮、梅原 航、加藤 俊稀、北野 友亮、栗田 茉緒、桑野 萌子、小西 秀和、佐々木 拓郎、重本 浩行、清水 さくら、志水 友輔、関谷 稜汰、玉邑 考史、長見 由弥、西内 渓太、西出 文滉、朴 敏豪、林 朋弥、福井 晃貴、藤本 匠海、山田 駿斗、山本 将望、横田 陽洋





(五十音順)





これらのアワードは、2026年6月25日にアマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)のイベント「AWS Summit Japan 2026」において発表されました。発表の詳細は以下の通りです。





・2026 Japan AWS Ambassadors

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/

・2026 Japan AWS Top Engineers

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

・2026 Japan AWS Jr. Champions

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/

・2026 Japan All AWS Certifications Engineers

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/









■「Japan AWS Ambassadors」とは

AWSパートナーネットワーク(以下、APN)参加企業の中でも突出した能力や実績を持つエンジニアが選出されます。選出を受けるためには、さまざまなコミュニケーションチャネルを通じてAWSコミュニティに定期的に貢献する必要があります。





■「Japan AWS Top Engineers」とは

APNに参加している会社に所属し、特定のAWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行ったエンジニアが選出されます。





■「Japan AWS Jr. Champions」とは

社会人歴1～3年目で突出したAWS活動実績がある若手エンジニアが選出されます。





■「Japan All AWS Certifications Engineers」とは

APNに参加している会社に所属し、AWS認定資格を全て保持しているエンジニアが選出されます。









NRIネットコムには、AWSのスペシャリストが多く在籍しています。2023年に、AWS認定資格取得数が500を超え、「AWS 500 APN Certification Distinction」に認定され、翌年にはAWSジャパンの「生成AI実用化推進プログラム」のパートナーにも認定されています。

また、AWSコンピテンシープログラム「移行コンピテンシー」と、AWS マネージドサービスプロバイダー(MSP)パートナーに認定されているため、お客様のAWSへのクラウド移行からその後のMSPでの運用最適化、さらに段階的な改善まで一貫してご対応することができます。

さらに、2025年 ANGEL Dojo 2025 頂上決戦にてエンドユーザー企業様とNRIネットコムが最優秀賞を受賞するなど、変化の激しい状況において、継続的な情報更新および技術力の向上に取り組んでおります。

今後も、NRIネットコムはAWSに精通したエンジニアの育成と最新技術の習得・活用を通して、質の高いAWSのコンサルティング・導入・サポートサービスを提供し、お客様のAWS活用推進に尽力してまいります。









【NRIネットコムの取り組み】

NRIネットコム AWS関連ソリューション スペシャルサイト： https://cloud.nri-net.com/

NRIネットコムBlog： https://tech.nri-net.com/









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お気軽にお問い合わせください。





＜本件に関するお問い合わせ先＞

https://dsx-marketing.nri-net.com/contact/form/general/









■会社概要

商号 ： NRIネットコム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 肇

所在地 ： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター14F

設立 ： 1991年4月1日

事業内容： システム開発、クラウド・基盤、デザイン、デジタルマーケティング

URL ： https://www.nri-net.com/









※記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。