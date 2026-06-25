「arrows We3」コンパクトなサイズで、毎日を心地よく。ラスタバナナから専用アクセサリーを発売！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、コンパクトなサイズで、毎日を心地よく。がコンセプトの 「arrows We3」対応の専用アクセサリーを6月25日より発売を開始しました。
液晶保護フィルム
指紋付着を抑えながら写真や動画を鮮やかに表現。https://amzn.asia/d/08QtRUwo https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/g5341faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012995/ct3216/page1/order/
映り込みを軽減させるアンチグレア加工。さらさらマットな表面使用。
液晶保護ガラス
透明なガラスが、画面の美しさを守る。 最高の保護を提供し、クリアな視界を保つ。デバイスの安全と美しさを同時に守ってくれます。 カバー画面専用の液晶保護ガラスです。
失敗しない瞬間貼付けキット付き。 高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/01iGDUbP https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/mtk5346faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013002/ct3216/page1/order/
失敗しない瞬間貼付けキット付き。 体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカットします。https://amzn.asia/d/02DXEtcP https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/mtk5346faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013003/ct3216/page1/order/
高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/00Y7xFxq https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5342faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012998/ct3216/page1/order/
体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカットします。https://amzn.asia/d/09SPQMiu https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5342faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012999/ct3216/page1/order/
ゴリラガラス採用。 高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/0e1xMdzE https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5342faw3/ https://amzn.asia/d/03M1k18U
ガラス周りの柔らかいフレームで角割れを防ぐ、高透明感ガラスです。https://amzn.asia/d/0fnmnjNU https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/sg5345faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013001/ct3216/page1/order/
カメラレンズ保護ガラスhttps://amzn.asia/d/00Ya3kEY https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/cr5348faw3/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013004/ct3216/page1/order/
クリアケース
デバイスの美しさを隠さず保護する透明なTPUケース。 側面を柔軟なTPU、背面は傷に強いポリカーボネート素材のハイブリッドケースです。
背面はポリカーボネート素材のハイブリッド背面ケースです。https://amzn.asia/d/0cBWv6h5 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9493faw3hpcl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013054/ct3216/page1/order/
側面はTPU、背面はアクリル素材のRHINOXハイブリッドケースです。https://amzn.asia/d/040CRbxf https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9495faw3hacl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013057/ct3216/page1/order/
しなやかで滑りにくいTPU背面ケースです。https://amzn.asia/d/0f0c6js5 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9491faw3tpcl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013053/ct3216/page1/order/
フロストハイブリッドケース
側面はTPU、背面はフロスト加工を施したポリカーボネート素材のハイブリッドケースです。https://amzn.asia/d/07i2JWTW https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9493faw3hpcl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013056/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/0bGgqC0F https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9493faw3hpcl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013055/ct3216/page1/order/
スマホリング付きケース
指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。 180度開閉＆360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。 開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。https://amzn.asia/d/08UVtLSp https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9496faw3tprbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013060/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/0dNYOnAB https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9496faw3tprbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013059/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/07ZOnURe https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9496faw3tprbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013058/ct3216/page1/order/
ZeroSafeケース
マグネットアクセサリをケースの上から固定できる、落下防止やスタンドにもなるリングが付いたハイブリッドケースです。 リングを開いて縦置き・横置きの視聴スタンドとしても使用できます。 米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。https://amzn.asia/d/0e1uOLix https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9499faw3zsfwh/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013061/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/08cO7tJq https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9499faw3zsfwh/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013063/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/07NuKnU8 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9499faw3zsfwh/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013062/ct3216/page1/order/
手帳型ケース
液晶画面側と背面側の両面を保護できる持ちやすい手帳型ケースです。https://amzn.asia/d/00MLYKGX https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9489faw3bhlpk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013051/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/02GrC8AX https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9489faw3bhlpk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013052/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/05y4Jj4U https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9486faw3bhsbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013050/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/0dvadDX6 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9486faw3bhsbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013049/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/04Ks0ZKe https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9486faw3bhsbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013048/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/04hs4zRT https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9483faw3bsmbkb/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013047/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/0clO3A2E https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9483faw3bsmbkb/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013045/ct3216/page1/order/ https://amzn.asia/d/08jrUsOr https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9483faw3bsmbkb/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013046/ct3216/page1/order/
ネットショップ販売ページhttps://rbdirect.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/ https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/ https://wowma.jp/user/28463604
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
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公式アプリをリリースしました！
会員登録すると10%OFFで購入できる「ラスタバナナダイレクト」公式アプリをリリースしました。お使いのスマホを登録すると対応アクセサリーを１タップで表示。アプリ専用クーポンも定期的に配信しております！https://yappli.plus/rastabanana_newscast
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース 代表：代表取締役 加藤 義隆 所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1 設立：1988年9月3日 URL：https://www.rastabanana.com/
お問合せ
■商品に関して 株式会社テレホンリース info2@rastabanana.com ■リリースに関して 株式会社テレホンリース 担当：三浦 miura@rastabanana.com ※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。