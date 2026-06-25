株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖明智）は、マラソンをはじめとするスポーツイベントで使用されるナンバーカード（ビブス・ゼッケン）を、安全ピンを使わずにウェアへ装着できるビブス留め「BIB-IT.（ビブイット）」を展開しています。ウェアに穴を開けることなく装着でき、繰り返し使用できることから、全国のマラソン大会を中心に採用が広がっています。 このたび、2026年12月5日（土）・6日（日）に開催される「野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン」において、大会オリジナルビブス留めの販売が決定しました。 本商品は、開催地である伊勢の魅力をモチーフにした2026年大会限定デザインを採用しており、大会参加の記念品としてはもちろん、大会後も繰り返しご使用いただけるアイテムです。 購入は、7月1日から開始される伊勢市民先行申込および、7月8日から開始される一般エントリー時のオプション選択にて受け付けし、商品は大会前にアスリートビブスとともにお届けします。 また、本大会ではオリジナルビブス留め購入者には安全ピンを同封せず、未購入者のみに安全ピンを配布することで、安全ピン使用と廃棄の削減を通じた環境配慮型の大会運営に取り組んでいますので、多くの皆さまにご活用いただければと考えています。

ビブス留めと台紙には、今大会のために伊勢の魅力をモチーフにしたデザインを採用していますので、大会参加の記念品としておすすめします。 エントリー時のオプション選択でのみの販売となり、追加購入、複数購入、現地購入はできませんので、購入希望の方は忘れずにオプション選択をお願いします。 商品名 野口みずき杯2026中日三重お伊勢さんマラソン 大会オリジナルビブス留め 内容 20mmビブス留め4個セット 価格 700円

購入方法

7月1日から開始される伊勢市民先行申込および、7月8日から開始される一般エントリー時のオプション選択にて受け付けし、商品は大会前にアスリートビブスとともにお届けします。 ※エントリー時以外の販売はございません

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社RECOLTZ 〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42 TEL：019-661-5044 FAX：019-619-0900 head@bib-it.jp 担当：余湖（よご）