株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖明智）は、マラソンをはじめとするスポーツイベントで使用されるナンバーカード（ビブス・ゼッケン）を、安全ピンを使わずにウェアへ装着できるビブス留め「BIB-IT.（ビブイット）」を展開しています。ウェアに穴を開けることなく装着でき、繰り返し使用できることから、全国のマラソン大会を中心に採用が広がっています。 このたび、2027年1月31日に初開催される「長崎ミュージックフェスマラソン2027」において、大会オリジナルデザインのビブス留めおよび専用ホルダーの販売を開始いたしました。 本商品には、第1回大会の開催を記念したオリジナルデザインを採用。レース当日の快適なゼッケン装着をサポートするとともに、大会の思い出を形として残せる記念アイテムとなっています。 また、ビブス留めとあわせて販売する専用ホルダーは、ビブス留めの収納や携帯に便利なアイテムで、大会オリジナルデザインを施した特別仕様です。 なお、本商品は大会エントリー時のオプションとしてお申し込みいただけますので、第1回大会の記念品として、多くのランナーの皆さまにご活用いただければ幸いです。

デザインには「長崎ミュージックフェスマラソン2027」の大会ロゴを採用。 また、ビブス留めは大会ロゴの通常タイプに加え、複数のデザインを組み合わせた「ミックスタイプ」もご用意しており、お好みに合わせて購入いただけます。 なかでも、大会エレメントと長崎の伝統的な凧「ハタ」をモチーフにしたミックスタイプは、全10種類のデザインの中からランダムに組み合わせてお届けします。 どのデザインが入っているかは、商品が届いてからのお楽しみです。 このビブス留めは繰り返し使用できるため、安全ピンの使用や廃棄の削減にもつながります。 ランナーの利便性向上はもちろん、環境負荷の低減にも貢献できるアイテムとして、環境配慮型の大会運営をサポートします。 価格：ビブス留め @800円 ホルダー/ストラップ @800円

購入方法

既に開始されているエントリーにて、オプション項目の選択によって購入が可能です。 購入代金はエントリー料と一緒に支払い、商品はナンバーカードなどと一緒に受け取ることができます。 現地での販売などは未定のため、購入希望の方は忘れずに選択をお願いします。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社RECOLTZ 〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42 TEL：019-661-5044 FAX：019-619-0900 head@bib-it.jp 担当：余湖（よご）