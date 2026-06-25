TikTok人気インフルエンサーが群馬の魅力を拡散！群馬県公式「tsulunos」にて配信中【開始3週間ですでに150万回突破】

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、群馬県および株式会社読売群馬広告社（本社：群馬県前橋市、代表取締役：大川庸介、以下「読売群馬広告社」）と連携し、群馬県の魅力を発信する公式TikTokアカウント「tsulunos」のショート動画制作を請け負ったことをお知らせいたします。

■地方創生の先進事例として注目を集める群馬県公式TikTok「tsulunos」運用の背景

群馬の隠れた魅力を10組のTIkTokインフルエンサーがそれぞれの個性に合わせ紹介

群馬県が運営する公式動画サイト「tsulunos」のTikTokアカウントは、2025年6月に自治体として初めて「TikTok上半期トレンド大賞2025」特別賞を受賞しました。

自治体におけるTikTokアカウント活用の成功事例として多方面から注目を集めており、若年層へのアプローチにおける先進的なプラットフォームとしての地位を確立しています。

■移住希望地ランキング2年連続1位の獲得とSNSマーケティングの相乗効果

tsulunos TikTokアカウント :https://www.tiktok.com/@tsulunos

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構が実施したアンケート「ふるさと回帰支援センター・東京の窓口相談者が選んだ移住希望地ランキング」において、群馬県は2024年、2025年と連続で1位を獲得しています。

この背景には、SNSを通じた積極的な情報発信の取り組みも寄与していると考えられます。studio15は2024年より読売群馬広告社と協業し「tsulunos」内でのショートドラマやクリエイタータイアップ動画の制作を継続して担当してきました。

2026度の施策においても、これまでに蓄積されたデータと運用の知見を活かし、若年層に向けた知名度のさらなる向上、移住促進、そして県民には幸福度向上に向けた取り組みを支援してまいります。

■総フォロワー数300万以上、10組の人気インフルエンサーが群馬の魅力を拡散

今回のプロジェクトでは、影響力と実力を兼ね備えた人気インフルエンサー10組をキャスティングし、それぞれのクリエイティブ特性やファン層を群馬県の豊富な地域資源にマッチさせる企画を最重視しています。

「次は群馬に行きたくなる」をテーマとして、日常系インフルエンサー「ちなぷぷ」による吾妻峡のレールバイク体験などレトロな観光スポットにちなんだVlogやダンス、グルメ系インフルエンサー「よぉちゃん」によるご当地グルメの食べ歩きや、生ゆばすくい体験などの紹介、役者が集まる「イケメンズ」による地域とトレンドコンテンツを題材にしたコントやショートドラマなど、インフルエンサーの特性に沿った企画に群馬県の隠れた魅力を拡散していきます。

TikTokの拡散力×インフルエンサーの求心力と群馬の魅力発信を掛け合わせた取り組み起用TikTokインフルエンサー

ちなぷぷ：（@tina._.nyan）

よぉちゃん：（@jgyoko）

イケメンズ(改名予定あり)：（@ikemennumber1）

こぴ：（@kopisan_）

りおれもん：（@riolemon_2525）

丸顔は世界を救う：（@m19_peach）

他

■2026年度施策の概要

【施策名】令和8年度 群馬県TikTok用コンテンツ制作等業務

【配信開始】2026年6月6日～

【配信先】tsulunos【群馬県公式】（TikTok／YouTube Shorts）

【コンテンツ種別】クリエイタータイアップ動画

【テーマ】群馬県の観光・食・文化・自然などの魅力発信、若年層の来訪促進

【企画統括・監修】株式会社読売群馬広告社

【企画・制作実務】studio15株式会社（企画／脚本／キャスティング／撮影／編集／広告運用／レポーティング）



＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計6億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種の資格を取得、TikTok GOにおいても公式パートナー資格を取得しクリエイターの撮影会を支援する「トラベルクリエイター無料投稿サービス」を提供しています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida