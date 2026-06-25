人気ホラー作家・背筋が描く「視線」にまつわる新たな恐怖――最新小説『目が』6月25日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、ホラー作家・背筋さんの最新作『目が』を6月25日（木）に発売いたしました。

2024年9月に発売された『口に関するアンケート』は、スマホより小さく、たった63ページでありながらとても怖いと発売直後からSNSを中心にたちまち話題となり、現在累計45万部（電子含む）を突破いたしました。

今回2年ぶりの刊行となる"スマホより小さいホラー小説“第2弾『目が』では、「視線」をテーマに読者を新たな恐怖に誘います。

書店店頭拡材イメージ

"新しい読書体験"と話題になった『口に関するアンケート』とは

本作は、スマホよりも小さいサイズ感と、たった63ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として、「小さいのに怖い」と発売直後からSNSを中心に大反響となり、累計45万部（電子書籍含む）を突破いたしました。

★日販「2025年 上半期ベストセラー」（単行本フィクション）第7位

★トーハン「2025年 上半期ベストセラー」（単行本 文芸書）8位

★『このホラーがすごい！2025年版』（宝島社）のホラー小説ベスト20（国内編）第4位

＜ためし読みはこちら＞

https://www.webasta.jp/kuti_ty/

実写映画公開に伴い、現在書店店頭では映画ビジュアルカバー版（全7種）にて展開しております。

『口に関するアンケート』映画ビジュアルカバー版（全7種）

いよいよ来週7月3日（金）全国公開！ 映画『口に関するアンケート』について

背筋×清水崇監督（映画『呪怨』シリーズ）が放つ、90分の最恐体験！

あの夜、何が起きたのか？

不可解な証言に隠された絶対に“口”にできない＜おそろしい結末＞が待ち受ける、

“口”にまつわるゾワッとミステリー。口にしたら、最後――。

【あらすじ】

「あの夜、何があったかお話ししますね」

心霊スポットとして有名な墓地の呪われた木についての噂を聞き、肝試しに出かけたある大学生たち。しかし、翌日グループの一人が行方不明になってしまった。その日を境に、彼らの身の回りに不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていく…。果たしてあの日、何が起きたのか？ あの日にまつわる証言に導かれて明らかになる、＜おそろしい結末＞とは――。

＜本予告動画はこちら＞

https://www.youtube.com/watch?v=pe0VNpQOrLc

【作品情報】

出演：板垣李光人

綱啓永 吉川愛 MOMONA(ME:I) 森愁斗(BUDDiiS) 西山智樹(TAGRIGHT)

柄本時生 / 中村獅童

原作：背筋「口に関するアンケート」（ポプラ社刊）

監督：清水崇

製作：映画「口に関するアンケート」製作委員会

配給：松竹

公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/kuchi-movie/

原作クレジット：(C)背筋／ポプラ社

(C)2026映画「口に関するアンケート」製作委員会

著者プロフィール

背筋（せすじ）

『近畿地方のある場所について』(KADOKAWA)で2023年にデビュー。同作が『このホラーがすごい！ 2024年版』（宝島社）国内編第1位を獲得。近著に『穢れた聖地巡礼について』 (KADOKAWA)、『口に関するアンケート』（ポプラ社）など。

書籍情報

タイトル：『目が』

著者：背筋

発売年月：2026年6月

定価：715円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008558.html

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タイトル：『口に関するアンケート』

著者：背筋

発売年月：2024年9月

定価：605円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008465.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4ex2TBX