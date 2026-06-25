リブ・コンサルティング、NotionおよびNotion AI全社導入で「成果に直結するAI活用」を推進

Notion Labs Japan合同会社

Notion Labs Japan合同会社（本社：東京都、ゼネラルマネジャーアジア太平洋地域担当：西 勝清）は、リブ・コンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：関 厳、以下 リブ・コンサルティング）が、「Notion」と「Notion AI」およびカスタムエージェントを全社導入したことを発表します。

全社員300名超を対象に、コンサルティング業務のプロジェクト管理・ナレッジ管理・営業活動・社内業務支援などを一つの基盤に統合し、AIと人が共創する「AIネイティブな組織」への転換を目指します。また、Notion AIおよびカスタムエージェントの活用により、商談準備や会議後処理、FAQ対応などのルーティン業務を自動化し、コンサルタントが本来注力すべき顧客への価値提供に集中できる環境の実現を推進します。

導入の背景：情報格差による商談・提案品質のばらつき、AIツールの分散が課題に

リブ・コンサルティングでは、プロジェクトや顧客情報が複数ツールに分散し、必要な情報へ辿り着くまでに時間を要していました。その結果、ベテランと若手の間で情報格差が生まれ、商談準備や提案品質にばらつきが出るなど、情報の属人化も課題となっていました。また、AIツールの利用が分散していたことで、教育コストや運用ルール整備の負荷も顕在化していました。

こうした状況を踏まえ、同社は「成果に直結するAI活用」を推進するため、AIネイティブな組織を目指すにあたっての基盤としてNotionの採用を決定しました。

採用の決め手：AIが参照しやすい形でコンテキストが自然に蓄積。現場主導でAI活用を推進

AIネイティブな組織を目指すにあたっての基盤としてNotionを採用した一番大きな理由は、日々の業務アウトプットや会議情報、検討プロセスが自然に蓄積され、AIが参照しやすい形でコンテキストを整えられることです。

また、非エンジニアでも簡単にカスタムスキル・カスタムエージェントを作成でき、現場主導でAI及びAIエージェントの活用を進めやすいユーザビリティや、プロジェクト管理、ナレッジ管理、SFA・CRM、採用支援といった複数用途を一つのプラットフォームで統合できることも評価のポイントになりました。

全社導入にあたっては、既存の情報セキュリティガイドラインをベースに、より高度な生成AIガバナンス体系を新たに構築・整備しました。機密度に応じたアクセス制御の徹底や顧客情報の流用を排除する安全面を強固に確保した上で、2026年6月1日より全社への本格展開を開始しました。全社展開は、営業部門での取り組みを起点に段階的に進め、先行部門での成果を横展開するだけでなく、各部門へのエバンジェリスト配置など、強固な定着支援体制の構築を通じ、「AIと共創する文化」の醸成を重視しています。

活用領域：コンサルティングにおけるプロジェクト管理からSFA/CRM、社内Wikiまでを一元化

現在は、日々のコンサルティングにおけるプロジェクト管理と、社内Wikiを含むナレッジ管理を中心にNotionを活用し、問い合わせ管理やSFA・CRM、採用支援、社内業務支援までを一つの基盤で統合しています。

また、Notion AIとカスタムエージェントにより、さまざまな業務を効率化しています。問い合わせ専用エージェントによる自動応答、会議メモや支援資料をもとにナレッジを抽象化してプロジェクト別Wikiへ集約し、そのなかでも優れたナレッジを全社Wikiへ昇格させる仕組みを構築しています。他にも、タスクの抽出、関連データベース更新などの会議後処理、外部ニュース情報の自動蓄積と通知、プロジェクトレポート作成といったワークフローの自動化と意思決定支援を推進しています。

営業活動においてもNotion AIによる自動化に取り組んでいます。繰り返し行うAIタスクを簡単に自動化できるカスタムスキル機能を利用し、企業情報・市場情報・競合情報・仮説設計などの生成による商談準備の効率化に加え、商談後の議事録サマリー、抽出、フォローメール作成、SFA更新などの後処理を、設定したコマンドで自動で実行できる仕組みを整備しています。

導入効果：全社の売上生産性が15.3%向上、コンサルタントのAI利用率は100%を達成

Notionを導入したことにより、情報へのアクセスが迅速化し、商談準備・提案準備の効率向上やナレッジの再利用が進みました。定量面では、全社の売上生産性が15.3%向上し、コンサルタントのAI利用率はDAU（1日あたりのアクティブユーザー数）が98%、WAU（1週間あたりのアクティブユーザー数）は100%を達成しています。

同社は今後、Notionを利用し、AIによる自動化をより推進しながら、一人当たり売上生産性のさらなる向上につなげていきます。また、部門ごとのエバンジェリスト配置や全社向けAI勉強会、活用度の可視化を通じて、運用ルールの継続改善と更なる定着を進めます。独自のナレッジを基礎に、「AIネイティブな組織」としてエージェントと人が共創する会社への転換を目指していく方針です。

株式会社リブ・コンサルティング

代表取締役 関 厳氏のコメント

私たちが目指すのは、AIを“便利な個人ツール”ではなく、成果に直結する組織の力として根付かせることです。今後は、全社員でAIと共創する文化を育て、Notion上に蓄積された独自ナレッジを組織資産として磨き上げていきます。単なるツール導入に留まらず、エージェントと人が高度に共創する体制へとビジネスモデル自体を転換させ、真の「AIネイティブな組織」の確立を経営戦略の柱として加速させていく方針です。

Notion Labs Japan合同会社

ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当 西 勝清（にし・かつきよ）のコメント

コンサルティングの現場では、提案の質を高めるための情報探索や会議後の整理など、付帯業務に大きな時間が割かれています。プロジェクトの文脈やナレッジが自然にNotionに蓄積されていくことで、AIが参照できる“土台”となり、現場主導のAI活用によって継続的な業務改善を可能にします。リブ・コンサルティング様が目指す「成果に直結するAI活用」の実現に向け、引き続きサポートしてまいります。

株式会社リブ・コンサルティングについて

代表取締役 ：関 厳

設立 ：2012年7月

所在地 ：【東京本社】東京都中央区日本橋二丁目7-1東京日本橋タワー29階

【支社】タイ支社（バンコク）

事業内容 ：総合経営コンサルティング業務、DXコンサルティング業務

URL ：https://www.libcon.co.jp/

Notionについて

Notionは、チームとAIエージェントが協働して仕事を進めるオペレーティングシステムです。ナレッジ、プロジェクト、AIツールがすべて一箇所に集約されているため、社内のあらゆる煩雑な業務を自動化できる、これまでにないワークスペースを実現します。議事録からのアクションアイテムの自動割り当てをはじめ、AIエージェントによる情報の取得、タスク管理、プロジェクトの立ち上げ、受信トレイの整理まで対応します。あらゆるチームに合わせて柔軟にカスタマイズでき、企業全体の運営にも対応できるパワフルさを備え、誰もがより本質的な仕事に集中できるよう支援します。

URL：https://www.notion.com/ja