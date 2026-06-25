ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイドが「ニフティ温泉 百名湯2026」に選出

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区）が運営する「ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド」が、ニフティライフスタイル株式会社が運営する温浴情報サイト「ニフティ温泉」の特別企画『ニフティ温泉 百名湯2026』に選出されたことをお知らせいたします。

「ニフティ温泉 百名湯2026」は、全国22,000件以上の掲載施設の中から、アクセス数、口コミ数や編集部による評価などをもとに、温浴文化を牽引する100施設を選出する特別企画です。

2026年は「お・ふ・ろ（026）」にちなむ1000年に一度の特別な年であることから、温浴業界のさらなる活性化を目的として実施されています。

今回、ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイドは、次世代の期待を担う施設として評価され、栄えある100施設の一つに選出されました。

ニフティ温泉で高い評価を獲得

ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイドは、2025年6月の開業以来、多くのお客様からご支持をいただき、ニフティ温泉が実施する各種ランキングにおいても高い評価を獲得しています。

『第20回 ニフティ温泉ランキング2025』では、「ニューオープン部門」全国第1位（対象126施設）、「絶景部門」全国第4位（対象22,821施設）を受賞。

また、『ニフティ温泉サウナランキング2026』では、「ニューオープン部門」全国第3位（対象143施設）を受賞しました。

そして今回、『ニフティ温泉 百名湯2026』への選出により、全国22,000件以上の施設の中から温浴文化を牽引する施設の一つとして認められる結果となりました。

今回の選出は、これまでの受賞歴に続き、ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイドの取り組みや魅力を評価いただいたものと受け止めています。

ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイドについて

最上階に設けた露天風呂からは大阪ベイエリアの景色を一望でき、昼は開放感あふれる空とベイエリアの景観、夜はきらめく夜景を楽しみながら入浴いただけます。

また、高温サウナや水風呂、外気浴スペースを備え、サウナ愛好家からも高い評価を得ており、地域のお客様はもちろん、観光客にもご利用いただいています。

受賞を受けて

このたび、「ニフティ温泉 百名湯2026」に選出いただき、大変光栄に思います。

日頃よりご来館いただいているお客様をはじめ、ひなたの湯を支えてくださるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

これからも、お客様に「また来たい」と思っていただける施設を目指し、より快適で心地よい癒やしの時間をご提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。

■ 施設概要

施設名： 天然温泉 ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド

所在地： 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目2番27号

電話番号：06-6462-5440

営業時間： 7:00～24:00（最終受付 23:00）

公式サイト： https://www.hinatanoyu.com/osaka-universal-bayside/

【本件に関するお問い合わせ先】

信和ホテルズ株式会社（広報）

TEL：078-846-5405

Email：press@shinwahotels.com