食欲が落ちる季節にたっぷりのおろしでさっぱり満足。群馬県産ブランド豚「山峰豚」＆ふっくら身厚の「旬あじ」フェア

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するかつ時では、山峰豚＆旬あじフライフェアを2026年7月3日（金）より販売いたします。

夏でも揚げ物を“さっぱり”と楽しむ新提案として、かつ時ではたっぷりの大根おろしを添えて味わう

「山峰豚＆旬あじフライフェア」を開催いたします。

山峰豚は、良質な飼料と指定農場で丁寧に育てられた、群馬県産のブランド豚。脂の甘みと旨みが際立ち、柔らかくジューシーな味わいが特徴です。旬あじは脂のりが良く、外はサクッと香ばしく、中はふんわりとした食感が魅力。揚げ物でありながらも軽やかに食べ進められる、夏にぴったりの逸品です。

さらに本フェアのポイントは、たっぷり添えた大根おろし。清涼感と大根おろし本来の辛みが、後味をさっぱりと整え、暑い日でも箸が進む軽やかなおいしさを引き出します。おすすめの食べ方は、まずはそのまま一口。素材本来の旨みを楽しんだ後は、大根おろしをたっぷり添えてさっぱりと。「山峰豚のひれかつ」は、おろしとともに脂の甘みが際立ち、「旬あじフライ」はわさびやゆず胡椒を添えることで、より爽やかで引き締まった味わいに仕上がります。

暑さで食欲が落ちがちな季節だからこそ、“さっぱり満足”をかなえる一皿。この夏限定の贅沢な味わいを、ぜひかつ時でお楽しみください。

販売期間：2026年7月3日（金）～9月2日（水）

※販売期間は予告なく変更になる場合がございます

※豊橋店では販売いたしません

【かつ時とは】

勝つ時に、かつ時。

負けられないあなたに、かつ時。

いつも戦っている全ての人に、かつ時。

家事を頑張るお母さんやお父さん、子育て真っ最中のパパ、ママ。

営業周りのビジネスマン、部活を頑張る高校生。

明日の試合、明日のプレゼン、発表会。

日々それぞれのフィールドで頑張る

“あなたに”かつ時が「勝ち」を応援します！

【かつ時のこだわり】

１．とうもろこし豚

徹底した衛生管理と品質管理。

最高水準の鮮度にこだわった、「かつ時」厳選のジューシーで柔らかなとうもろこし豚。

2．かつ時ソース

とんかつの旨みを引き立たせるために厳選したソースを2種類ご用意。

お好みブレンドであなただけのソースに。

3．生パン粉

じっくりと時間をかけて焙焼したパンから作られた生パン粉を使用。

風味、香ばしさが格段に良く、サクサクの優しい食感を生み出します。

4．米

日本人には日本のお米。

とんかつに合うお米を産地、銘柄を食べ比べ厳選しました。

ご飯のお替りが無料なのでお腹いっぱい食べられます。

５．キャベツ

シャキシャキの食感を残しつつ、キャベツ本来の美味しさをより感じていただくために千切りキャベツの細さにもミリ単位でこだわっています。

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,633店舗（2026年3月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。