【特報】漆黒の衝撃「ゴジラシュー」が2026年7月1日、ビアードパパに現る！ゴツゴツした漆黒の表皮に、内に秘めたるは苺の誘惑。見た目と味のギャップに驚き

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年7月1日（水）より、生誕から今なお全世界を熱狂させ続ける「ゴジラ」との初のコラボレーション商品「ゴジラシュー」を7月限定で販売いたします。

■常識を破壊する、圧倒的ビジュアルと繊細な味わい

ビアードパパがこの夏、日本が世界に誇る「ゴジラ」と初のコラボレーションで完成させたのは、これまでのシュークリームの概念を覆す、圧倒的な存在感を放つ一品。竹炭を練り込み、特製クッキー生地とともに焼き上げた「漆黒のザクザクシュー生地」は、まさにゴジラの屈強な表皮そのもの。

しかし、その無骨な外見の中に隠されているのは、果肉感あふれる「苺クリーム」。甘酸っぱく繊細な味わいは、一口食べた瞬間に驚きのギャップをもたらします。ただのキャラクター商品に留まらない、ビアードパパの本気が詰まった“究極の美味しさ”をご体感ください。

シュークリームを包むパッケージは、ランダム3種でファン心理をくすぐる仕掛けとなっております。

【3つのこだわりポイント】

- 「ゴジラの表皮」を表現した漆黒の生地：竹炭を使用し、ゴジラのゴツゴツとした表皮を再現。開発を重ね、漆黒のザクザクシュー生地が誕生いたしました。- “ギャップ”に驚く、多幸感あふれる苺クリーム：漆黒の生地を割ると現れるのは、鮮やかなピンク色の苺クリーム。果肉感あふれる甘酸っぱいクリームが、生地の香ばしさを引き立てます。- 「ゴジラシュー」発売記念特別サイトの公開：ゴジラシューをより深く味わい、愉しむための、特別サイトを6月25日（木）公開！ゴジラの咆哮音を聴きながら「ゴジラシュー」を食べることで一体感を味わえる体験型コンテンツをご用意。https://www.beardpapa.jp/godzilla/

■2026年7月1日（水）発売“ゴジラシュー”

ゴジラの表皮をイメージした漆黒のザクザクシュー生地と、内に秘めたるは果肉感あふれる苺クリーム。圧倒的ビジュアルと繊細な味わいをお楽しみください。

商品名称：ゴジラシュー

販売期間：2026年7月1日（水）～ 7月31日（金）予定

販売価格：390円（税込）

販売店舗：全国のビアードパパ

※写真はイメージです。

※その他、店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズもしくは果実の顆粒です。

■ゴジラについて

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第５作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が日本では2026年11月３日(火・祝)“ゴジラの日”に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。

TM & (C) TOHO

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売