LUUPの乗り放題パスに「6時間」が登場、ミニストップのモバイルPOSAでも購入可能に

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2026年6月29日（月）より順次、LUUPの乗り放題パスについて、3時間・12時間パスに加えて新たに6時間パスの販売を開始することをお知らせします。また、既存のAmazon.co.jp等の購入サイト、全国のファミリーマート、セブン‐イレブンのスマホプリペイドのほか、ミニストップのモバイルPOSAでもご購入いただけるようになります。

特設ページ：https://longpass.luup.sc/

背景

「LUUP」は、スマートフォンアプリを通して電動アシスト自転車や電動キックボードを借り、街じゅうのポートからポートへ移動できるシェアリングサービスです。展開エリアやポート数の拡大に伴い、休日のお出かけや散策・観光など、長時間・複数回の移動を伴うシーンでの利用も広がっています。

Luupでは、こうした利用ニーズに応えるため、2023年8月より買い切りの3時間・12時間乗り放題パスを販売してまいりました（※）。乗り放題パスは、登録から一定時間内のライド料金が無料になるクーポンで、有効時間内であれば、途中での乗り降りや車両の乗り換えも可能です。

この度、より幅広い利用シーンに合わせて選んでいただけるよう、3時間・12時間パスに加えて、新たに6時間パスの販売を開始いたします。半日程度のお出かけや、複数の予定を組み合わせた移動などにも、より便利にご利用いただけます。また、より多くの方にお届けするため、全国のミニストップのモバイルPOSAからもご購入いただけるよう販路を拡大いたします。身近にある店舗で、現金等での購入が可能です。Luupは今後も、乗り放題パスの提供を通じて、街の回遊性向上や新たな移動体験の創出に取り組んでまいります。

※Luupプレスリリース「買い切りの3時間・12時間乗り放題パスを販売開始しました！」

（https://luup.sc/news/2023-08-30n-unlimited-ride-pass/）

販売概要

以下のスマホプリペイド・モバイルPOSA・購入サイトにて、6時間乗り放題パスの販売を開始します。

■価格

6時間乗り放題パス：1,680円（税込）

・セブン‐イレブン

販売開始日：2026年6月29日（月）

・ファミリーマート

販売開始日：2026年6月30日（火）

・ミニストップ

販売開始日：2026年6月29日（月）

・Amazon.co.jp

販売開始時期：2026年6月29日（月）

※販売開始日時は、各販売サイト・店舗の状況により前後する場合があります。

※販売は予告なく終了させていただく場合があります。

購入方法

1. スマホプリペイド・モバイルPOSAのサイトから商品・金額など必要情報を入力の上、バーコードを発行します。

2. 対象店舗で購入用のバーコードを表示させ、レジでスキャンしご購入ください。

コンビニレジでの決済のため、現金等でご購入が可能です。

3. お支払い後、画面上に表示されるPINコード、もしくは事前に入力したメールアドレスに届くコードをお受け取りください。

また、引き続きAmazon.co.jp等の購入サイトからもご購入が可能です。各購入サイト内の案内に従い、利用規約・注意事項を確認してからご購入ください。購入完了後、各購入サイトの案内に従ってクーポンコードをお受け取りください。

特設ページ：https://longpass.luup.sc/

※全国の対象店舗でご購入可能ですが、乗り放題パスの適用エリアは一部地域に限られます。詳細は特設ページおよび各購入サイトをご確認ください。

※一部店舗では取り扱いがございません。

※LUUPのご利用には、LUUPアプリでのアカウント登録およびクレジットカード登録が必要です。乗り放題パスのみでご利用いただくことはできませんのでご注意ください。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。

【本件に関するお問合せ先】

・サービスに関するお問合せ：https://support.luup.sc/hc/ja/requests/new