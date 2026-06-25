【横浜市磯子区】区制100周年記念　地域の推しグルメ！「磯子の逸品」を大募集します！

横浜市

磯子区では、令和９年に迎える区制100周年を記念し「磯子の逸品」を大募集します。令和元年以来、７年ぶりの追加募集となります。

広く皆さまから、磯子でおすすめのグルメを募集し、多くの推薦を集めた商品による“決選投票”を経て、新たな「磯子の逸品」を追加認定します（10品程度）。

区制100周年に向けて、皆さまの知っている磯子の美味しいものを教えてください！

推薦募集の概要

期間

令和８年７月31日まで

対象

磯子区内で販売または提供している飲食物で

- 地域に根付き愛されているもの または- 区の特色を活かし、イメージ向上への寄与が期待できるもの

※「磯子の逸品」に既に認定されている店舗の商品は対象外

※自薦他薦は不問

資格

どなたでも推薦できます（横浜市外の方も可）

方法- 【WEB応募】ホームページ（ISOGO＋）の特設ページ(https://isogoplus.city.yokohama.lg.jp/special/3175)から応募- 【郵送・窓口応募】リーフレット付属の応募はがきに必要事項を記入し、郵送、または区役所１階総合窓口に設置の応募箱に投函商品

抽選で10名様に「磯子の逸品」店舗の商品詰め合わせ（5,000円相当）をプレゼント

認定までの流れ

STEP１ 推薦募集

６月10日（水）～７月31日（金）

STEP２ 決選投票

多くの推薦を集めた商品（20品程度）を対象に、秋頃皆さまによる投票を行います。

STEP３ 認定

投票結果をもとに、10品程度を「磯子の逸品」に追加認定し、令和９年１月頃公表します。認定された商品は区の魅力発信サイト「ISOGO＋」や広報紙等でご紹介！

（参考）磯子の逸品とは

地域に根付き、区民の方に愛されている磯子区内の食べ物や飲み物を広く募集し、区役所が“逸品”として認定しています。平成23年度から計３回にわたり認定を行い、令和８年６月現在、35品が「磯子の逸品」として認定されています。「ISOGO＋」で「磯子の逸品」の詳細情報やお店のマップを公開中。

磯子の逸品についての詳細は、「ISOGO＋」(https://isogoplus.city.yokohama.lg.jp/archives/ippin)をご覧ください。