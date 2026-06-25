発足から1年、地方で働く女性のデジタルスキル習得・就労支援の促進を目指す「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」。実践事例の発表と今後の方向性を提示する1周年イベント・交流会を開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』（https://tenshoku.mynavi.jp）は、矢田稚子前内閣総理大臣補佐官（雇用・賃金担当）をはじめとする企業・団体と協力し、地方で働く女性のデジタルスキル習得や就労支援の促進を目指す「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」を2025年7月7日（月）に発足しました。当社は本コンソーシアムの事務局を務めており、このたび発足から1年を迎えました。1年間の取り組みの振り返りや今後の活動について発表する「発足1周年イベント・交流会」を、7月7日（火）に経済産業省 別館「ベツナナ」（東京・霞が関）にて開催します。

「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」とは

地方では、女性がスキルや経験を十分に生かせる環境が限られており、専門職・管理職比率の低さや非正規雇用の多さ、男女間の賃金格差などが課題となっています。一方で、地方企業ではDXを推進したくてもデジタル人材やノウハウが不足しているという現状があります。「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」は、こうした女性の就労課題と地方企業のDX課題を同時に解決することを目指して2025年7月7日に発足しました。発足から約1年間、企業・団体・自治体が連携し、女性のデジタルスキル習得から就労支援、地方企業のDX推進までを一体的に支援しています。

発足1周年イベント・交流会の内容

■これまでの活動報告

発足からの1年間で、コンソーシアムの運営体制整備や一般社団法人化を実施。各省庁への訪問、国会議員との意見交換、自治体や地方企業・団体への訪問、参画会員による勉強会の開催などを行いました。本セッションでは、これらの取り組みの背景や成果について共有します。

■実践事例の発表

参画会員によるデジタル女性人材活用の実践事例および自治体との取り組み事例として、計6つの企業・団体が登壇します。50～60代のリスキリング、Uターン人材、若手女性のデジタル分野での活躍など、多様なバックグラウンドを持つ女性が活躍する事例を紹介します。具体的な取り組みとその効果、導入にあたっての課題や工夫、実践から生まれたエピソードなどについてお話しいただきます。

（登壇企業・団体：一般社団法人グラミン日本／株式会社Surpass／株式会社Trive／株式会社MAIA／Ms. Engineer株式会社／WePRO (Women’s Empowerment Project in Okayama)）

■課題整理および今後の方向性の共有

これまでの活動や参画会員による事例を踏まえ、女性活躍や地方DXを巡る課題を整理します。

あわせて、これまで政府や関係省庁が進めてきた施策の方向性を踏まえつつ、分野横断・官民連携の観点から、政策連携も視野に入れた意見共有を行います。現場の実態に基づく知見をもとに、地方における持続可能な人材活用と企業成長の実現に向けた示唆を発信します。

当日のタイムスケジュール

※下記は予定です。一部変更になる可能性もございます

発足1周年イベント・交流会の概要

【 日 時 】 7月7日（火） イベント 15:00～18:00／交流会 18:00～20:00

【 会 場 】 経済産業省 別館「ベツナナ」

（〒100-8902 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省別館7階 ）

【 プログラム 】

1. 政府代表挨拶

2. 来賓紹介

3. 1年間の取り組み報告

4. 政府関連省庁の取り組み紹介

5. 地域および企業の取り組み紹介

6. 今後の活動案共有

など

※メディア取材はこちらよりお申込みをお願いいたします。※締切7月3日（金）

https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=lJy4oS0ewFk%3d(https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=lJy4oS0ewFk%3d)

【イベント・取材に関するお問合せ】

官民連携DX女性活躍コンソーシアム事務局

担 当：瀧川・角田・中野

住 所：東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー（株式会社マイナビ内）

E-mail：info@dxwep.jp