映画『トイ・ストーリー5』公開を記念し、セタフィルの特別なキャンペーン開催！ 「Friends Forever」どんなときも、あなたのそばに。肌にも、心にも。

ガルデルマ株式会社

ガルデルマ株式会社（本社︓スイス ツーク、日本オフィス︓東京都千代田区、代表取締役︓北原千夏）は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』とセタフィルのキャンペーンを2026年7月1日（水）より開始いたします。

本キャンペーンのテーマは「Friends Forever（フレンズ・フォーエバー）」。ウッディやバズ・ライトイヤーたちのように、どんなときも肌と心に寄り添う存在でありたいという願いを込めて、特別な企画をお届けします。

【キャンペーン概要】

1. 数量限定 『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」付き限定セット 発売

セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10店）にて、7月22日(水)より順次、セタフィルの対象商品と、『トイ・ストーリー５』デザインのオリジナル「透明ぷっくりシール」限定セットを、数量限定で発売いたします。シールのデザインは全2種類、ランダムで1種を商品と一緒にお届けします。

『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」（全2種）

■セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10店）取扱いの

『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」付き限定セット一覧

■商品名：セタフィル コンフォートリペア

フォーミングウォッシュ<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：200mL / 2,480円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための泡洗顔料。クリーミーな泡が肌をいたわりながら優しく包み込み、肌荒れや乾燥の原因となる大気汚染物質や花粉などの微細な不純物まですっきりオフ。肌の健やかさを守る3種のセラミド*1配合で、うるおいを保ち、肌のバリア機能をサポートします。

*1 セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP（保湿成分）

■商品名：セタフィル コンフォートリペア

バランシングトナー<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：150mL / 2,980円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための化粧水。アラントイン*2や CICA（ツボクサ葉エキス）*2を配合し、乾燥等で刺激を受けやすい肌を穏やかにケアします。3種のヒアルロン酸*3が角質層まですばやくなじんで浸透し、肌のバリア機能を整えます。肌荒れを防ぎながら、角層深くまでうるおい、なめらかでやわらかい素肌へと整えます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *3 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

■商品名：セタフィル コンフォートリペア

グロウセラム<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：30mL / 3,980円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための高機能美容液。アラントイン*1・CICA(ツボクサ葉エキス)*2・セラミド*4配合で肌を穏やかに整え、パンテノール*2とペンタバイティン*5などの成分が深いうるおいをチャージ。

角質層のすみずみまでうるおいを届け、肌本来のバリア機能をサポート。敏感肌特有のサインにアプローチ。自然なツヤと輝きを与え、健やかでなめらかな肌へと導きます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *4 セラミドNP（保湿成分）*5 異性化糖（保湿成分）

■商品名：セタフィル コンフォートリペア

モイストバリアクリーム<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：45mL / 3,480円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のためのフェイスクリーム。肌を穏やかに整えるアラントイン*2、CICA(ツボクサ葉エキス)*2配合に加え、セラミド*4などの保湿成分を配合。リッチな感触でありながら軽いのびのクリームが、すばやくなじんで肌のバリア機能を整えます。保湿力の高いうるおいヴェールが、長時間肌のうるおいを守りつつ、乾燥による肌荒れを防いで、しっとりと健やかな肌に整えます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *4 セラミドNP（保湿成分）

■商品名：セタフィル ジェントルSAクレンザー<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：473mL / 2,398円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した、敏感肌にもやさしい、毎日、顔にもからだにも使える弱酸性角質ケア洗浄料。BHA(サリチル酸)*、AHA(マンデル酸)*、PHA(グルコノラクトン)*配合。肌の大切なうるおいはキープしながらも、肌表面の汚れや余分な角質をしっかり除去。生まれかわったようななめらかでツルツルな肌に。

*整肌成分

■商品名：セタフィル ジェントルSAローション<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：473mL / 2,574円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した、敏感肌にも、毎日、顔にもからだにも使える角質ケア保湿乳液。BHA(サリチル酸)*、AHA(マンデル酸)*、PHA(グルコノラクトン)*配合。軽い感触でやわらかにすばやく肌になじんで、肌表面の余分な古い角質がはがれやすくするのを助けつつ、肌に大切なうるおいをしっかり届けます。生まれかわったようななめらかでツルツルな肌に。

*整肌成分

■商品名：セタフィル ジェントルスキンクレンザー<トイ・ストーリー>限定セット

■容量/価格：591mL / 1,980円(税込)

■発売日：2026年7月22日(水)より順次

■商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した、石鹸成分フリーのジェル洗顔料。ナイアシンアミド*1、パンテノール*1、グリセリン*2配合で、肌に必要なものは残して、不要な毛穴汚れや古くなった皮脂などをジェルが吸着してやさしくオフ。しっとり洗い上げます。フェイスにもボディにもお使いいただけます。

*1 皮膚コンディショニング成分 *2 保湿成分

＊セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10店）での、『トイ・ストーリー５』デザインのオリジナル「透明ぷっくりシール」限定セット発売日は変更になる場合がございます。詳細については各オンラインショップにてご確認ください。

＊セタフィル ジェントルSAクレンザー 473ｍL 2本組も<トイ・ストーリー>限定セットの対象となります。

＊セタフィル公式Qoo10店は、７月１日(水)にOPEN予定です。

＊『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」付きセットは、９月中旬より、全国のドラッグストア、スーパーなどでも発売予定です。

2. 『トイ・ストーリー』の豪華グッズが抽選で合計460名様に当たる！レシート応募キャンペーン

期間中、セタフィル製品を購入したレシートや、オンラインショップ領収書の写真を、セタフィル公式LINEからアップロードすると、ご購入金額に応じてスタンプがたまります。お買い上げ合計金額 税込3,000円以上（６スタンプ）でA賞に、5,000円以上（10スタンプ）でB賞に応募となり、抽選で合計460名様に『トイ・ストーリー』の豪華グッズをプレゼント。

■キャンペーン対象商品：セタフィル全商品

■対象販売店：コストコ、全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストア、家電量販店、セタフィル公式オンラインショップ（楽天・Qoo10・Amazon店）

■キャンペーン期間：

第一期：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

第二期：2026年9月1日（火）～11月30日（月）

■賞品：

【第一期】

A賞（3,000円以上／6スタンプ）： 保温保冷ペットボトルホルダー＆保冷ポーチ付きトートバッグ＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚をセットにして、抽選で200名様にプレゼント

【第1期】A賞 保温保冷ペットボトルホルダー＆保冷ポーチ付きトートバッグ＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚

B賞（5,000円以上／10スタンプ）： マグネット式 ワイヤレス充電器＆ガジェットポーチ(１個)

＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚をセットにして、抽選で30名様にプレゼント

【第1期】B賞 マグネット式 ワイヤレス充電器＆ガジェットポーチ(１個)＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚

【第二期】

A賞（3,000円以上／6スタンプ）： エコバッグ＆ステンレスマグボトル

＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚をセットにして、抽選で200名様にプレゼント

【第2期】A賞 エコバッグ＆ステンレスマグボトル＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚

B賞（5,000円以上／10スタンプ）： マグネットグリップ&ガジェットポーチ

＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚をセットにして、抽選で30名様にプレゼント

【第2期】B賞 マグネットグリップ&ガジェットポーチ＋『トイ・ストーリー５』デザイン オリジナル「透明ぷっくりシール」１枚

■セタフィル公式オンラインショップ

・セタフィル公式 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/cetaphil-official-gkk/

・セタフィル公式 Qoo10店 ※7月1日(水)OPEN予定

https://www.qoo10.jp/shop/cetaphil-official-gkk

■セタフィル公式サイト・SNS

・公式サイト

https://www.cetaphil.jp/

・セタフィル公式LINEアカウント

https://line.me/R/ti/p/@102qpsqj

・セタフィル公式インスタグラム

https://www.instagram.com/cetaphil_jp/

「セタフィル」ブランドについて

セタフィルは世界70ヵ国以上で多くのファンに愛されている敏感・乾燥肌向けスキンケアブランドです。1947年アメリカ・テキサスで、一人の薬剤師が、皮膚の治療を受けている患者さんのために、皮膚にやさしいクレンザー（洗浄剤）を開発したことをきっかけに、敏感・乾燥肌のためにさまざまな商品を生み出してきました。

「セタフィル」とは、肌の保護成分である「セタノール」と、古代ギリシャ語で”愛”を意味する「フィル」を掛け合わせて生まれた言葉です。その名の通り、「肌を愛する」という思いが込められています。日本国内では2022年3月より本格展開を開始し、多くの方々にご愛顧いただいております。

ガルデルマについて

ガルデルマは1981年に創立しスイスに本社をおく、皮膚科学領域に特化した総合的スキンヘルスカンパニーとして世界最大級のグローバルな製薬会社です。すべての人々の肌のニーズに応えるべく、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを提供、世界90カ国以上で展開しています。

日本法人のガルデルマ株式会社は、1996年に設立されました。現在はコンシューマー事業部、美容医療事業部の2つの事業部において、セタフィル(Cetaphil)、ヒアルロン酸注入材の製品 などの販売を通じて、すべての人々の肌を美しく健やかにするために信頼され続けるプレミアムブランドとして、様々なニーズに応じたビジネスを展開しています。