NTTコノキューデバイス、今夏開催の「ものづくり ワールド [東京]」および「メンテナンス・レジリエンス TOKYO」へ出展

株式会社NTTコノキューデバイス

NTTコノキューデバイス（以下、コノキューデバイス）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に開催される「ものづくり ワールド [東京] 2026 内 スマートメンテナンス展」、および2026年7月15日（水）～17日（金）に開催される「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026内インフラ検査・維持管理・更新展 」に株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と共同出展します。

ブースでは、現場作業効率の向上や作業員の負担軽減に向けたXRグラス「MiRZA(R)（ミルザ）」の活用方法のご紹介とデモンストレーションを行います。

展示内容

「MiRZA」は、現場で働く方に負荷のかかりにくい装着感や軽さと、ワイヤレスでの操作性にこだわり開発され、現在は製造業などさまざまな現場で活用されています。

ブースでは「MiRZA」を活用した現場でのスマートメンテナンスの提案として、現場作業効率の向上や作業員の負担軽減などを実現できるデモンストレーションを行います。コノキューデバイスのオリジナルアプリや、ドコモの遠隔支援ソリューション「NTT XR Real Support」をご体験いただけます。

デモ内容：

NTT XR Real Support https://www.xr.docomo.ne.jp/software/realsupport/

MiRZA Offline PDF Viewer https://www.xr.docomo.ne.jp/software/pdfviewer/

MiRZA 3D Model Viewer https://www.xr.docomo.ne.jp/software/3dmodelviewer/

ものづくり ワールド [東京] 2026 スマートメンテナンス展とは

保全・メンテナンス業務で使われる製品・サービスを集めた展示会です。スマートメンテナンス展は、工場・設備の保全・メンテナンス業務に使用される製品・サービスが出展し、製造業の工場・設備管理、保守・保全、メンテナンス、製造・生産技術、DX推進、経営部門の方々と活発に商談が行われます。

開催概要

名称：ものづくり ワールド [東京] 2026 スマートメンテナンス展

会期：2026年7月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南１・２ホール （小間番号：S6-1）

公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/maintenance.html

メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026 インフラ検査・維持管理・更新展とは

高度経済成長期に整備された道路・橋梁・上下水道などの老朽化対策（効率的な維持管理・賢い更新）に特化した、今年で第20回を迎える専門展示会です。

製造業・建設業の生産性向上やレジリエンス向上を目指す総合展示会「メンテナンス・レジリエンス」内で同時開催され、業界の枠を超えた最先端の製品・技術・サービスが一堂に会する産官学の重要なビジネスマッチングの場となっています。

開催概要

名称：メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026 インフラ検査・維持管理・更新展

会期：2026年7月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東３ホール （小間番号：3-A03）

公式サイト： https://mente.jma.or.jp/structure/infra.html

出展一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176713/table/8_1_f92ecfaa57b4c1d4e255b7e5ddfae89b.jpg?v=202606250352 ]

※ 展示内容は予告なく変更される場合があります。

※ MiRZA(R)（ミルザ）は、コノキューデバイスの登録商標です。

※ その他記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

※ XRとは、VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）といった先端技術の総称です。

※ 本ページに掲載の画像には、AIにより生成されたものが含まれます。画像内の人物・団体・名称等は架空のものであり、実在の人物・団体等とは一切関係ありません。

会社概要

【株式会社NTTコノキューデバイス】

代表取締役社長：堀 清敬

所在地：東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー7階

企業HP：https://www.xr.docomo.ne.jp/

株式会社NTTドコモとシャープ株式会社の合弁会社として、XRデバイスを開発・提供し、XRの普及をめざしています。ドコモグループの多分野にわたるネットワークとシャープのスマートフォンをはじめとするハードウェア開発の技術力を活かし、革新的なデバイスの提供を通じて社会にXRの新たな価値を提供しています。

関連リンク

MiRZA HP https://www.xr.docomo.ne.jp/mirza/xrd-t01/

MiRZA X https://x.com/qonoq_devices

本件に関する報道機関からのお問合わせ先

報道者向けお問合せフォーム https://www.xr.docomo.ne.jp/contact/?inquiry=press-inq(https://www.xr.docomo.ne.jp/contact/?inquiry=press-inq)