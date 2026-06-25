『小説 野性時代』7月号配信！ 横溝正史ミステリ＆ホラー大賞の結果発表！ 神永学の新連載、古内一絵・芦花公園の読切も
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、月刊文芸小説誌『小説 野性時代』（電子雑誌）2026年7月号（vol.270）を2026年6月25日（木）より配信しました。
◆ニュース【発表】
第46回 横溝正史ミステリ＆ホラー大賞 結果発表
【短期集中掲載】
小野寺史宜『祝日集 成人の日 成人の火』
二十歳の集いが終わり、多緒は「あること」を心に秘める――。
集中掲載開始！ 人生が少しだけ動き出す、特別な日の物語。
【新連載】
神永学『怪盗探偵山猫 箱庭の金魚』
今回山猫＆真生が狙うのは――地下アイドル!?
大ヒット「怪盗探偵山猫」シリーズ、新連載開始！
【読切】
古内一絵『スイーツアラモード マンゴープリン』
二〇一三年、大学事務員の美理は、成功や理想よりも癒しを求めていた。
ある日、中国語学科最難関のゼミに参加したいという一年生が現れて……。
芦花公園『アルカ』
古道具市で手に入れた奇妙な箱が、平和な家族を変えてしまった――。
【最終回】
今野敏『百鬼』
都内を震撼させた連続傷害事件。
決勝のリングで、ついに「鬼」との最後の死闘が始まる！
【注目連載】
赤川次郎『三世代探偵団 いつか雨に濡れて』
殺害された恋人から電話がかかってきたと主張する坂田。
有里と幸代は彼の代わりに電話で指定されたホテルに向かう。
あさのあつこ『七つ屋奇譚』
ソノはいつのまにか、しゃべり出していた。
聞いてもらうことを諦めていた、自分と小袖の話を。
◆書誌情報
『小説 野性時代』電子雑誌
・2026年7月号（第270号）配信開始日：2026年6月25日（木）
・配信日：毎月25日
・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。
・定価：385円（本体350円＋税）
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000393/)
BOOK☆WALKER販売ページ ＞＞(https://bookwalker.jp/de25a91aaf-958e-4d4b-9275-e810283f6bc2/?adpcnt=g2vvr2xz&utm_source=kadokawa.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=banner&_gl=1*14iubjo*_ga*NzgwMjM5NjgwLjE3NDUzODQ4NDQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3ODIxMDI4NjUkbzEwMzMkZzEkdDE3ODIxMDI4ODQkajQxJGwwJGgw)