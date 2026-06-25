茅乃舎から酷暑の夏にもひんやり食べられる“火を使わない”新商品が登場「冷や汁のだしとたれ 柚子」「冷やしうどんのぶっかけつゆ」2026年7月1日(水)より夏季限定で販売

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉哲司）は、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家から、2026年7月1日(水)より、「冷や汁のだしとたれ 柚子」と「冷やしうどんのぶっかけつゆ」を夏季限定販売いたします。（7月1日～WEB・通販にて発売、7月2日～全国店舗にて発売）

猛暑が長期間続く傾向にある昨今、短時間で調理ができ、冷たくあっさりと食べられる商品の需要が年々高まっています。「冷や汁のだしとたれ 柚子」と「冷やしうどんのぶっかけつゆ」は、どちらも火を使わずに調理ができ、暑くて料理をしたくない日や、食が進まない日にもおすすめです。

冷や汁のだしとたれ 柚子

柚子の爽やかな酸味が食欲をそそる、暑い夏にぴったりの冷や汁キットです。

本枯れ鰹節を使用した特製だしと、国産柚子果汁・柚子皮入りの専用たれがセットになっています。ごまと味噌のまろやかな味わいに、柚子の風味と酸味がアクセントに。ごはんはもちろん、素麺や細麺のうどんにかけても美味しくお召し上がりいただけます。

【販売概要】

●発売日：2026年7月1日（水）～WEB・通販にて発売

2日（木） ～店舗発売

●価格：648円(税込)

●内容量： 1人前×3回分

●販売チャネル：店舗・WEB・通販

●URL: （7/1～公開）

https://www.kubara.jp/kayanoya/gohan/hiyajiru/2120800/

冷やしうどんのぶっかけつゆ

国産のさば節・かつお節・昆布のだしがきいたぶっかけうどんのつゆです。大根おろし、かつお削り節、焼き海苔のトッピング付きで、茹でて（または解凍）水で締めたうどんにかけるだけ。フリーズドライの大根おろしは、水で戻すとおろしたてのような風味を楽しむことができいつものうどんとは一味違う、満足感たっぷりの食事に早変わりします。

【販売概要】

●発売日：2026年7月1日（水）～WEB・通販にて発売

2日（木） ～店舗発売

●価格：540円(税込)

●内容量： 1食入

●販売チャネル：店舗・WEB・通販

●URL: （7/1～公開）

https://www.kubara.jp/kayanoya/men/mentsuyu_tare/299900/

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地域の食材と日本食文化の継承を目指す「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理 茅乃舎」を原点とし全国35の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。 https://www.kayanoya.com/(https://www.kayanoya.com/)

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)

【SNS公式アカウント】

茅乃舎Instagram（@kayanoya.official）：https://www.instagram.com/kayanoya.official/(https://www.instagram.com/kayanoya.official/)

久原本家X（@kubara_honke）：https://X.com/kubara_honke(https://X.com/kubara_honke)