株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、AIエージェントの利便性と作業効率を飛躍的に向上させる新機能として、1,000以上の外部アプリケーションとシームレスに接続できる「MCP（Model Context Protocol）連携機能」をリリースいたしました。

本アップデートにより、ツールの切り替えや手作業での情報転記といった煩雑な作業を大幅に削減し、組織のあらゆる業務フローがAIの力を最大限に引き出せる「AI Ready」な状態へと進化します。なお、本機能はMCP接続プラットフォーム「Composio」を採用することで実現しています。

開発背景と目的

Jitera、1,000以上の外部ツールとAIがシームレスに繋がる「MCP連携機能」をリリース

AIツールのビジネス導入が急速に進む一方で、「AIが社内の既存ツールと連携できず、結局人間が間に入ってデータを移している」「AIに指示を出すための情報収集に手間がかかる」といった課題が多くの現場で見られます。

当社は、AIが真のポテンシャルを発揮し、組織の生産性を根本から引き上げるためには、データや組織のあり方そのものを「AI Ready（企業がAIを活用しビジネス成果を出せる準備が整った状態）」にすることが不可欠であると考えています。

これまでのJiteraは、社内ドキュメントをAIの前提知識（コンテキスト）として活用する機能を提供してまいりました。今回のアップデートは、そのコンテキストの範囲を「組織が日常的に利用している外部ツール」へと拡張するものです。AIエージェントが既存のSaaSや業務ツールに直接アクセスし、自律的に情報を取得・実行できる環境を提供することで、組織のAI Ready化を強力に推進します。

新機能の概要

JiteraのAIエージェントはMicrosoft SharePoint、Microsoft Teams、Box、Figma、Confluenceをはじめとする1,000以上の外部サービスと直接つながります。新たに、AIエージェントと外部ツールの接続・認証を一元管理するMCPプラットフォーム「Composio」との統合機能を提供開始したことで、これまで個別の設定や手作業が必要だったツール間連携を、大幅に簡略化できるようになりました。

- 1,000以上のツールとシームレスに連携普段利用している業務ツールやコミュニケーションツールに、AIが直接アクセスできるようになります。AIエージェントがユーザーの代わりに外部ツールへアクセスし、必要な情報の取得からタスクの実行までをシームレスに代行します。- 認証管理を一元化、導入の手間を大幅に削減従来、複数のツールとAIを連携させるには複雑なAPIキーの管理や個別の設定が必要でした。本機能ではComposioを通じて認証が統合されるため、セキュアかつ簡単に外部ツールとの連携を開始できます。- 「AI Ready」なワークフローの実現これまで個別に接続・設定が必要だった外部ツールが一元化されたことで、AIが複数のサービスをまたいで自律的に情報を取得・実行できるようになります。組織の業務フローそのものを、AIが担える環境が整います。

エンタープライズ向けのセキュアな連携オプション データを日本国内に保つことが必須なお客様につきましては、事前連携設定済みのサービスは限定されますが、Composioを経由せずJiteraのビルトイン機能からURLやシークレット情報などを設定して連携することも可能です。

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

Microsoft SharePointやTeams、Boxなど多様なサービスとシームレスに連携し、AIエージェントの自律的なタスク実行を実現AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

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株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja