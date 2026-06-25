GoogleビジネスプロフィールのURLを入れるだけ。店舗プロモーション動画を自動生成するSaaS「ミセムービー」を提供開始

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、Googleビジネスプロフィール（GBP）と連携し、店舗プロモーション動画を自動生成する単独ツール「ミセムービー」の提供を開始しました。診断したい店舗のGBPのURLを入力するだけで、その店舗に蓄積された写真・動画・クチコミを素材に、縦型ショート動画を複数本まとめて生成できます。

開発の背景

詳細を見る :https://misemovie.com/

店舗ビジネスのショート動画施策は「素材集め」と「撮影」がボトルネックとなり、月に数本の継続投稿すら難しい店舗が大半です。一方で多くの店舗は、Googleビジネスプロフィールに数十～数百枚の写真・動画・クチコミをすでに蓄積しています。当社はこの未活用の「店舗素材庫」に着目し、撮影や素材集めの工数をかけずに、その店舗らしい動画を量産できる体験を提供するため、本サービスを開発しました。

「ミセムービー」の特長

1. GBPのURLを入れるだけで動画を量産

GBPのURLを入力するだけで、店舗に蓄積された実素材を使った縦型ショート動画を複数本まとめて生成。撮影・素材集めの工数をかけずに継続的な動画投稿が可能になります。

2. 実素材を主役にした「違和感のない」仕上がり

店舗の実写真・実動画を主役に据え、AI生成は繋ぎ・装飾に限定。色調の自動正規化、実在する固有名詞のみを使う制約、生成後の自動品質チェックなど多層の仕組みで、その店舗らしい自然な仕上がりを担保します。

3. クチコミから企画・構成・セリフを自動生成

店舗のクチコミをAIが解析し、「何が一番評価されているか」という訴求軸を抽出。そこから動画の企画・構成・セリフまでを自動で組み立てます。クチコミ原文は表示せず要約・換言のみ使用し、誇大表現も抑制します。

4. 英語・韓国語など多言語生成に標準対応

1つの構成から、言語ごとにセリフ・字幕・音声を切り替えた版を生成。日本語・英語・韓国語を中心に、繁体字・簡体字中国語などインバウンド需要に標準対応します。直訳ではなく、対象言語の口語・文化に合わせたローカライズを行います。

5. 生成から配信まで一気通貫／代理店・OEM展開に対応

生成した動画はそのままマルチSNSへの配信予約が可能。多店舗の一括生成や、MEO代理店・SNS運用代理店による自社ブランドでの管理・納品（ホワイトレーベル）にも対応します。

サンプル事例

https://youtube.com/shorts/iZRWJdBCTcw

https://www.youtube.com/shorts/YjqeBEOrsbs

こんな課題をお持ちの方へ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/19_1_7f0f9678d30b10d92f2ac452cf34ecaa.jpg?v=202606250551 ]

※ 各SNS・GBPの仕様および利用規約等により、取得・利用できる情報の範囲には制約があります。対応言語・機能は今後のアップデートにより変更される場合があります。

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。