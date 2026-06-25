【共催ウェビナー登壇のお知らせ】AIには導き出せない顧客の本音とフルファネル戦略 2026～単一チャネル・広告依存型の獲得から脱却複雑化するマーケティングのリアルと成功例～

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、7月開催の参加無料の共催ウェビナーに登壇します。

本セミナーは、サイトへの集客はできているのに、コンバージョンにつながらない、そんなお悩みを抱えるサイト担当者様に向けた、実践的なCV導線改善ウェビナーです。

第1部では、ユーザーのリアルな声を活かす「動画UGC」の戦略的活用法を、第2部では、サイトの賑わいを可視化して安心感を与える「ひとけ機能（閲覧人数表示）」によるCV導線改善術を解説します。

「見てもらっているのに売れない」を解決する2つのアプローチを、心理学的根拠と実際の成功事例を交えてお届けします。コンテンツやデザインを見直しても成果が出ないとお悩みの方は、ぜひご参加ください。



■日時

2026年7月22日（水）14：00～15：00

※当社登壇時間：14：30～15：00

■場所

オンライン開催

■参加方法

下記フォームよりお申込みください。

https://fcode.seminarone.com/20260722/event

■登壇者プロフィール

株式会社サムシングファン 動画DX事業/サムジョブ事業

執行役員 胡内 祥太（Shota Kochi）

2016年 株式会社livebase創業。 動画/デザイン/Web領域におけるクリエイティブ制作と自社サービス開発を行う。

2023年 株式会社サムシングファンと合併し、同社 クリエイターエージェンシー事業部 執行役員に就任。14,000名以上のクリエイターリソースを活用した動画制作/運用、クリエイティブ人材派遣/紹介、ライバーマーケティングなどの事業推進に携わる。

株式会社エフ・コード カスタマーサクセスユニット

部長 後藤 勇太（Yuta Goto）

大手企業の制作支援を多く担うWEB制作会社での経験を経て、2018年からSaaS業界でCVR改善を支援。

2023年に株式会社エフ・コードへ参画後、カスタマーサクセス部門責任者として、7つのSaaS導入を通じた戦略設計から実装、定着支援、効果検証までを一気通貫で推進。数値に基づいたツール活用と伴走支援の両面から、再現性ある成果創出を支援。

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ19社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：63,491千円（2026年3月末)

社員数：約900名（2025年12月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/